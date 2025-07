Επιμένει για τη μεταγραφή του Σέσκο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Το μεγάλο ποσό που αξιώνει η Λειψία

Οπως υποστηρίζει ρεπορτάζ του Sky Sports στην γερμανική «έκδοσή» του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να επιμένει προκειμένου να αποκτήσει τον Μπέντζαμιν Σέσκο από την Λειψία

Με το συμβόλαιο του 22χρονου και ύψους 1,95μ. ύψος Σλοβένου φορ όμως να ολοκληρώνεται το… μακρινό καλοκαίρι του 2029, η γερμανική ομάδα αξιώνει 80 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον παραχωρήσει στους «κόκκινους διαβόλους».

Πέρσι ο Σέσκο έπαιξε σε 45 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις στα οποία πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ αγωνίζεται στην Λειψία από το καλοκαίρι του 2023, όταν τον αγόρασε από την αυστριακή Ζάλτσμπουργκ έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ. Αν ισχύουν δηλαδή οι αξιώσεις της γερμανικής ομάδας τότε μέσα σε δύο χρόνια ζητάει 56 εκατομμύρια περισσότερα από όσα πλήρωσε για να τον κάνει δικό της!

Να θυμίσουμε ότι για την απόκτηση του Σέσκο ενδιαφέρεται έντονα και μία ακόμη αγγλική ομάδα η Νιούκαστλ, η οποία σύμφωνα με κάποιες φήμες φέρεται να έχει συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο πέντε ετών.

🚨🔴 Manchester United are not giving up on Benjamin #Sesko. As revealed today, #MUFC have presented the player with clear figures and their project. Sesko is impressed by ManUnited’s efforts to sign him.

However: Newcastle are fully in the race and not backing down. An offer is… pic.twitter.com/7JyACpvKmd

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 28, 2025