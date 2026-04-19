Euphoria, τρίτη σεζόν – «Bρώμικη, απελπισμένη και σίγουρα δεν άξιζε την αναμονή»

«Το να πούμε ότι η τρίτη σεζόν του Euphoria είναι πολυαναμενόμενη θα ήταν μια υποτίμηση» ξεκινά η Hannah J Davies τη σκληρή κριτική της στον Guardian και συνεχίζει:

«Το δράμα του HBO με θέμα τη ζωή στο λύκειο έκανε το ντεμπούτο του το 2019, όταν συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή με τον μεθυστικό συνδυασμό του από οδυνηρά τραύματα, παραδεισένιες σκιές ματιών και φτηνά/τολμηρά κατορθώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας σκηνής στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές 30 πέη».

Μια ψευδαίσθηση

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Euphoria εδραιώθηκε ως μια σειρά με πολλά να πει για τη σχέση της γενιάς Ζ με το σεξ, τα ναρκωτικά και την ψυχική υγεία, και ανέβασε τον Τζέικομπ Ελόρντι, τη Σίντνεϊ Σουίνι και την πρώην teen idol της Disney, Ζεντάγια, στην κορυφή της Α-list.

Έχει επίσης κυκλοφορήσει μόλις 18 επεισόδια σε αυτό το διάστημα, θύμα όλων των γεγονότων, από την πανδημία Covid μέχρι τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Όπως ένα νέο άλμπουμ της Rihanna, η τρίτη σεζόν της Euphoria έχει –με την πάροδο του χρόνου– γίνει συνώνυμο μιας ψευδαίσθησης της ποπ κουλτούρας» συνεχίζει η Hannah J Davies στον Guardian.

Φήμες

Ο ενθουσιασμός, επίσης, έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι φήμες για ρήξεις μεταξύ του καστ και του δημιουργού Σαμ Λέβινσον έχουν ενταθεί από τότε που επιβεβαιώθηκε η επιστροφή της σειράς το περασμένο φθινόπωρο, ενώ η περιοδεία προώθησης που ακολούθησε είχε μια ξεκάθαρη αίσθηση «συμβατικής υποχρέωσης» (οι αναρτήσεις των ηθοποιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σπάνιες, ενώ η Ζεντάγια, σε συνέντευξή της στο Variety, περιέγραψε αμφιλεγόμενα τα γυρίσματα ως «ανεμοστρόβιλο»).

«Δεν μου δίνει λοιπόν καμία χαρά να αναφέρω ότι, με βάση τα τρία επεισόδια που κυκλοφόρησαν για κριτική, η τρίτη (και πιθανώς τελευταία) σεζόν του Euphoria δεν άξιζε καθόλου την αναμονή. Είναι ένα βρώμικο, χωρίς χιούμορ έργο “torture porn” που είναι εμμονικό και επιθετικό απέναντι στη σεξεργασία».

Ναρκωτικά

Η σειρά ξεκινά πέντε χρόνια μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν, με την πρώην εξαρτημένη Ρου (Ζεντάγια) να παρασύρεται στον απολύτως ανθυγιεινό κόσμο της εμπόρου ναρκωτικών Λόρι (Μάρθα Κέλι), για να ξεπληρώσει τα χρέη της.

Η ζωή της ως μεταφορέας ναρκωτικών μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ αποδίδεται μέσα από κινηματογραφικές σκηνές που αντλούν στοιχεία από τα γουέστερν και το είδος blaxploitation, ενώ μοιάζουν κάπως και με τις ταινίες του Σιν Μπέικερ που έχουν ως επίκεντρο τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Σκληρό υλικό

Μπαλόνια γεμάτα ναρκωτικά λαδώνονται και καταπίνονται (« Και έτσι, κυρίες και κύριοι, εισάγεται λαθραία το φεντανύλ στις ΗΠΑ», λέει η Ρου σε μια βαριά φωνή εκτός κάδρου), συνεργοί εμπλέκονται με τη μορφή της Φέι της Κλόι Τσέρι, και η Ρου βρίσκεται να δουλεύει για τον Άλαμο (ο Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάζε από το Lost), έναν ιδιοκτήτη κλαμπ που φοράει Στέτσον καπέλο και έχει μια κλινική αποτοξίνωσης στην ταχεία κλήση.

Με λίγα λόγια: Το Euphoria δεν έχει ούτε στιγμή ηρεμίας –και δεν μπορεί να έχει.

Το τοξικό ζευγάρι

Από την άλλη, η Κάσι (Σίντνεϊ Σουίνι) βρίσκεται στα πρόθυρα μιας παραδοσιακής συζυγικής ζωής με τον τοξικό αθλητή Νέιτ (Τζέικομπ Ελόρντι), ο οποίος στο παρελθόν ήταν στο επίκεντρο ενός ερωτικού τριγώνου μεταξύ αυτής και της πρώην καλύτερης φίλης της, Μάντι (Άλεξα Ντέμι).

