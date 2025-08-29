sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 18:25
Σε «συμπληγάδες» η Γιουνάιτεντ και ο Αμορίμ
Ποδόσφαιρο 29 Αυγούστου 2025 | 17:32

Σε «συμπληγάδες» η Γιουνάιτεντ και ο Αμορίμ

Ο δημοφιλής σύλλογος είναι εγκλωβισμένος στο ίδιο μοτίβο χωρίς προς το παρόν σημάδια ανάκαμψης

Γιάννης Κουριδάκος
H πανωλεθρία με τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ούτε οι πιο πεσιμιστές οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν περίμεναν πως μια ομάδα από την τετάρτη κατηγορία, στην ακτή του Λινκολνσάιρ θα έριχνε με το καλησπέρα στο «καναβάτσο» την αρχόντισσα της premier league. Aντίο λιγκ καπ για τους «μπέμπηδες» με την επιθετική γραμμή των περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Μια «εικόνα» συνυφασμένη με την ημέρα της «μαρμότας» τους τελευταίους μήνες στον τεράστιο αυτό ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Η ταπεινωτική ήττα προστίθεται σε μια ανησυχητική τάση προβληματικών αποτελεσμάτων για τον Αμορίμ. Ο Πορτογάλος έχει μακράν το χαμηλότερο ποσοστό νικών από οποιονδήποτε κεντρικό προπονητή του συλλόγου μετά τον Σερ Αλεξ Φέργκιουσον . 16 νίκες, 12 ισοπαλίες και 17 ήττες σε 45 αγώνες.

Ακόμη και ο Ραλφ Ράγκνικ, ως προσωρινός προπονητής από τον Δεκέμβριο 2021 έως τον Μαΐο του 2022, έγραψε ποσοστό νικών 38%.

Έτσι, ο εντός έδρας αγώνας του Σαββάτου με την Μπέρνλι είναι εκ των ων ουκ άνευ μονόδρομος για τη νίκη. Η Γιουνάιτεντ είναι αήττητη στους προηγούμενους 23 αγώνες της Premier League με νεοφώτιστες ομάδες. Αν το σερί διακοπεί, το Σαββατοκύριακο, μπορεί να πέσουν και «τίτλοι» τέλους στη θητεία του Πορτογάλου.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο ο 40χρονος τεχνικός βιώνει ισοπεδωτική αλλαγή συναισθημάτων και συνθηκών. Ήρθε μετά «βαΐων και κλάδων» τον Νοέμβριο του 2024 στην Αγγλία (στο «παράθυρο» διακοπής των εθνικών ομάδων) με περγαμηνές από τη Σπόρτινγκ για να συμμαζέψει το «χάος» με υπογραφή Ερικ Τεν Χάαγκ.

Η αλήθεια σύμφωνα με το BBC είναι πως ο Αμορίμ, επιθυμούσε να αναλάβει τους «κόκκινους διάβολους» το εφετινό καλοκαίρι – απολύτως λογική επιθυμία- και όχι μεσούσης της περιόδου, ωστόσο η προσφορά ήταν συγκεκριμένη. Το διοικητικό συμβούλιο της Γιουνάιτεντ του είχε ξεκαθαρίσει πως η πρόταση ήταν «τώρα ή ποτέ» αλλά με ευρύτατο «πάσο» για οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα έως το τέλος της περιόδου. Ο Τζιμ Ράτκλιφ δήλωσε στο BBC Sport τον Μάρτιο ότι ο Αμορίμ είναι «ένας εξαιρετικός προπονητής και πιστεύω ότι θα μείνει εδώ για πολύ καιρό». Ο 72χρονος δισεκατομμυριούχος δαπάνησε 1,5 δισεκατομμύριο για την εξαγορά του εν τρίτου της ομάδας με το μέχρι πριν λίγα χρόνια, πιο ισχυρό αθλητικό brand της Αγγλίας.

