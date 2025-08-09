Επίσημο το «μπαμ»: Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Σέσκο

Η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο ολοκληρώθηκε, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτηση του Σλοβένου επιθετικού για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο 22χρονος επιθετικός, οδήγησε τις Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ σε μεταγραφική μάχη, με τους «κόκκινους διαβόλους» να αναδεικνύονται νικητές και να τον αποκτούν από τη Λειψία. Το ποσό που δαπάνησε η ομάδα του Αμορίμ για να τον κάνει δικό της κυμαίνεται στα 85 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανάρτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για Σέσκο:

🚨 He’s here! 🚨 Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σέσκο δήλωσε: «Όταν συζητήσαμε το έργο, ήταν σαφές ότι όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει αυτή η ομάδα να αναπτύσσεται και να διεκδικεί ξανά σύντομα τα μεγαλύτερα τρόπαια.

Από τη στιγμή που έφτασα, ένιωσα τη θετική ενέργεια και το οικογενειακό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος. Είναι σαφώς το ιδανικό μέρος για να φτάσω στο μέγιστο επίπεδό μου και να εκπληρώσω όλες τις φιλοδοξίες μου.»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Γιουνάιτεντ θα παρουσιαστεί στον κόσμο στο σημερινό (9/8) φιλικό με τη Φιορεντίνα στο «Ολντ Τράφορντ».

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Λειψίας, ο Σλοβένος μέτρησε 21 γκολ και 6 ασίστ σε 45 παιχνίδια σε Γερμανία και Champions League.