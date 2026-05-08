Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παρασκευή 8 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται σημαντικές μορφές της Ορθοδοξίας, με αρκετά γνωστά ονόματα να έχουν γιορτή σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα

Κασσιόπη

Αν έχετε κάποιον γνωστό με τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τον Όσιο Αρσένιο τον Μέγα, μία από τις σημαντικότερες μορφές του μοναχισμού, γνωστό για τη σοφία και την ασκητική του ζωή.

Τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, αγαπημένο μαθητή του Χριστού και συγγραφέα του Ευαγγελίου και της Αποκάλυψης.

Τον Όσιο Μήλιο τον υμνωδό, που ξεχώρισε για την πνευματική του προσφορά και τους ύμνους του.

Τη Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας, που τιμάται ιδιαίτερα σε περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στην Κέρκυρα.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa