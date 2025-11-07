Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Ήταν Μάιος του 2024 όταν έγινε γνωστό θα υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στο βιογραφικό αθλητικό φιλμ Christy. Για την Σίντνεϊ Σουίνι, όμως, αυτό το project ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή ταινία που θα πρόσθετε στο βιογραφικό της.

Ουσιαστικά, για την 28χρονη σταρ αποτελούσε το «διαβατήριό» της για τον λαμπερό κόσμο των Όσκαρ. Για αυτό και αφοσιώθηκε σε αυτό – όπως έκανε γνωστό πήρε 14 κιλά, για αρκετούς μήνες πήγαινε τρεις φορές την ημέρα στο γυμναστήριο, έκανε ειδικές προπονήσεις για μποξ, άλλαξε τη διατροφή και τον σωματότυπό της. Με λίγα λόγια κλίκαρε όλα τα μποξάκια για να σαρώσει στα βραβεία.

Το Christy κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, η λογική λέει ότι θα πάει καλά στο box office, ωστόσο οι πρώτες κριτικές ανήκουν στην κατηγορία «μέτριες». Και μπορεί το όνειρο για ένα Όσκαρ να απομακρύνεται, ωστόσο ένα άλλο φαίνεται να γεννήθηκε για την Σίντνεϊ Σουίνι.

Η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο Sportscasting είπε ότι λάτρεψε την περίοδο των προπονήσεων και παραδέχθηκε ότι σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί με αυτό πιο συστηματικά – μέχρι και να μπει στο ρινγκ σε αληθινό αγώνα.

«Ήταν στιγμές κατά την διάρκεια των γυρισμάτων που σκεφτόμουν μήπως να τα παρατήσω όλα και να ξεκινήσω το μποξ που τόσο αγάπησα;» είπε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Μάλιστα τόνισε ότι ετοιμάζεται να πάρει μέρος σε έναν αγώνα. «Δεν είναι τόσο υποθετικό όσο νομίζεις. Σίγουρα θα δώσω έναν φιλανθρωπικό αγώνα, θα είναι τρελό« τόνισε, ωστόσο δεν αποκάλυψε την αντίπαλό της.

«Είναι έκπληξη, για αυτό θα πρέπει να περιμένετε. Απλά μείνετε συντονισμένοι» συμπλήρωσε.

Πάντως αυτή δεν θα είναι η πρώτη επαφή της Σίντνεϊ Σουίνι με το ρινγκ. Η γνωστή ηθοποιός ασχολήθηκε με το κικ μπόξινγκ αρκετό καιρό στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το μποξ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό – και αρκετά πιο συναρπαστικό.