Αυτές τις μέρες αποτελούν το τέλειο αμερικανικό ζευγάρι –αν εξαιρέσουμε την επιχείρηση του Νέιτ που καταρρέει και την τάση της Κάσι να δημιουργεί περιεχόμενο για το OnlyFans ντυμένη ως κουτάβι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A Shot (@ashotmagazine)

Μάστερ των αντιφάσεων

Ο τρόπος με τον οποίο η σειρά χειρίζεται τις φιλοδοξίες της Κάσι ως cam girl, ειδικότερα, μοιάζει ακατανόητα ξεπερασμένος («Θέλεις να πουλήσεις το σώμα σου για ανθοσυνθέσεις;!»), ενώ οι ιστορίες γύρω από τις sugar babies και τις σεξουαλικές παραξενιές μοιάζουν ταυτόχρονα ηδονοβλεπτικές και επικριτικές.

Όλα αυτά, φροντίζοντας παράλληλα η Σουίνι να εμφανιστεί τόπλες ήδη από το δεύτερο επεισόδιο και προσλαμβάνοντας τη νικήτρια των Grammy, Ροζαλία, ως στριπτιζέζ που κουνάει τον κώλο της και μιλάει σπάνγκλις. Αν μη τι άλλο, ο Λέβινσον είναι μάστερ των αντιφάσεων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Impact (@impact)

Αντίο χιούμορ

Το παλιό Euphoria μπορούσε να είναι σοκαριστικό, σουρεαλιστικό, περιστασιακά ενοχλητικό (βλ.: το μουσικό ιντερλούδιο του Ντομινίκ Φάικ ως Έλιοτ) και συχνά με μαύρο χιούμορ, με μετα-σχολικές παραστάσεις και ιστορίες όπως η Κατ (η Μπάρμπι Φερέιρα που εγκατέλειψε τη σειρά) που προσποιείται μια ανίατη ασθένεια για να παρατήσει τον φίλο της.

Σήμερα, το χιούμορ του Euphoria επεκτείνεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο που βρίζει το «σεξ από πίσω», ως Άλι, ο σπόνσορας της Ρου στους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι αστεία, όπου η οικονόμος του Νέιτ και της Κάσι τους ρωτάει ποια τρόφιμα να πετάξει από ένα μπουφέ που δεν έχει φαγωθεί –υπογραμμίζοντας τη σπατάλη τους απαριθμώντας κάθε είδος ένα προς ένα– χάνει αμέσως το χιούμορ της όταν ο Νέιτ απειλεί να σκοτώσει τη γυναίκα. Ήταν πάντα ψυχοπαθής, σίγουρα, αλλά τώρα είναι απλά κακός.

Απώλειες στο καστ

Ο Λέβινσον έχει περιγράψει τη σειρά ως ύμνο στο τρίτο βήμα των Ανώνυμων Αλκοολικών –«η παράδοση σε μια δύναμη ανώτερη από εμάς» – και ως φόρο τιμής στον Άνγκους Κλάουντ, που υποδύθηκε τον Φέζκο και πέθανε το 2023 σε ηλικία 25 ετών.

Σίγουρα, υπάρχει μια αίσθηση απώλειας που έχει επισκιάσει αυτή τη σεζόν -αυτή είναι επίσης η τελευταία εμφάνιση του Έρικ Ντέιν στην οθόνη, ως ο πατέρας του Νέιτ, ο Καλ.

«Ο Λέβινσον προσπαθούσε σαφώς να κάνει μια δήλωση σχετικά με τα ναρκωτικά –ειδικά τα συνθετικά οπιοειδή– που καταστρέφουν τις ζωές των απλών Αμερικανών» παρατηρεί η Hannah J Davies στον Guardian κι αναρωτιέται:

«Αλλά έπρεπε να κάνει τις ζωές των χαρακτήρων του τόσο φρικτά ζοφερές για να το πετύχει αυτό;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ExtraTV (@extratv)

«Λευκός καμβάς»

Όσον αφορά τη σχέση της Ρου με τη Τζουλς (Χάντερ Σέιφερ), κάποτε ήταν η αδιαμφισβήτητα queer καρδιά της σειράς και μια σπάνια αναπαράσταση της ζωής των τρανς ατόμων στην τηλεόραση που δεν έμοιαζε εκμεταλλευτική.

Τώρα, είναι απλώς ένας ακόμη αγωγός για μια μπερδεμένη εξερεύνηση της σεξουαλικής οικονομίας, και μια ιστορία που φαίνεται απελπισμένη να εξαπολύσει το χαρακτηριστικό στυλ του Euphoria, που προάγει την ηλιθιότητα και την επιφανειακότητα, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες της σειράς.

Η Τζουλς είναι καλλιτέχνιδα και «sugar baby», αλλά κυρίως είναι απλώς ένας ακόμη λευκός καμβάς για διάφορες αποχρώσεις ανδρικής διαστροφής.

Μια και καλή

«Οι ερμηνείες είναι ως επί το πλείστον καλές -και μερικές φορές εξαιρετικές, όπως στις περιπτώσεις της Ζεντάγια, της Σουίνι και του Ακινουόγιε-Αγκμπάζε» καταλήγει η Hannah J Davies.

«Όμως η τρίτη σεζόν του Euphoria είναι μια ζοφερή σειρά που φαίνεται αποφασισμένη να μας ταράξει χωρίς λόγο. Αν το καστ φαινόταν απελπισμένο να τελειώσει μια και καλή, λοιπόν, τώρα ξέρουμε γιατί».

*Η τρίτη σεζόν του Euphoria προβάλλεται στο HBO Max.

*Με στοιχεία από theguardian.com