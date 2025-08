«Κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Σέσκο – Την προτιμάει αντί της Νιούκαστλ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, καθώς σύμφωνα με το «The Athletic», οι «κόκκινοι διάβολοι» πλησιάζουν στην απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό από τη Νιούκαστλ.

Μπορεί η Νιούκαστλ να ήταν η πρώτη που κατέθεσε επίσημη πρόταση στη γερμανική ομάδα, ύψους 82,5 εκατ. ευρώ συν 2,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα η Γιουνάιτεντ έχει το «πάνω χέρι», αφού ο ίδιος ο 22χρονος Σλοβένος επιθετικός φέρεται να θέλει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ.

Το ρεπορτάζ του Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει ότι η ομάδα του Μάντσεστερ βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο στις διαπραγματεύσεις και όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

🚨 Manchester United closing in on deal to sign Benjamin Sesko from RB Leipzig. #RBLeipzig accepted €82.5m + €2.5m bid from Newcastle United but 22yo striker wants #MUFC. No club-to-club agreement yet but talks advancing towards conclusion @TheAthleticFC https://t.co/fhMckcdfRU

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 6, 2025