Συνεχίζονται οι επαφές της Λειψίας με τη Γιουνάιτεντ για τον Σέσκο
Συνεχίζεται ο… μύλος με τον Μπέντζαμιν Σέσκο, με την Νιούκαστλ να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση αλλά με τον ίδιο να θέλει να πάει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Λειψία για την αγορά του Μπέντζαμιν Σέσκο, με τη Νιούκαστλ ωστόσο να εξακολουθεί να είναι εκείνη που έχει καταθέσει την καλύτερη προσφορά.
Οι δύο ομάδες είναι σε επαφές και σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Φαμπρίσιο Ρομάνο θα καθίσουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκ νέου σήμερα (7/8). Η Γιουνάιτεντ φέρεται να δίνει 85 εκατ. ευρώ, πέντε λιγότερα από την πρόταση της Νιούκαστλ, η οποία δίνει 90.
Τι γράφει ο Ρομάνο για Σέσκο και Γιουνάιτεντ
«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λειψία, επανέρχονται σήμερα σε συνομιλίες για τη συμφωνία με τον Μπέντζαμιν Σέσκο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», όπως αναφέρει ο Ιταλός έγκριτος δημοσιογράφος.
Θυμίζουμε πως ο Σέσκο έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ για το συμβόλαιό που θα υπογράψει στον αγγλικό σύλλογο το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.
Να σημειώσουμε οτι το συμβόλαιο του ταλαντούχου Σλοβένου φορ με τη Λειψία ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2029. Με τη Λειψία ο Σέσκο είχε 87 συμμετοχές, 39 γκολ και 8 ασίστ, προηγουμένως στη Σάλτσμπουργκ είχε «γράψει» 79 εμφανίσεις με 29 τέρματα και 11 τελικές πάσες.
Συνολικά στην μέχρι τώρα καριέρα του αν και μόλις 22 ετών μετρά 224 συμμετοχές με 100 γκολ και 26 ασίστ.
