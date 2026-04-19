Euphoria, τρίτη σεζόν – «Bρώμικη, απελπισμένη και σίγουρα δεν άξιζε την αναμονή»
Culture Live 19 Απριλίου 2026, 12:40

Euphoria, τρίτη σεζόν – «Bρώμικη, απελπισμένη και σίγουρα δεν άξιζε την αναμονή»

«Το Euphoria, μια σειρά που κάποτε ήταν μαύρη κωμωδία έχει πλέον μετατραπεί σε βασανιστικό πορνό χωρίς ίχνος χιούμορ» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Spotlight

«Το να πούμε ότι η τρίτη σεζόν του Euphoria είναι πολυαναμενόμενη θα ήταν μια υποτίμηση» ξεκινά η Hannah J Davies τη σκληρή κριτική της στον Guardian και συνεχίζει:

«Το δράμα του HBO με θέμα τη ζωή στο λύκειο έκανε το ντεμπούτο του το 2019, όταν συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή με τον μεθυστικό συνδυασμό του από οδυνηρά τραύματα, παραδεισένιες σκιές ματιών και φτηνά/τολμηρά κατορθώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας σκηνής στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστές 30 πέη».

Μια ψευδαίσθηση

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Euphoria εδραιώθηκε ως μια σειρά με πολλά να πει για τη σχέση της γενιάς Ζ με το σεξ, τα ναρκωτικά και την ψυχική υγεία, και ανέβασε τον Τζέικομπ Ελόρντι, τη Σίντνεϊ Σουίνι και την πρώην teen idol της Disney, Ζεντάγια, στην κορυφή της Α-list.

Έχει επίσης κυκλοφορήσει μόλις 18 επεισόδια σε αυτό το διάστημα, θύμα όλων των γεγονότων, από την πανδημία Covid μέχρι τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Όπως ένα νέο άλμπουμ της Rihanna, η τρίτη σεζόν της Euphoria έχει –με την πάροδο του χρόνου– γίνει συνώνυμο μιας ψευδαίσθησης της ποπ κουλτούρας» συνεχίζει η Hannah J Davies στον Guardian.

Η σειρά ξεκινά πέντε χρόνια μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν, με την πρώην εξαρτημένη Ρου (Ζεντάγια) να παρασύρεται στον απολύτως ανθυγιεινό κόσμο της εμπόρου ναρκωτικών Λόρι (Μάρθα Κέλι), για να ξεπληρώσει τα χρέη της

Φήμες

Ο ενθουσιασμός, επίσης, έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι φήμες για ρήξεις μεταξύ του καστ και του δημιουργού Σαμ Λέβινσον έχουν ενταθεί από τότε που επιβεβαιώθηκε η επιστροφή της σειράς το περασμένο φθινόπωρο, ενώ η περιοδεία προώθησης που ακολούθησε είχε μια ξεκάθαρη αίσθηση «συμβατικής υποχρέωσης» (οι αναρτήσεις των ηθοποιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σπάνιες, ενώ η Ζεντάγια, σε συνέντευξή της στο Variety, περιέγραψε αμφιλεγόμενα τα γυρίσματα ως «ανεμοστρόβιλο»).

«Δεν μου δίνει λοιπόν καμία χαρά να αναφέρω ότι, με βάση τα τρία επεισόδια που κυκλοφόρησαν για κριτική, η τρίτη (και πιθανώς τελευταία) σεζόν του Euphoria δεν άξιζε καθόλου την αναμονή. Είναι ένα βρώμικο, χωρίς χιούμορ έργο “torture porn” που είναι εμμονικό και επιθετικό απέναντι στη σεξεργασία».

Ναρκωτικά

Η σειρά ξεκινά πέντε χρόνια μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν, με την πρώην εξαρτημένη Ρου (Ζεντάγια) να παρασύρεται στον απολύτως ανθυγιεινό κόσμο της εμπόρου ναρκωτικών Λόρι (Μάρθα Κέλι), για να ξεπληρώσει τα χρέη της.

