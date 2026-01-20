Η Σίντνεϊ Σουίνι επιστρέφει στo «Euphoria» ως μέλος του OnlyFans – «Απλά παράγω περιεχόμενο»

Το HBO κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν της σειράς «Euphoria», η οποία σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max την Κυριακή 12 Απριλίου και εστιάζει σε ένα χρονικό άλμα των πρωταγωνιστών -«μερικά χρόνια μετά το λύκειο».

Στο τρέιλερ, οι φαν της σειράς βλέπουν την Κάσι (Σουίνι) ντυμένη ως σκύλο με καφέ κορσέ, ουρά και αυτιά. Κουνάει την ουρά της πριν χαμογελάσει στην κάμερα. Τη βλέπουμε επίσης να γυρίζει κάποιο σέξι περιεχόμενο στο κρεβάτι, στη στάση της γάτας. Ο μελλοντικός σύζυγός της, Νέιτ (Τζέικομπ Ελόρντι), την πιάνει στα πράσα, προς προφανή απογοήτευσή του.

«Απλά παράγω περιεχόμενο»

«Δουλεύω όλη μέρα», παραπονιέται, καθώς τον βλέπουμε σε ένα εργοτάξιο, «και η μέλλουσα σύζυγός μου είναι ξαπλωμένη με τα πόδια ανοιχτά στο διαδίκτυο».

Η Κάσι λέει στον Νέιτ όταν την πιάνει: «Απλά παράγω περιεχόμενο».

Στο τρέιλερ περιλαμβάνεται επίσης ένα σύντομο κάδρο της Κάσι και του Νέιτ σε αυτό που μοιάζει να είναι η τελετή του γάμου τους, καθώς χαμογελούν στην κάμερα ενώ κάθονται σε ένα τραπέζι στολισμένο με λουλούδια.

«Το πρόβλημα του κακού»

Σύμφωνα με το HBO, η σύνοψη της 3ης σεζόν έχει ως εξής: «Μια ομάδα παιδικών φίλων παλεύει με την αρετή της πίστης, την πιθανότητα της λύτρωσης και το πρόβλημα του κακού».

Εκτός από τους Σουίνι και Ελόρντι, άλλοι ηθοποιοί που επιστρέφουν είναι οι Ζεντάγια, Χάντερ Σάφερ, Έρικ Ντέιν, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Απατόου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Αδεουάλε Ακιννουόγιε-Αγκμπάτζε και Τόμπι Γουάλας.

Ο δημιουργός της σειράς Σαμ Λέβινσον δήλωσε στο Elle σε μια συνέντευξη τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι η νέα σεζόν θα είναι μια «ταινία νουάρ».

*Με στοιχεία από decider.com | Αρχική Photo: YouTube/@HBO Max