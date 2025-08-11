Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η άρνηση του 26χρονου πορτιέρε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα (το υπάρχον λήγει το καλοκαίρι του 2026) οδηγεί τους Παριζιάνους στην απόφαση να παραχωρήσουν άμεσα τον παίκτη, ώστε ν’ αποκομίσουν οικονομικό όφελος.

Κι εδώ μπαίνουν στην… ιστορία οι δύο μεγάλες ομάδες του Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ και η Σίτι, οι οποίες έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ιταλού πορτιέρε της Παρί, αλλά στο «κόλπο» είναι και η Τσέλσι.

Αυτή την στιγμή πάντως η μεγάλη «μάχη» για την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, γίνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες του Μάντσεστερ και η Γιουνάιτεντ είναι αυτή που «καίγεται» περισσότερο για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να αναγεννήσει την Γιουνάιτεντ και η αλήθεια είναι πως ο Πορτογάλος τεχνικός εισηγήθηκε καλές κινήσεις στο μεταγραφικό «παζάρι». Είναι γεγονός πως στο Ολντ Τράφορντ πήγαν καλοί παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν την Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος κόουτς ξέρει όμως καλύτερα απ’ τον καθένα, πως για να πετύχει τον στόχο του, χρειάζεται έναν μεγάλο τερματοφύλακα και η συγκυρία είναι ευνοϊκή για την Γιουνάιτεντ. Δεν βρίσκεις κάθε μέρα διαθέσιμο στο μεταγραφικό «παζάρι» έναν πορτιέρε με αυτά τα προσόντα.

Ο Αμορίμ θέλει έναν γκολκίπερ της κλάσης του Ντοναρούμα, για να θωρακίσει την εστία της ομάδας του και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Γιουνάιτεντ έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της Σίτι.

«Μια μεγάλη ομάδα ξεκινά από έναν μεγάλο τερματοφύλακα» λένε πολλοί και δεν είναι ένα ακόμα δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά η πραγματικότητα.

Και η αλήθεια είναι πως η Σίτι που έχει στις τάξεις της τον Έντερσον, δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη τον Ιταλό πορτιέρε της Παρί αλλά τα πράγματα για την Γιουνάιτεντ είναι πολύ διαφορετικά.

Η απόκτηση ενός μεγάλου πορτιέρε και ειδικά του Ντοναρούμα που είναι 26 χρονών, φαντάζει «μονόδρομος» για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ και ο προπονητής της Γιουνάιτεντ γνωρίζει ότι μια λανθασμένη απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί να κοστίσει ακριβά στην ομάδα του.

Η Παρί ζητά βέβαια 50 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό είναι μεγάλο, όχι γιατί δεν είναι καλός πορτιέρε ο Ιταλός, αλλά επειδή σ’ ένα χρόνο λήγει το συμβόλαιό του με την γαλλική ομάδα.

Ο τεχνικός όμως της Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ θέλει τον Ντοναρούμα στο Ολντ Τράφορντ και πιέζει την διοίκηση της ομάδας του, για την υλοποίηση της μεταγραφής. Ο Αμορίμ ξέρει καλά πως με τον Ντοναρούμα στην εστία, θα αισθάνεται ασφάλεια κι αυτό το συναίσθημα μπορεί να το προσφέρει ο Ιταλός.

Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί ότι την υπόθεση του Ιταλού τερματοφύλακα παρακολουθεί και η Τσέλσι, με τον Ιταλό τεχνικό των Λονδρέζων, Έντσο Μαρέσκα, να βλέπει με… καλό μάτι το ενδεχόμενο απόκτησης του συμπατριώτη του.

Η Τσέλσι μάλιστα έχει την οικονομική άνεση να δώσει τα 50 εκατ. ευρώ που ζητά η Παρί για τον Ντοναρούμα και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απομένει να δούμε αν τελικά οι Λονδρέζοι αφήσουν στα… κρύα του λουτρού τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ.

Αυτό πάντως που είναι σίγουρο έχει να κάνει με την αποχώρηση του Ντοναρούμα από το Παρκ Ντε Πρενς, καθώς οι Παριζιάνοι απέκτησαν ήδη τον Λούκας Σεβαλιέ από την Λιλ και ο νεαρός πορτιέρε προορίζεται για βασικός στην ομάδα του Παρισιού.