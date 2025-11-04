Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε (επιτέλους) θέση για την διαμάχη που ξέσπασε μετά την κυκλοφορία της καμπάνιας της για την εταιρεία American Eagles.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η ηθοποιός είπε ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για να εξηγήσει ή να υπερασπιστεί την αμφιλεγόμενη διαφήμιση για λογαριασμό της εταιρείας ρούχων, επειδή «δεν θεωρεί ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πει στους ανθρώπους τι να πιστεύουν. Ξέρω ποια είμαι. Ξέρω ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Ξέρω ότι έχω πολλή αγάπη μέσα μου[…]γι’ αυτό δεν αφήνω τους άλλους να καθορίσουν ποια είμαι».

Υπέροχα γονίδια;

Μιλώντας για την καμπάνια και την επακόλουθη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε, η Σουίνι υποστήριξε: «Έκανα μια διαφήμιση για τζιν. Εννοώ, η αντίδραση ήταν σίγουρα μια έκπληξη, αλλά [στο μυαλό μου] απλά μου αρέσουν τα τζιν. Το μόνο που φοράω είναι τζιν. Φοράω κυριολεκτικά τζιν και t-shirt κάθε μέρα. Ήξερα ότι ο λόγος που έκανα αυτή η διαφήμιση ήταν τα υπέροχα τζιν [της μάρκας], οπότε [η κατακραυγή] δεν με επηρέασε».

View this post on Instagram A post shared by American Eagle (@americaneagle)

Η καμπάνια της ηθοποιού του «Euphoria» για την American Eagle επικεντρώθηκε στο σλόγκαν «Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν», το οποίο δημιουργούσε ένα λογοπαίγνιο με την έκφραση «υπέροχα γονίδια» και προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, καθώς η εταιρεία φέρεται να εξυμνούσε την λευκή υπεροχή και το λεπτό σώμα της ηθοποιού, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συγκρίνουν ακόμη και τις διαφημίσεις με «ναζιστική προπαγάνδα».

«Είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα;»

Ακολούθησε μια εθνική διαμάχη, με τον Λευκό Οίκο να παρεμβαίνει δια μέσου του υπεύθυνου επικοινωνία Στίβεν Τσέουνγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την αντίδραση ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του «cancel culture».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στη συνέχεια χλεύασε τους φιλελεύθερους με αφορμή τα καυστικά τους σχόλια για την καμπάνια, σχολιάζοντας: «Η πολιτική συμβουλή μου προς τους Δημοκρατικούς είναι να συνεχίσουν να λένε σε όλους όσους θεωρούν την Σίντνεϊ Σουίνι ελκυστική ότι είναι Ναζί. Αυτή φαίνεται να είναι η πραγματική στρατηγική τους».

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις διαφημίσεις, εν μέσω δημοσιευμάτων που ήθελαν η Σουίνι να είναι Ρεπουμπλικάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σχετικά με το εν λόγω θέμα: «Είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα; Τώρα μου αρέσει η διαφήμισή της! Θα εκπλαγείτε αν μάθετε πόσοι άνθρωποι είναι Ρεπουμπλικανοί. