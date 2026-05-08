Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο και ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα.
- Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
- Τραγωδία στην Κηφισιά – Νεκρή 85χρονη που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ του σπιτιού της
- Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παρασκευή 8 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται σημαντικές μορφές της Ορθοδοξίας, με αρκετά γνωστά ονόματα να έχουν γιορτή σήμερα.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη
- Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία
- Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
- Κασσιόπη
Αν έχετε κάποιον γνωστό με τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τον Όσιο Αρσένιο τον Μέγα, μία από τις σημαντικότερες μορφές του μοναχισμού, γνωστό για τη σοφία και την ασκητική του ζωή.
- Τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, αγαπημένο μαθητή του Χριστού και συγγραφέα του Ευαγγελίου και της Αποκάλυψης.
- Τον Όσιο Μήλιο τον υμνωδό, που ξεχώρισε για την πνευματική του προσφορά και τους ύμνους του.
- Τη Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας, που τιμάται ιδιαίτερα σε περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Κέρκυρα.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
- Νέες κυρώσεις προς την Κούβα ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο
- Ο Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ – Στο τραπέζι τα ορυκτά
- Europa League: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο τελικός
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 08.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League
- Conference League: Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας «έκλεισαν» θέση στον τελικό
- Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Στον τελικό του BCL η «Ένωση», με σούπερ Μπάρτλεϊ! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις