Αμορίμ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε»

Η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ένα ματς ωστόσο που οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν πολύ ανώτεροι από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του και τόνισε πως μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμορίμ:

Για την εικόνα της Γιουνάιτεντ: «Αποδείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι στην Premier League. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η Άρσεναλ».

Για τον λόγο που έμεινε εκτός αποστολής ο Ονάνα: «Δεν απέκλεισα τον Ονάνα, έβαλα δύο παίκτες μπροστά του. Είμαι ευχαριστημένος με τους τρεις τερματοφύλακες μας».