Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Σέσκο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Πόσο θα κοστίσει

Το «σίριαλ» της μεταγραφής του Μπέντζαμιν Σέσκο φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Οπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του γερμανικού «Sky Sports» Φλοριάν Πλέτενμπεργκ η Λειψία είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την παραχώρηση του 22χρονου και ύψους 1,95μ. Σλοβένου φορ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει οι «κόκκινοι διάβολοι» αύξησαν την προσφορά τους στα 80.000 εκατομμύρια ευρώ (χωρίς τα μπόνους), πρόταση την οποία εκτός απροόπτου θα αποδεχθεί η γερμανική ομάδα.

Θυμίζουμε πως ο Σέσκο έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ για το συμβόλαιό που θα υπογράψει στον αγγλικό σύλλογο το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λειψία βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεών τους διαπραγματεύσεις για τον Μπέντζαμιν Σέσκο. Αναμένεται συμφωνία. Όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως, η #MUFC έχει ήδη αυξήσει την στάνταρ (σ.σ. χωρίς να περιλαμβάνονται τα διάφορα μπόνους για την Λειψία και τον παίκτη) προσφορά της στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Η γενική συμφωνία μεταξύ Σέσκο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ολοκληρωθεί — Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030. Ο Σέσκο περιμένει να ταξιδέψει για τις ιατρικές εξετάσεις», αναφέρει η ανάρτηση του Πλέτενμπεργκ την οποία μπορεί να δείτε παρακάτω.

Να σημειώσουμε οτι το συμβόλαιο του ταλαντούχου Σλοβένου φορ με τη Λειψία ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2029. Με τη Λειψία ο Σέσκο είχε 87 συμμετοχές, 39 γκολ και 8 ασίστ, προηγουμένως στη Σάλτσμπουργκ είχε «γράψει» 79 εμφανίσεις με 29 τέρματα και 11 τελικές πάσες.

Συνολικά στην μέχρι τώρα καριέρα του αν και μόλις 22 ετών μετρά 224 συμμετοχές με 100 γκολ και 26 ασίστ.

🚨⏳ Manchester United and RB Leipzig are in concrete negotiations over Benjamin #Sesko now. An agreement is expected. As previously revealed, #MUFC have already increased their fixed offer to €80 million.

Total agreement between Sesko and Manchester United is done — contract… pic.twitter.com/KpDPypWY89

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2025