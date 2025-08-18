Αμορίμ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε»
Ο Ρούμπεν Αμορίμ έδειξε ικανοποιημένος από την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Άρσεναλ, παρά την ήττα με 1-0.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα ματς ωστόσο που οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν πολύ ανώτεροι από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του και τόνισε πως μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αμορίμ:
Για την εικόνα της Γιουνάιτεντ: «Αποδείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Άρσεναλ».
Για τον λόγο που έμεινε εκτός αποστολής ο Ονάνα: «Δεν απέκλεισα τον Ονάνα, έβαλα δύο παίκτες μπροστά του. Είμαι ευχαριστημένος με τους τρεις τερματοφύλακες μας».
- Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»
- Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
- Ρίχνει το βάρος στην απόκτηση χαφ η ΑΕΚ
- Παρά τον τραυματισμό του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο έναν μικρούλη φίλαθλο (vid)
- Το κάνει κι αυτό: Εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα του Γιόκιτς στην προθέρμανση του Σερβία – Γερμανία (vid)
- «Η Εσπανιόλ εξετάζει ξανά τον Αζεντίν Ουναΐ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις