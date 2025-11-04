magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»
Fizz 04 Νοεμβρίου 2025 | 19:45

Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η Σίντνεϊ Σουίνι είπε ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση με την American Eagle - ωστόσο, σχολίασε την υποστήριξη που έλαβε από τον Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε (επιτέλους) θέση για την διαμάχη που ξέσπασε μετά την κυκλοφορία της καμπάνιας της για την εταιρεία American Eagles.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η ηθοποιός είπε ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για να εξηγήσει ή να υπερασπιστεί την αμφιλεγόμενη διαφήμιση για λογαριασμό της εταιρείας ρούχων, επειδή «δεν θεωρεί ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πει στους ανθρώπους τι να πιστεύουν. Ξέρω ποια είμαι. Ξέρω ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Ξέρω ότι έχω πολλή αγάπη μέσα μου[…]γι’ αυτό δεν αφήνω τους άλλους να καθορίσουν ποια είμαι».

Υπέροχα γονίδια;

Μιλώντας για την καμπάνια και την επακόλουθη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε, η Σουίνι υποστήριξε: «Έκανα μια διαφήμιση για τζιν. Εννοώ, η αντίδραση ήταν σίγουρα μια έκπληξη, αλλά [στο μυαλό μου] απλά μου αρέσουν τα τζιν. Το μόνο που φοράω είναι τζιν. Φοράω κυριολεκτικά τζιν και t-shirt κάθε μέρα. Ήξερα ότι ο λόγος που έκανα αυτή η διαφήμιση ήταν τα υπέροχα τζιν [της μάρκας], οπότε [η κατακραυγή] δεν με επηρέασε».

Η καμπάνια της ηθοποιού του «Euphoria» για την American Eagle επικεντρώθηκε στο σλόγκαν «Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν», το οποίο δημιουργούσε ένα λογοπαίγνιο με την έκφραση «υπέροχα γονίδια» και προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, καθώς η εταιρεία φέρεται να εξυμνούσε την λευκή υπεροχή και το λεπτό σώμα της ηθοποιού, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συγκρίνουν ακόμη και τις διαφημίσεις με «ναζιστική προπαγάνδα».

«Είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα;»

Ακολούθησε μια εθνική διαμάχη, με τον Λευκό Οίκο να παρεμβαίνει δια μέσου του υπεύθυνου επικοινωνία Στίβεν Τσέουνγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την αντίδραση ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του «cancel culture».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στη συνέχεια χλεύασε τους φιλελεύθερους με αφορμή τα καυστικά τους σχόλια για την καμπάνια, σχολιάζοντας: «Η πολιτική συμβουλή μου προς τους Δημοκρατικούς είναι να συνεχίσουν να λένε σε όλους όσους θεωρούν την Σίντνεϊ Σουίνι ελκυστική ότι είναι Ναζί. Αυτή φαίνεται να είναι η πραγματική στρατηγική τους».

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις διαφημίσεις, εν μέσω δημοσιευμάτων που ήθελαν η Σουίνι να είναι Ρεπουμπλικάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σχετικά με το εν λόγω θέμα: «Είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα; Τώρα μου αρέσει η διαφήμισή της! Θα εκπλαγείτε αν μάθετε πόσοι άνθρωποι είναι Ρεπουμπλικανοί. Αν η Σίντνεϊ Σουίνι είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα, νομίζω ότι η διαφήμισή της είναι φανταστική!».

Η Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε στο περιοδικό GQ ότι «ήταν σουρεαλιστικό» να σχολιάζουν οι Τραμπ και Βανς τις διαφημίσεις, αλλά δεν έδωσε σημασία στη γενική αντιπαράθεση.

«Απλά έβαλα το τηλέφωνό μου στην άκρη», είπε η ηθοποιός. «Είχα γυρίσματα κάθε μέρα. Γυρνάμε το Euphoria αυτή την περίοδο, οπότε δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο πλατό[…]μετά πηγαίνω σπίτι και κοιμάμαι. Οπότε δεν είδα και πολλά από αυτά».

Ωστόσο, η Σουίνι ήταν ενήμερη για το γεγονός ότι οι μετοχές της American Eagle αυξήθηκαν κατά 38% εν μέσω της διαμάχης.

«Ήμουν ενήμερη για τα νούμερα καθώς εξελίσσονταν τα πράγματα. Έτσι, όταν είδα όλους τους τίτλους των εφημερίδων ότι οι επισκέψεις στα καταστήματα είχαν μειωθεί κατά ένα ορισμένο ποσοστό, [ήξερα] ότι τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια».

Η Σουίνι αυτή τη περίοδο βρίσκεται σε εκστρατεία προώθησης της βιογραφικής ταινίας «Christy», η οποία αφορά την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν.

Σε όσους ενδεχομένως αποφασίσουν να μποϊκοτάρουν τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές παραγωγές που συμμετέχει η ηθοποιός λόγω των αμφιλεγόμενων πολιτικών της θέσεων, η Σουίνι έχει να μοιραστεί ένα μήνυμα μαζί τους: «Πιστεύω ότι αν κάποιος [με αποκλείσει] για κάτι που διάβασε στο διαδίκτυο […]τότε ελπίζω ότι κάτι άλλο θα του ανοίξει τα μάτια ώστε να είναι ανοιχτός στην τέχνη και στη μάθηση».

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
«Φωνάζω» 04.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Fizz 04.11.25

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
«Λυπάμαι για όλους» 04.11.25

Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
«Είμαι εμμονικός» 03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη
Champions League 04.11.25

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη

LIVE: Τότεναμ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 04.11.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Μπάγερν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 04.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Champions League 04.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 04.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά Cosmote 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό
Champions League 04.11.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Champions League 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026
Κόσμος 04.11.25

Πολιτική ένταση στο Ισραήλ ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2026

Η κυβερνητική συμμαχία του Ισραήλ επιθυμεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους να οδηγήσει τη χώρα «από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη» και εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί τώρα που έχει επιτευχθεί εκεχειρία

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο