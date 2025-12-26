Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Τις τελευταίες ώρες, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα social media και τoυς ιστότοπους διεθνώς γύρω από ένα νέο –και απρόσμενο– σενάριο που συνδέει τη Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ.

Οι φήμες περί σχέσης ανάμεσα στη δημοφιλή ηθοποιό του Χόλιγουντ και τον κορυφαίο Αμερικανό ποδοσφαιριστή άρχισαν να κυκλοφορούν αστραπιαία, προκαλώντας αίσθηση τόσο στον χώρο της ψυχαγωγίας όσο και του αθλητισμού.

Η αρχή έγινε από ανάρτηση του λογαριασμού DNA Bomber στο Instagram, η οποία αναπαράχθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από δεκάδες διεθνείς λογαριασμούς και sites. Η φημολογία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν στο θέμα αναφέρθηκε και η ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, υποστηρίζοντας ότι η Σουίνι φέρεται να έχει έρθει κοντά με τον ποδοσφαιριστή της Μίλαν.

Pulisic e Sydney Sweeney, il gossip che fa impazzire l’Italia e storcere il naso in America https://t.co/xeKmn0YnVj — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2025



Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση ή επιβεβαίωση από τους ίδιους, οι συζητήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Άλλωστε, το κοινό δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία σε ιστορίες που γεφυρώνουν τον κόσμο του Χόλιγουντ με αυτόν των μεγάλων ευρωπαϊκών γηπέδων.

Το παρελθόν

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους παρελθόν, ο Πούλισικ είχε πρόσφατα σχέση με την παίκτρια γκολφ Αλέξα Μέλτον, η οποία όμως δεν είχε συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, η Σουίνι φέρεται να χώρισε το τελευταίο διάστημα από τον Τζόναθαν Νταβίνο, ενώ το όνομά της είχε συνδεθεί και με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Προς το παρόν, όλα παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον που έχει προκληθεί δείχνει ότι, αληθινή ή όχι, αυτή η ιστορία δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.