Η ζωή της ως μεταφορέας ναρκωτικών μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ αποδίδεται μέσα από κινηματογραφικές σκηνές που αντλούν στοιχεία από τα γουέστερν και το είδος blaxploitation, ενώ μοιάζουν κάπως και με τις ταινίες του Σιν Μπέικερ που έχουν ως επίκεντρο τις εργαζόμενες στον τομέα του σεξ.

Σκληρό υλικό

Μπαλόνια γεμάτα ναρκωτικά λαδώνονται και καταπίνονται (« Και έτσι, κυρίες και κύριοι, εισάγεται λαθραία το φεντανύλ στις ΗΠΑ», λέει η Ρου σε μια βαριά φωνή εκτός κάδρου), συνεργοί εμπλέκονται με τη μορφή της Φέι της Κλόι Τσέρι, και η Ρου βρίσκεται να δουλεύει για τον Άλαμο (ο Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάζε από το Lost), έναν ιδιοκτήτη κλαμπ που φοράει Στέτσον καπέλο και έχει μια κλινική αποτοξίνωσης στην ταχεία κλήση.

Με λίγα λόγια: Το Euphoria δεν έχει ούτε στιγμή ηρεμίας –και δεν μπορεί να έχει.

Το τοξικό ζευγάρι

Από την άλλη, η Κάσι (Σίντνεϊ Σουίνι) βρίσκεται στα πρόθυρα μιας παραδοσιακής συζυγικής ζωής με τον τοξικό αθλητή Νέιτ (Τζέικομπ Ελόρντι), ο οποίος στο παρελθόν ήταν στο επίκεντρο ενός ερωτικού τριγώνου μεταξύ αυτής και της πρώην καλύτερης φίλης της, Μάντι (Άλεξα Ντέμι).

Αυτές τις μέρες αποτελούν το τέλειο αμερικανικό ζευγάρι –αν εξαιρέσουμε την επιχείρηση του Νέιτ που καταρρέει και την τάση της Κάσι να δημιουργεί περιεχόμενο για το OnlyFans ντυμένη ως κουτάβι.

Ο τρόπος με τον οποίο η σειρά χειρίζεται τις φιλοδοξίες της Κάσι ως cam girl, ειδικότερα, μοιάζει ακατανόητα ξεπερασμένος («Θέλεις να πουλήσεις το σώμα σου για ανθοσυνθέσεις;!»), ενώ οι ιστορίες γύρω από τις sugar babies και τις σεξουαλικές παραξενιές μοιάζουν ταυτόχρονα ηδονοβλεπτικές και επικριτικές

Μάστερ των αντιφάσεων

Ο τρόπος με τον οποίο η σειρά χειρίζεται τις φιλοδοξίες της Κάσι ως cam girl, ειδικότερα, μοιάζει ακατανόητα ξεπερασμένος («Θέλεις να πουλήσεις το σώμα σου για ανθοσυνθέσεις;!»), ενώ οι ιστορίες γύρω από τις sugar babies και τις σεξουαλικές παραξενιές μοιάζουν ταυτόχρονα ηδονοβλεπτικές και επικριτικές.

Όλα αυτά, φροντίζοντας παράλληλα η Σουίνι να εμφανιστεί τόπλες ήδη από το δεύτερο επεισόδιο και προσλαμβάνοντας τη νικήτρια των Grammy, Ροζαλία, ως στριπτιζέζ που κουνάει τον κώλο της και μιλάει σπάνγκλις. Αν μη τι άλλο, ο Λέβινσον είναι μάστερ των αντιφάσεων.

Αντίο χιούμορ

Το παλιό Euphoria μπορούσε να είναι σοκαριστικό, σουρεαλιστικό, περιστασιακά ενοχλητικό (βλ.: το μουσικό ιντερλούδιο του Ντομινίκ Φάικ ως Έλιοτ) και συχνά με μαύρο χιούμορ, με μετα-σχολικές παραστάσεις και ιστορίες όπως η Κατ (η Μπάρμπι Φερέιρα που εγκατέλειψε τη σειρά) που προσποιείται μια ανίατη ασθένεια για να παρατήσει τον φίλο της.

