Αμορίμ: «Ο Σέσκο εχει τα χαρακτηριστικά που χρειαζόταν η Γιουνάιτεντ»
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρούμπεν Αμορίμ, εκθείασε το τελευταίο μεγάλο απόκτημα της ομάδας, Μπέντζαμιν Σέσκο.
Ο Μπέντζαμιν Σέσκο είναι επίσημα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μια μεταγραφή που κόστισε γύρω στα 85 εκατ. ευρώ, μία από τις ακριβότερες φέτος σε όλη την Premier League. Ωστόσο σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας Ρούμπεν Αμορίμ άξιζε τα λεφτά της καθώς ο Σλοβένος φορ «… έχει τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμασταν».
«Έχει τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμασταν. Ο Μπεν είναι ένας παίκτης – με όλες τις πληροφορίες που έχουμε – που θα πρέπει να τον… εμποδίσουμε να δουλέψει και όχι το αντίθετο! Είναι επίσης σημαντικό, ότι είναι πολύ νέος. Είναι καλός στον αέρα, είναι καλός στο να τρέχει και καλός με την μπάλα. Νομίζω πως έχει μεγάλες δυνατότητες ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ και, σίγουρα, θα νιώσει σαν στο σπίτι του στην ομάδα μας. Εχει τον κατάλληλο χαρακτήρα για να βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που τον έχω. Θα παρατηρήσει, από την πρώτη ημέρα και την πρώτη προπόνηση, ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος»,», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» στο MUTV.
Ο Σέσκο υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ παρουσιάστηκε στο Ολντ Τράφορντ πριν από τον φιλικό αγώνα του Σαββάτου (9/8) εναντίον της Φιορεντίνα (φωτο κατω), τον οποίο η Γιουνάιτεντ κέρδισε με 5-4 στα πέναλτι μετά από ισοπαλία 1-1.
Ο ύψους 1,95μ. διεθνής Σλοβένος, είχες 39 γκολ σε συνολικά 87 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λειψία.
Signing for the Reds ✅
First time at Old Trafford ✅
Meeting our fans ✅
It’s not been a bad day for our latest recruit 🤩 pic.twitter.com/xdyjXUMhyZ
— Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025
