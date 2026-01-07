Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Το 2025 ήταν μια περίεργη χρονιά για εκείνη. Το όνομά της έπαιζε συχνά πυκνά στον Τύπο, ωστόσο πολλές φορές όχι για τους λόγους που θα ήθελε η ίδια. Η Σίντνεϊ Σουίνι είδε να μπαίνει στο μικροσκόπιο για τις πολιτικές της συμπάθειες, την εμφάνισή της στον γάμο του Τζεφ Μπέζος, αλλά και για ναζιστική αισθητική μιας διαφημιστικής καμπάνιας της.

Την ίδια ώρα, τα σχέδιά της για κυριαρχία στο box office -αλλά και ένα βραβείο Όσκαρ- μέσα από την βιογραφική ταινία Christy είδε να ναυαγούν (για την ώρα), καθώς το φιλμ δέχτηκε σκληρή κριτική ενώ οι εισπράξεις του στις σκοτεινές αίθουσες ήταν απογοητευτικές.

Παραδόξως όμως, η 28χρονη σταρ, βρήκε… σανίδα σωτηρίας σε μια ταινία στην οποία κανείς δεν πόνταρε: το The Housemaid ήταν μια από τις εκπλήξεις της περασμένης χρονιάς. Το φιλμ των 35 εκατ. δολαρίων, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Φρίντα ΜακΦάντεν, έχει ξεπεράσει ήδη τα 130 εκατ. στο box office, οι κριτικοί το στήριξαν και προτού καν κλείσει δύο μήνες στις αίθουσες, η Lionsgate έδωσε το πράσινο φως για το sequel.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της ΜακΦάντεν, με τίτλο The Housemaid’s Secret, ενώ εκτός από τη Σίντνεϊ Σουίνι, στην ταινία θα επιστρέψουν ο ηθοποιός Μισέλ Μορόνε (Michele Morrone), ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ και η σεναριογράφος Ρεμπέκα Σόνεναϊν.

Το The Housemaid βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Και κάτι αντίστοιχο θα μας προσφέρει και το sequel, όπως η «Millie βρίσκεται σε μια νέα δουλειά με νέες υποσχέσεις, αν και γρήγορα συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα άλλο επικίνδυνο νοικοκυριό, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται».

Η φωτογράφιση στο W Magazine «φώναζε» Τζέιμς Μποντ

Αυτό είναι το νέο επαγγελματικό «χτύπημα» της Σίντνεϊ Σουίνι, αν και περισσότεροι περιμένουν κάτι άλλο. Εδώ και μήνες οι φήμες θέλουν την 28χρονη να έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Η παρουσία της στον γάμο του Τζεφ Μπέζος το καλοκαίρι, με τον δισεκατομμυριούχο να έχει κάνει γνωστό ότι την θέλει στο επερχόμενο φιλμ του Τζέιμς Μποντ, έχει κάνει πολλούς να πιστέψουν ότι η εκρηκτική ηθοποιός βρίσκεται με το ένα πόδι στον κόσμο του 007.

Η ίδια δεν επιβεβαιώνει τις φήμες, ούτε η Amazon MGM, ωστόσο η τελευταία της φωτογράφιση στο W Magazin «φώναζε» Bond girl.

Η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε γυμνή και… χρυσή, θυμίζοντας την Τζιλ Μάστερσον στο Goldfinger του 1964. Τυχαίο;