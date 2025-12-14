Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Οι συμπρωταγωνίστριες της ταινίας «The Housemaid», Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σάιφρεντ, συμμετείχαν πρόσφατα στη σειρά βίντεο με τεστ ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair, όπου η Σουίνι έκανε μια αποκάλυψη λέγοντας στην Σεϊφριντ ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με χρήστες που δημοσιεύουν περιεχόμενο για εκείνη.

«Όταν μπαίνω στον προσωπικό μου λογαριασμό στο TikTok, ολόκληρη η σελίδα For You είναι γεμάτη με περιεχόμενο σχετικά με ιστορικά γεγονότα και έργα τέχνης. Αν βρίσκομαι στη σελίδα @syds_garage, δυστυχώς είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που με βρίζουν».

«Το Syd’s Garage; Η δημόσια σελίδα σου στο TikTok σου;» αναρωτήθηκε η Σάιφρεντ. «Λοιπόν, γ@μα το TikTok. Γ@μα το TikTok!», την συμβούλεψε.

«Υπέροχα γονίδια»

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκε στο μάτι του διαδικτυακού κυκλώνα νωρίτερα φέτος, όταν η διαφημιστική καμπάνια της για τα τζιν American Eagle προκάλεσε οργή, καθώς ορισμένοι θεατές κατηγόρησαν τις διαφημίσεις ότι εξυμνούσαν την «ανωτερότητα της λευκής καταγωγής» και το λεπτό σώμα της ηθοποιού.

Η καμπάνια είχε ως κεντρικό σλόγκαν το «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα jeans [το οποίο σημαίνει και γονίδια]».

Το λογοπαίγνιο με τη φράση «υπέροχα γονίδια» ήταν αυτό που προκάλεσε την αντιπαράθεση στο διαδίκτυο.

«Ειλικρινά, με εξέπληξε η αντίδραση», δήλωσε πρόσφατα η Σουίνι στο περιουσιακό περιοδικό People. «Το έκανα επειδή μου αρέσουν τα τζιν και η μάρκα. Δεν υποστηρίζω τις απόψεις που ορισμένοι επέλεξαν να συνδέσουν με την καμπάνια. Πολλοί μου απέδωσαν κίνητρα και ταμπέλες που απλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Είμαι ενάντια στο μίσος και τη διχόνοια», πρόσθεσε η Σουίνι. «Στο παρελθόν, είχα αποφασίσει να μην απαντώ ποτέ σε αρνητικά ή εγκωμιαστικά δημοσιεύματα, αλλά πλέον έχω καταλάβει ότι η σιωπή μου σχετικά με αυτό το θέμα έχει μόνο διευρύνει το χάσμα, αντί να το κλείσει», κατέληξε.

Η ταινία «The Housemaid» θα βγει στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου από την Lionsgate.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το τεστ ανιχνευτή ψεύδους στο Vanity Fair.

*Με πληροφορίες από: Variety