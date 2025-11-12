Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν δίνει σημασία στην πενιχρή εκκίνηση της ταινίας «Christy» στο box office, ενός βιογραφικού δράματος στο οποίο υποδύεται την Αμερικανίδα πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν.

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια, ωστόσο η ηθοποιός υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

«Δεν δημιουργούμε τέχνη μονάχα για τα νούμερα, αλλά και για τον αντίκτυπο», έγραψε η Σουίνι σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.

«Και η Christy ήταν το πιο σημαντικό έργο της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Αυτή η ταινία συμβολίζει την επιβίωση, το θάρρος και την ελπίδα»

Σε σκηνοθεσία του David Michôd και με πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι, Μπεν Φόστερ, Μέρiτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν, η ταινία «Christy» καταγράφει την άνοδο της Μάρτιν, καθώς και την απόπειρα δολοφονίας της από τον προπονητή- σύζυγό της.

«Αυτή η ταινία συμβολίζει την επιβίωση, το θάρρος και την ελπίδα. Μέσα από τις καμπάνιες μας, συμβάλαμε στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Όλοι συμμετείχαμε σε αυτή την ταινία με την πεποίθηση ότι η ιστορία της Christy θα μπορούσε να σώσει ζωές», υποστήριξε η Σουίνι σε άλλο σημείο της ανάρτησής της στο Instagram.

«Ευχαριστώ όλους όσους είδαν, ένιωσαν και πίστεψαν σε αυτή την ιστορία[…] Αν η Christy έδωσε έστω και σε μία γυναίκα το θάρρος να κάνει το πρώτο βήμα [για να φύγει από μια κακοποιητική σχέση], τότε θα έχουμε πετύχει», συμπλήρωσε.

Η ταινία «Christy» ήταν η πρώτη κινηματογραφική κυκλοφορία της Black Bear Pictures, η οποία επίσης ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το Variety, η ανεξάρτητη εταιρεία έχει πουλήσει τα δικαιώματα της ταινίας σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, γεγονός που θα μετριάσει τις απώλειες από την κινηματογραφική διανομή.

Η ταινία «Christy» προστίθεται στην ομάδα αρκετών ταινιών που έλαβαν εγκωμιαστικές κριτικές όταν έκαναν πρεμιέρα σε διεθνή φεστιβάλ — άλλες ήταν το ψυχοδραματικό «Die My Love» με τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον, το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» και το «The Smashing Machine» — που δεν κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό στα ταμεία.

* Με πληροφορίες από το Variety