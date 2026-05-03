magazin
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας
Woman 03 Μαΐου 2026, 21:00

H Chloe Cherry πιστεύει ότι πολλοί στρέφονται στο OnlyFans λόγω φτώχειας

Η Chloe Cherry, την οποία είδαμε στο «Euphoria», δήλωσε ότι η σεξεργασία έχει κανονικοποιηθεί λόγω του καπιταλισμού και της οικονομικής κατάστασης που βρισκόμαστε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Στα πρώτα επεισόδια της τρίτης σεζόν του «Euphoria», έχουμε δει την Cassie (Sydney Sweeney) να γυρίζει βίντεο για το OnlyFans προσποιούμενη ένα ενήλικο μωρό, την Jules (Hunter Schafer) να πληρώνει τις σπουδές της στη σχολή καλών τεχνών πιάνοντας δουλειά ως sugar baby, με έναν πλούσιο πελάτη ονόματι Rick, να έχει φετίχ να αυνανίζεται ενώ γλείφει καλσόν, ενώ στην πρώτη σεζόν είδαμε την Fernandez (Barbie Ferreira) ως online findomme και την Chloe Cherry, πρώην πορνοστάρ, στον ρόλο της Faye.

Όπως όλα δείχνουν, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, αρέσκεται στο να καταπιάνεται με τη σεξεργασία. Ωστόσο, πολλοί διαφωνούν με τον τρόπο που το κάνει.

Φταίει ο καπιταλισμός;

Η Chloe Cherry, η οποία ήταν ηθοποιός ταινιών για ενήλικες και δημιουργός στο OnlyFans πριν αναλάβει τον ρόλο της Faye Valentine στη 2η σεζόν της σειράς του HBO, χαρακτήρισε πρόσφατα το γεγονός ότι η προνομιούχα (ή αλλιώς πλούσια) Cassie αποφασίζει να δημοσιεύσει σεξουαλικό content χωρίς να έχει ανάγκη από μηδενικά στον λογαριασμό της, «τελείως τρελό».

«Ο κόσμος έχει κάτι τρελές φαντασιώσεις ότι η εργασία στον τομέα του σεξ είναι κάτι που ενδυναμώνει [τους/τις δημιουργούς], και έχουμε δει όλες αυτές τις ειδήσεις που λέμε: ‘Το [τάδε] μοντέλο του OnlyFans βγάζει 700 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα’, και όλοι λένε: ‘ουάου’», είπε στο Refinery29.

Η Cherry πρόσθεσε σχετικά με την παρουσία της Cassie στο OnlyFans: «Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε αν αυτό θα της έδινε κάποια δύναμη. Προφανώς η Cassie είναι εξαιρετικά ελκυστική, οπότε πιθανότατα αυτό να της επέτρεπε να βγάλει πολλά χρήματα. Αλλά είναι απίστευτα τρελό να βλέπεις κάποιον που ζει όπως η Cassie να καταφεύγει στη σεξεργασία. Είναι σαν να λέμε, γαμώτο, εκεί έχουμε φτάσει ως κοινωνία; Πραγματικά πιστεύω ότι το OnlyFans είναι ένα τρελό, παράξενο φαινόμενο της δεκαετίας του 2020, για το οποίο θα κοιτάξουμε πίσω και θα νιώθουμε πολύ μπερδεμένοι».

@refinery29 Episode 2 of #Euphoria just dropped and @Chloe Cherry ♬ original sound – Refinery29

Αν και η Cherry εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή σε μια δημοφιλή σειρά, η ηθοποιός σημείωσε ότι η συμμετοχή της «δεν έχει καμία σχέση με την ενδυνάμωση», αλλά με τον καπιταλισμό.

«Το OnlyFans και η σεξουαλική εργασία έχουν γίνει πιο αποδεκτά, αλλά αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον καπιταλισμό και στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης», εξήγησε η Cherry.

«Δεν έχει καμία σχέση με την ενδυνάμωση, την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό με το οποίο έχει να κάνει είναι απλώς το γεγονός ότι ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία και η οικονομία είναι σε άθλια κατάσταση. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι στρέφονται προς αυτό».

