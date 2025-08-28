Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γκρίμσπι (ομάδα της league 2) κατάφερε να κάνει το «κόλπο γκρόσο» και ν’ αποκλείσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Carabao Cup και η κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ είναι απογοητευτική, καθώς οι οπαδοί της ομάδας βλέπουν το περσινό… έργο σ’ επανάληψη.

Η Γιουνάιτεντ δεν δείχνει ότι μπορεί να «σηκώσει κεφάλι» κι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα ένα είναι το σίγουρο.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν θα πρέπει να αισθάνεται και πολύ σίγουρος για την θέση του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί πως ο Πορτογάλος προπονητής της Γιουνάιτεντ έχει μεγάλη ευθύνη όχι μόνο για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, αλλά και για μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε, γι’ αυτές που δεν έγιναν.

Αναφερόμαστε στην επιλογή της Γιουνάιτεντ να μην αποκτήσει τερματοφύλακα και τώρα το πληρώνει πολύ ακριβά. Από την μία το λάθος του Μπαγιντίρ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που κόστισε την ήττα από την Άρσεναλ και χθες τα λάθη του Ονάνα στα δύο γκολ της Γκρίμσμπι.

Κι όμως, μπορεί μα φαντάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό, η Γιουνάιτεντ δεν έχει πάρει ακόμα τερματοφύλακα.

Ο Αμορίμ γνώριζε πολύ καλά (εδώ που το λέμε το έβλεπε όλος ο κόσμος όχι μόνο ο Πορτογάλος) ότι η ομάδα του έπρεπε να κάνει κίνηση για την απόκτηση ικανού γκολκίπερ.

Κι ενώ υπήρχε στην αγορά ο Ντοναρούμα, ο οποίος δεν ανανεώνει το συμβόλαιο με την Παρί, η Γιουνάιτεντ έκανε την πιο άστοχη επιλογή.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου σε συνεργασία βέβαια με τον προπονητή, αποφάσισαν να πάνε με δίδυμο τερματοφυλάκων, τον Ονάνα (που θεωρούνταν από… πέρυσι φευγάτος) και τον Μπαγιντίρ κι έτσι η ομάδα του Μάντσεστερ πληρώνει πολύ ακριβά τα λάθη της.

Φτάσαμε τέλη Αυγούστου και ο προπονητής της Γιουνάιτεντ προσπαθεί να βρει λύση σε ότι αφορά το μεγάλο πρόβλημα που έχει η ομάδα του στα γκολπόστ, αλλά τώρα δεν είναι εύκολο καθώς υπάρχει και η πίεση του χρόνου.

Ονόματα έχουν ακουστεί αρκετά αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι «χειροπιαστό» και κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο να μην κάνει η Γιουνάτεντ, μεταγραφή τερματοφύλακα.

Απομένουν μόνο λίγες μέρες μέχρι την ολοκλήρωση των μεταγραφών στην Αγγλία και όλοι στο «θέατρο των ονείρων» περιμένουν να δουν, αν τελικά η αγγλική ομάδα θα προχωρήσει στην απόκτηση γκολκίπερ.

Το βέβαια είναι πως οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου «βράζουν» με αυτά που βλέπουν από τους τερματοφύλακες της ομάδας τους και μια μόνο ματιά στα σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αρκετή για να περιγράψει το «εκρηκτικό» κλίμα.

Κι όσο για τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Μπέρνλι; Καταλαβαίνει πλέον εύκολα κάποιος την σημασία που έχει για τον Αμορίμ ο σαββατιάτικος αγώνας στο Ολντ Τράφορντ.

Είναι σίγουρα ένας «τελικός» για τον Πορτογάλο τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς σε ενδεχόμενο απώλειας βαθμών, όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του Αμορίμ στον πάγκο της ομάδας.