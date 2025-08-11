sports betsson
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11 Αυγούστου 2025 | 22:00

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η άρνηση του 26χρονου πορτιέρε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα (το υπάρχον λήγει το καλοκαίρι του 2026) οδηγεί τους Παριζιάνους στην απόφαση να παραχωρήσουν άμεσα τον παίκτη, ώστε ν’ αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

Κι εδώ μπαίνουν στην… ιστορία οι δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ και η Σίτι, οι οποίες έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ιταλού πορτιέρε της Παρί, αλλά στο «κόλπο» είναι και η Τσέλσι.

Αυτή την στιγμή πάντως η μεγάλη «μάχη» για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, γίνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Γιουνάιτεντ είναι αυτή που «καίγεται» περισσότερο για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να αναγεννήσει την Γιουνάιτεντ και η αλήθεια είναι πως ο Πορτογάλος τεχνικός εισηγήθηκε καλές κινήσεις στο μεταγραφικό «παζάρι». Είναι γεγονός πως στο Ολντ Τράφορντ πήγαν καλοί παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν την Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος κόουτς ξέρει όμως καλύτερα απ’ τον καθένα, πως για να πετύχει τον στόχο του, χρειάζεται έναν μεγάλο τερματοφύλακα και η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την Γιουνάιτεντ. Δεν βρίσκεις κάθε μέρα διαθέσιμο στο μεταγραφικό «παζάρι» έναν πορτιέρε με αυτά τα προσόντα.

Ο Αμορίμ θέλει έναν γκολκίπερ της κλάσης του Ντοναρούμα, για να θωρακίσει την εστία της ομάδας του και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της Σίτι.

«Μια μεγάλη ομάδα ξεκινά από έναν μεγάλο τερματοφύλακα» λένε πολλοί και δεν είναι ένα ακόμα δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά η πραγματικότητα.

Και η αλήθεια είναι πως η Σίτι που έχει στις τάξεις της τον Έντερσον, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τον Ιταλό πορτιέρε της Παρί αλλά τα πράγματα για την Γιουνάιτεντ είναι πολύ διαφορετικά.

Η απόκτηση ενός μεγάλου πορτιέρε και ειδικά του Ντοναρούμα που είναι 26 χρονών, φαντάζει «μονόδρομος» για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ και ο προπονητής της Γιουνάιτεντ γνωρίζει ότι μια λανθασμένη απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να κοστίσει ακριβά στην ομάδα του.

Η Παρί ζητά βέβαια 50 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό είναι μεγάλο, όχι γιατί δεν είναι καλός πορτιέρε ο Ιταλός, αλλά επειδή σ’ ένα χρόνο λήγει το συμβόλαιό του με την γαλλική ομάδα.

Ο τεχνικός όμως της Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ θέλει τον Ντοναρούμα στο Ολντ Τράφορντ και πιέζει την διοίκηση της ομάδας του, για την υλοποίηση της μεταγραφής. Ο Αμορίμ ξέρει καλά πως με τον Ντοναρούμα στην εστία, θα αισθάνεται ασφάλεια κι αυτό το συναίσθημα μπορεί να το προσφέρει ο Ιταλός.

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί ότι την υπόθεση του Ιταλού τερματοφύλακα παρακολουθεί και η Τσέλσι, με τον Ιταλό τεχνικό των Λονδρέζων, Έντσο Μαρέσκα, να βλέπει με… καλό μάτι το ενδεχόμενο απόκτησης του συμπατριώτη του.

Η Τσέλσι μάλιστα έχει την οικονομική άνεση να δώσει τα 50 εκατ. ευρώ που ζητά η Παρί για τον Ντοναρούμα και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απομένει να δούμε αν τελικά οι Λονδρέζοι αφήσουν στα… κρύα του λουτρού τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ.

Αυτό πάντως που είναι σίγουρο έχει να κάνει με την αποχώρηση του Ντοναρούμα από το Παρκ Ντε Πρενς, καθώς οι Παριζιάνοι απέκτησαν ήδη τον Λούκας Σεβαλιέ από την Λιλ και ο νεαρός πορτιέρε προορίζεται για βασικός στην ομάδα του Παρισιού.

googlenews

Vita.gr
Αθλητική Ροή
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ολυμπιακός: Όσο έχει εσένα…
On Field 03.08.25

Όσο έχει εσένα…

Ο περσινός Ολυμπιακός «χτίστηκε» πάνω στον προπέρσινο, ο φετινός στον περσινό. Σε όλες τις «βερσιόν» αυτός ήταν η εγγύηση στο χορτάρι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ
On Field 01.08.25

Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ , μη αρκούμενη στον περσινό τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ , αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα της με ταλαντούχους παίκτες, ξοδεύοντας περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Βιδιάνος Ρούσσος
Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)
Μπάσκετ 31.07.25

Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός του παλαίμαχου σταρ των Λέικερς, μήκους 95 μέτρων και κόστους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα για ενοικίαση, διαθέτει ακόμη και γήπεδο μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