«Κάνουν τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ να μοιάζουν με χαζές influencer»

Αλλά, ας επιστρέψουμε στο «Euphoria», το οποίο υπογράφει ο Σαμ Λέβινσον, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη σεξεργασία, ούτε είναι σαφές αν προσλήφθηκαν σύμβουλοι από τον κλάδο αυτό για τη δημιουργία της σειράς.

Σύμφωνα με την Maedb Joy, ιδρύτρια της Sexquisite Events, η οποία μίλησε στο Dazed, η απεικόνιση της σεξουαλικής εργασίας στο «Euphoria» είναι προβληματική: όλοι βγάζουν κέρδος από τις ιστορίες των γυναικών του κλάδου, αλλά κανείς δεν τους δίνει την δυνατότητα να της αφηγηθούν με τους δικούς τους όρους.

«Βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, όπου ιστορίες για εργαζόμενους του σεξ αφηγούνται άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι του σεξ. Παρουσιάζονται ανακριβώς και προκαλούν ζημιά στην κοινότητα», εξηγεί η Joy στο περιοδικό. «Όλοι επωφελούνται από τις ιστορίες μας, αλλά ποτέ δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αφηγηθούμε τις δικές μας».

Από την πλευρά της, η Reed Amber, η οποία είναι σεξεργάτρια, υποστήριξε μιλώντας στο Dazed: «Νομίζω ότι η σειρά Euphoria δίνει την εντύπωση ότι μπορείς εύκολα να γίνεις μια δημοφιλής εργαζόμενη στον τομέα του σεξ στο διαδίκτυο, αρκεί να δημοσιεύεις προκλητικό περιεχόμενο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Πολλές εργαζόμενες στον τομέα του σεξ βλέπουμε τους λογαριασμού μας να διαγράφονται συνεχώς όταν προσπαθούμε να έχουμε παρουσία».

Η ηθοποιός ενήλικων ταινιών Jade Venus, δήλωσε: «Νομίζω ότι η απεικόνιση των εργαζομένων του σεξ στo Euphoria ήταν λίγο εξωφρενική. Σίγουρα έχει εξιδανικευτεί σε μεγάλο βαθμό, ειδικά όσον αφορά τον χαρακτήρα της Jules. Είμαι πόρνη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και, πιστέψτε με, οι πελάτες δεν είναι έτσι[…]Και ο τρόπος με τον οποίο όλοι οι χαρακτήρες μιλάνε για το OnlyFans είναι τόσο ενοχλητικός. Κάνουν τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ να μοιάζουν με χαζές influencer. Οι περισσότερες από εμάς δεν είμαστε!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

Αφρική: Θα μετατρέψει η Κίνα τη Μαύρη Ήπειρο σε «παγκόσμιο εργοστάσιο»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Κόσμος
Το Ιράν εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην ειρηνευτική πρότασή του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά»

Το Ιράν εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην ειρηνευτική πρότασή του – «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ
«Δεν είμαστε μόνοι» 03.05.26

H σημαντική προειδοποίηση του Στίβεν Σπίλμπεργκ προς το Χόλιγουντ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε δημόσια έκκληση να παραμένουν οι ταινίες στις αίθουσες για περισσότερο χρόνο πριν από την πρεμιέρα τους στις πλατφόρμες streaming, ενώ προχώρησε και σε μια προειδοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας
Woman 02.05.26

Η Αριάν ντε Ρόθτσιλντ, ο Έπσταϊν και η έφοδος που άνοιξε ξανά το ρήγμα της δυναστείας

Τα αρχεία Έπσταϊν έφεραν στο φως τις σχέσεις της Αριάν ντε Ρόθτσιλντ με τον καταδικασμένο χρηματιστή, την πληρωμή των 25 εκατ. δολαρίων και την κρίση εμπιστοσύνης γύρω από την τράπεζά της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης
Ελλάδα 03.05.26

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης

Όπως υπογραμμίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης το ερώτημα των συγγενών είναι «ποιος και υπό ποιες συνθήκες οδήγησε τη νεαρή σε αυτή την κατάσταση».

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Έγκλημα και τιμωρία στην Τούμπα (3-1)

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ

LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Καιρός: Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο – Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας
Οι μετρήσεις 03.05.26

Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο - Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας

Ο καιρός… «τρελάθηκε». Η ψυχρή εισβολή έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η γεμάτη συμβολισμούς συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συναντήθηκε με την Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε στα γραφεία της ΝΕΑΡ στη Βουλή.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies