Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ
Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ

Ο 23χρονος πορτιέρε της Αντβέρπ, Σενέ Λαμένς είναι ο εκλεκτός του Πορτογάλου τεχνικού για την εστία της Γιουνάιτεντ

Το γκολ που δέχθηκε ο Αλτάι Μπαϊντίρ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» σε ότι αφορά το θέμα γκολκίπερ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά τα όσα είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, περί ενδιαφέροντος της Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ντοναρούμα και του Μαρτίνες, ο Αμορίμ προτίμησε να στηρίξει τον Τούρκο πορτιέρε και να ξεκινήσει την σεζόν με τον Μπαϊντίρ.

Το λάθος όμως που έκανε ο γκολκίπερ της Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αναγκάζει τον Πορτογάλο τεχνικό να αναθεωρήσει τις απόψεις του και τα ρεπορτάζ του αγγλικού  Τύπου αναφέρουν, πως η ομάδα του Μάντσεστερ είναι έτοιμη να κάνει μεταγραφή τερματοφύλακα.

Μόνο που αυτός δεν θα είναι ο Ντοναρούμα ή ο Μαρτίνες, καθώς τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ δεν είναι αυτή την στιγμή σε θέση να πάρει ούτε τον Ιταλό ούτε τον Αργεντίνο τερματοφύλακα.

Ποιος είναι ο «εκλεκτός» του Ρούμπεν Αμορίμ για τα γκολπόστ της Γιουνάιτεντ; Ο 23χρονος τερματοφύλακας της Αντβέρπ, Σενέ Λαμένς, είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει ο Πορτογάλος προπονητής και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Ο Λαμένς ανήκει στη νέα γενιά καλών γκολκίπερ του Βελγίου και κοστολογείται 10 εκατ. ευρώ, κι εδώ ίσως να «κρύβεται» και η εξήγηση για τον λόγο που η Γιουνάιτεντ δεν προχωρά με Ντοναρούμα ή Μαρτίνες.

Τα λεφτά που απαιτούνται για τους δύο τελευταίους είναι πολλά περισσότερα και προφανώς η Γιουνάτεντ δεν θέλει ή δεν μπορεί να διαθέσει αυτή την στιγμή 40 ή 50 εκατ. ευρώ για να πάρει (για παράδειγμα) τον Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λαμένς μπορεί να είναι πολύ καλός γκολκίπερ και να έχει όλο το μέλλον μπροστά του, ωστόσο πολλοί θεωρούν πως η Γιουνάιτεντ έπρεπε να πάει σε μια δοκιμασμένη λύση για την εστία της, όπως ο τερματοφύλακας της Παρί ή ο πορτιέρε της Άστον Βίλα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με την συγκεκριμένη επιλογή και μιλάμε βεβαίως για την πιο κομβική θέση της εντεκάδας, καθώς όλοι ξέρουν πως ο καλός τερματοφύλακας κάνει την διαφορά.

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ενδιαφέρον για την απόκτηση του νεαρού πορτιέρε της βελγικής ομάδας έχει δείξει στο παρελθόν η Ίντερ, η Ντόρτμουντ και η Λιντς, αλλά τελικά ο Λαμένς έμεινε στην Αντβέρπ.

Τώρα όμως το ενδεχόμενο αποχώρησης του νεαρού γκολκίπερ φαντάζει πιθανότερο από ποτέ, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται αποφασισμένη για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Είναι πάντως ν’ απορεί κάποιος με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της αγγλικής ομάδας, καθώς ήταν γνωστό πως η Γιουνάιτεντ είχε τεράστιο θέμα στην εστία της, αλλά δεν πήρε τερματοφύλακα και μιλάμε, όπως προαναφέραμε, για την πιο κομβική θέση της εντεκάδας.

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός
Αυτός μάλιστα, είναι «ιπτάμενος» Ολλανδός

Ο Τιγιάνι Ρέιντερς ήταν απολαυστικός στην πρώτη του εμφάνιση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο 27χρονος άσος της Σίτι κάνει τον Γκουαρντιόλα να χαμογελά

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Η ταυτότητα λέει Champions League
Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

ΕΣΥ: Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών – Μια απάντηση στον Αδ. Γεωργιάδη
Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών του ΕΣΥ - Μια απάντηση από τα Χανιά στον Αδ. Γεωργιάδη

Ικανοποιημένος δηλώνει ο υπουργός Υγείας για τις εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων ανήμερα του δεκαπενταύγουστου μετά το μήνυμα που έλαβε από τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η «σκληρή» όμως πραγματικότητα για το ΕΣΥ και την κατάσταση που επικρατεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας δεν αφήνει περιθώρια… πανηγυρισμών.

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ. Και τον εγκάλεσε, λέγοντας ότι «προσπαθεί να δικαιολογήσει την ιδιωτικοποίησή του»

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