Σήμερα, το χιούμορ του Euphoria επεκτείνεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο που βρίζει το «σεξ από πίσω», ως Άλι, ο σπόνσορας της Ρου στους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

Μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι αστεία, όπου η οικονόμος του Νέιτ και της Κάσι τους ρωτάει ποια τρόφιμα να πετάξει από ένα μπουφέ που δεν έχει φαγωθεί –υπογραμμίζοντας τη σπατάλη τους απαριθμώντας κάθε είδος ένα προς ένα– χάνει αμέσως το χιούμορ της όταν ο Νέιτ απειλεί να σκοτώσει τη γυναίκα. Ήταν πάντα ψυχοπαθής, σίγουρα, αλλά τώρα είναι απλά κακός.

Απώλειες στο καστ

Ο Λέβινσον έχει περιγράψει τη σειρά ως ύμνο στο τρίτο βήμα των Ανώνυμων Αλκοολικών –«η παράδοση σε μια δύναμη ανώτερη από εμάς» – και ως φόρο τιμής στον Άνγκους Κλάουντ, που υποδύθηκε τον Φέζκο και πέθανε το 2023 σε ηλικία 25 ετών.

Σίγουρα, υπάρχει μια αίσθηση απώλειας που έχει επισκιάσει αυτή τη σεζόν -αυτή είναι επίσης η τελευταία εμφάνιση του Έρικ Ντέιν στην οθόνη, ως ο πατέρας του Νέιτ, ο Καλ.

«Ο Λέβινσον προσπαθούσε σαφώς να κάνει μια δήλωση σχετικά με τα ναρκωτικά –ειδικά τα συνθετικά οπιοειδή– που καταστρέφουν τις ζωές των απλών Αμερικανών» παρατηρεί η Hannah J Davies στον Guardian κι αναρωτιέται:

«Αλλά έπρεπε να κάνει τις ζωές των χαρακτήρων του τόσο φρικτά ζοφερές για να το πετύχει αυτό;».

«Λευκός καμβάς»

Όσον αφορά τη σχέση της Ρου με τη Τζουλς (Χάντερ Σέιφερ), κάποτε ήταν η αδιαμφισβήτητα queer καρδιά της σειράς και μια σπάνια αναπαράσταση της ζωής των τρανς ατόμων στην τηλεόραση που δεν έμοιαζε εκμεταλλευτική.

Τώρα, είναι απλώς ένας ακόμη αγωγός για μια μπερδεμένη εξερεύνηση της σεξουαλικής οικονομίας, και μια ιστορία που φαίνεται απελπισμένη να εξαπολύσει το χαρακτηριστικό στυλ του Euphoria, που προάγει την ηλιθιότητα και την επιφανειακότητα, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες της σειράς.

Η Τζουλς είναι καλλιτέχνιδα και «sugar baby», αλλά κυρίως είναι απλώς ένας ακόμη λευκός καμβάς για διάφορες αποχρώσεις ανδρικής διαστροφής.

Μια και καλή

«Οι ερμηνείες είναι ως επί το πλείστον καλές -και μερικές φορές εξαιρετικές, όπως στις περιπτώσεις της Ζεντάγια, της Σουίνι και του Ακινουόγιε-Αγκμπάζε» καταλήγει η Hannah J Davies.

«Όμως η τρίτη σεζόν του Euphoria είναι μια ζοφερή σειρά που φαίνεται αποφασισμένη να μας ταράξει χωρίς λόγο. Αν το καστ φαινόταν απελπισμένο να τελειώσει μια και καλή, λοιπόν, τώρα ξέρουμε γιατί».

*Η τρίτη σεζόν του Euphoria προβάλλεται στο HBO Max.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Βερόνα – Μίλαν
LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