Η ατυχία του Αμορίμ ήταν στο Μπιλμπάο, όταν ο Ποστέκογλου έφερε το γιουρόπα λιγκ στο Λονδίνο. Αν το τρόπαιο κατέληγε στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ θα είχε «λάμψη» στο τσάμπιονς λιγκ( League Phase) και οι παροικούντες στο Μάντσεστερ, περισσότερη υπομονή για ανάκαμψη και πρωταθλητισμό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι εκτός Ευρώπης για δεύτερη φορά σε 35 χρόνια.

Ο Πορτογάλος έκανε το «άλμα» στην καριέρα του σε ιδανική ηλικία, αλλά μέσα σε 10 μήνες, είναι στριμωγμένος στα «σχοινιά» Οι οπαδοί τον αποκαλούν «δειλό», «αδρανή» και φωνάζουν «Amorim out» .

Πόσο θα κοστίσει ωστόσο ενδεχόμενη πρόωρη λύση του συμβολαίου Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ; Η ισχύς είναι έως το καλοκαίρι του 2027.

Είναι 14.000.000 ευρώ και σύμφωνα με τη Sun, δεν προβλέπεται αναδιαπραγμάτευση του συγκεκριμένου ποσού.

Επομένως σε λιγότερο από 12 μήνες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει καταβάλει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ, σε αποζημιώσεις προπονητών καθώς 17 εκατομμύρια ευρώ κατατέθηκαν στον Ολλανδό Ερικ Τεν Χάαγκ και το επιτελείο του.

Η 15η θέση στην premier league, ήταν η χειρότερη στην ιστορία του κλαμπ. Με την έναρξη της φετινή περιόδου συνεχίζεται το «γαϊτανάκι» των αποτυχιών.

«Τι ντροπή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας Κρις Σάτον στο Radio 5 Live.

«Πού θα πάει ο Ruben Amorim από εδώ και πέρα; Με την εικόνα που έχει τώρα, δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσει.

Αν ήμουν ο Αμορίμ απόψε, δεν θα έκανα οκτώ αλλαγές. Θα έβαζα την ισχυρότερη ομάδα μου, θα προσπαθούσα να κλειδώσω το παιχνίδι και μετά θα έκανα αλλαγές.

Αυτό ήταν λάθος εκ μέρους του, κατά τη γνώμη μου. Θα δυσκολευτεί να ανακάμψει από αυτό. Η πίεση αυτή τη σεζόν είναι πλέον πραγματική. Αν ήμουν στη θέση του, θα ανησυχούσα επίσημα».

Με το έναν θεσμό στα «καλάθι» των αχρήστων απομένουν οι άλλοι δύο. Το πρωτάθλημα και το FA CUP.

Στην Premier league, η ομάδα με συγκομιδή ενός βαθμού καταλαμβάνει την 16η θέση Έμεινε ήδη πέντε βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, την Τότεναμ και τη Λίβερπουλ.

Ο δημοσιογράφος Σάιμον Στόουν αναφορικά με το θέαμα του Αμορίμ κατά τη διάρκεια των πέναλτι με τη Γκρίμσμπι, όπου ο Πορτογάλος «κρυβόταν» στον πάγκο τόνισε πως «προφανώς ο Αμορίμ σκεφτόταν το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ». Η εικόνα δύσκολα θα ξεχαστεί γιατί ακόμη και όταν προκύπτουν αποτυχίες το ζητούμενο είναι ο τρόπος διαχείρισης και η ηγεσία.

Το δυσοίωνο με τη Γιουνάιτεντ, είναι ότι επαναλαμβάνεται το μοτίβο. Αλλαγή προπονητή, αποτυχία και πάλι από την αρχή . Ο λαοφιλής σύλλογος είναι εγκλωβισμένος σε έναν αέναο κύκλο επανάληψης. Πόσους προπονητές θα αλλάξει έως ότου βρει χαρισματικό άτομο στον πάγκο για την «αναγέννησή» του;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
