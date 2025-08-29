H πανωλεθρία με τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ούτε οι πιο πεσιμιστές οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν περίμεναν πως μια ομάδα από την τετάρτη κατηγορία, στην ακτή του Λινκολνσάιρ θα έριχνε με το καλησπέρα στο «καναβάτσο» την αρχόντισσα της premier league. Aντίο λιγκ καπ για τους «μπέμπηδες» με την επιθετική γραμμή των περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Μια «εικόνα» συνυφασμένη με την ημέρα της «μαρμότας» τους τελευταίους μήνες στον τεράστιο αυτό ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Η ταπεινωτική ήττα προστίθεται σε μια ανησυχητική τάση προβληματικών αποτελεσμάτων για τον Αμορίμ. Ο Πορτογάλος έχει μακράν το χαμηλότερο ποσοστό νικών από οποιονδήποτε κεντρικό προπονητή του συλλόγου μετά τον Σερ Αλεξ Φέργκιουσον . 16 νίκες, 12 ισοπαλίες και 17 ήττες σε 45 αγώνες.

Ακόμη και ο Ραλφ Ράγκνικ, ως προσωρινός προπονητής από τον Δεκέμβριο 2021 έως τον Μαΐο του 2022, έγραψε ποσοστό νικών 38%.

Έτσι, ο εντός έδρας αγώνας του Σαββάτου με την Μπέρνλι είναι εκ των ων ουκ άνευ μονόδρομος για τη νίκη. Η Γιουνάιτεντ είναι αήττητη στους προηγούμενους 23 αγώνες της Premier League με νεοφώτιστες ομάδες. Αν το σερί διακοπεί, το Σαββατοκύριακο, μπορεί να πέσουν και «τίτλοι» τέλους στη θητεία του Πορτογάλου.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο ο 40χρονος τεχνικός βιώνει ισοπεδωτική αλλαγή συναισθημάτων και συνθηκών. Ήρθε μετά «βαΐων και κλάδων» τον Νοέμβριο του 2024 στην Αγγλία (στο «παράθυρο» διακοπής των εθνικών ομάδων) με περγαμηνές από τη Σπόρτινγκ για να συμμαζέψει το «χάος» με υπογραφή Ερικ Τεν Χάαγκ.

Η αλήθεια σύμφωνα με το BBC είναι πως ο Αμορίμ, επιθυμούσε να αναλάβει τους «κόκκινους διάβολους» το εφετινό καλοκαίρι – απολύτως λογική επιθυμία- και όχι μεσούσης της περιόδου, ωστόσο η προσφορά ήταν συγκεκριμένη. Το διοικητικό συμβούλιο της Γιουνάιτεντ του είχε ξεκαθαρίσει πως η πρόταση ήταν «τώρα ή ποτέ» αλλά με ευρύτατο «πάσο» για οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα έως το τέλος της περιόδου. Ο Τζιμ Ράτκλιφ δήλωσε στο BBC Sport τον Μάρτιο ότι ο Αμορίμ είναι «ένας εξαιρετικός προπονητής και πιστεύω ότι θα μείνει εδώ για πολύ καιρό». Ο 72χρονος δισεκατομμυριούχος δαπάνησε 1,5 δισεκατομμύριο για την εξαγορά του εν τρίτου της ομάδας με το μέχρι πριν λίγα χρόνια, πιο ισχυρό αθλητικό brand της Αγγλίας.

Η ατυχία του Αμορίμ ήταν στο Μπιλμπάο, όταν ο Ποστέκογλου έφερε το γιουρόπα λιγκ στο Λονδίνο. Αν το τρόπαιο κατέληγε στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ θα είχε «λάμψη» στο τσάμπιονς λιγκ( League Phase) και οι παροικούντες στο Μάντσεστερ, περισσότερη υπομονή για ανάκαμψη και πρωταθλητισμό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι εκτός Ευρώπης για δεύτερη φορά σε 35 χρόνια.

Ο Πορτογάλος έκανε το «άλμα» στην καριέρα του σε ιδανική ηλικία, αλλά μέσα σε 10 μήνες, είναι στριμωγμένος στα «σχοινιά» Οι οπαδοί τον αποκαλούν «δειλό», «αδρανή» και φωνάζουν «Amorim out» .

Πόσο θα κοστίσει ωστόσο ενδεχόμενη πρόωρη λύση του συμβολαίου Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ; Η ισχύς είναι έως το καλοκαίρι του 2027.

Είναι 14.000.000 ευρώ και σύμφωνα με τη Sun, δεν προβλέπεται αναδιαπραγμάτευση του συγκεκριμένου ποσού.

Επομένως σε λιγότερο από 12 μήνες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει καταβάλει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ, σε αποζημιώσεις προπονητών καθώς 17 εκατομμύρια ευρώ κατατέθηκαν στον Ολλανδό Ερικ Τεν Χάαγκ και το επιτελείο του.

Η 15η θέση στην premier league, ήταν η χειρότερη στην ιστορία του κλαμπ. Με την έναρξη της φετινή περιόδου συνεχίζεται το «γαϊτανάκι» των αποτυχιών.

«Τι ντροπή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας Κρις Σάτον στο Radio 5 Live.

«Πού θα πάει ο Ruben Amorim από εδώ και πέρα; Με την εικόνα που έχει τώρα, δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσει.

Αν ήμουν ο Αμορίμ απόψε, δεν θα έκανα οκτώ αλλαγές. Θα έβαζα την ισχυρότερη ομάδα μου, θα προσπαθούσα να κλειδώσω το παιχνίδι και μετά θα έκανα αλλαγές.

Αυτό ήταν λάθος εκ μέρους του, κατά τη γνώμη μου. Θα δυσκολευτεί να ανακάμψει από αυτό. Η πίεση αυτή τη σεζόν είναι πλέον πραγματική. Αν ήμουν στη θέση του, θα ανησυχούσα επίσημα».

Με το έναν θεσμό στα «καλάθι» των αχρήστων απομένουν οι άλλοι δύο. Το πρωτάθλημα και το FA CUP.

Στην Premier league, η ομάδα με συγκομιδή ενός βαθμού καταλαμβάνει την 16η θέση Έμεινε ήδη πέντε βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, την Τότεναμ και τη Λίβερπουλ.

Ο δημοσιογράφος Σάιμον Στόουν αναφορικά με το θέαμα του Αμορίμ κατά τη διάρκεια των πέναλτι με τη Γκρίμσμπι, όπου ο Πορτογάλος «κρυβόταν» στον πάγκο τόνισε πως «προφανώς ο Αμορίμ σκεφτόταν το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ». Η εικόνα δύσκολα θα ξεχαστεί γιατί ακόμη και όταν προκύπτουν αποτυχίες το ζητούμενο είναι ο τρόπος διαχείρισης και η ηγεσία.

Το δυσοίωνο με τη Γιουνάιτεντ, είναι ότι επαναλαμβάνεται το μοτίβο. Αλλαγή προπονητή, αποτυχία και πάλι από την αρχή . Ο λαοφιλής σύλλογος είναι εγκλωβισμένος σε έναν αέναο κύκλο επανάληψης. Πόσους προπονητές θα αλλάξει έως ότου βρει χαρισματικό άτομο στον πάγκο για την «αναγέννησή» του;