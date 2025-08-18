Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ

Το γκολ που δέχθηκε ο Αλτάι Μπαϊντίρ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» σε ότι αφορά το θέμα γκολκίπερ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά τα όσα είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, περί ενδιαφέροντος της Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ντοναρούμα και του Μαρτίνες, ο Αμορίμ προτίμησε να στηρίξει τον Τούρκο πορτιέρε και να ξεκινήσει την σεζόν με τον Μπαϊντίρ.

Το λάθος όμως που έκανε ο γκολκίπερ της Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αναγκάζει τον Πορτογάλο τεχνικό να αναθεωρήσει τις απόψεις του και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν, πως η ομάδα του Μάντσεστερ είναι έτοιμη να κάνει μεταγραφή τερματοφύλακα.

Μόνο που αυτός δεν θα είναι ο Ντοναρούμα ή ο Μαρτίνες, καθώς τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ δεν είναι αυτή την στιγμή σε θέση να πάρει ούτε τον Ιταλό ούτε τον Αργεντίνο τερματοφύλακα.

Ποιος είναι ο «εκλεκτός» του Ρούμπεν Αμορίμ για τα γκολπόστ της Γιουνάιτεντ; Ο 23χρονος τερματοφύλακας της Αντβέρπ, Σενέ Λαμένς, είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει ο Πορτογάλος προπονητής και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Ο Λαμένς ανήκει στη νέα γενιά καλών γκολκίπερ του Βελγίου και κοστολογείται 10 εκατ. ευρώ, κι εδώ ίσως να «κρύβεται» και η εξήγηση για τον λόγο που η Γιουνάιτεντ δεν προχωρά με Ντοναρούμα ή Μαρτίνες.

Τα λεφτά που απαιτούνται για τους δύο τελευταίους είναι πολλά περισσότερα και προφανώς η Γιουνάτεντ δεν θέλει ή δεν μπορεί να διαθέσει αυτή την στιγμή 40 ή 50 εκατ. ευρώ για να πάρει (για παράδειγμα) τον Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λαμένς μπορεί να είναι πολύ καλός γκολκίπερ και να έχει όλο το μέλλον μπροστά του, ωστόσο πολλοί θεωρούν πως η Γιουνάιτεντ έπρεπε να πάει σε μια δοκιμασμένη λύση για την εστία της, όπως ο τερματοφύλακας της Παρί ή ο πορτιέρε της Άστον Βίλα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με την συγκεκριμένη επιλογή και μιλάμε βεβαίως για την πιο κομβική θέση της εντεκάδας, καθώς όλοι ξέρουν πως ο καλός τερματοφύλακας κάνει την διαφορά.

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ενδιαφέρον για την απόκτηση του νεαρού πορτιέρε της βελγικής ομάδας έχει δείξει στο παρελθόν η Ίντερ, η Ντόρτμουντ και η Λιντς, αλλά τελικά ο Λαμένς έμεινε στην Αντβέρπ.

Τώρα όμως το ενδεχόμενο αποχώρησης του νεαρού γκολκίπερ φαντάζει πιθανότερο από ποτέ, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται αποφασισμένη για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Είναι πάντως ν’ απορεί κάποιος με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της αγγλικής ομάδας, καθώς ήταν γνωστό πως η Γιουνάιτεντ είχε τεράστιο θέμα στην εστία της, αλλά δεν πήρε τερματοφύλακα και μιλάμε, όπως προαναφέραμε, για την πιο κομβική θέση της εντεκάδας.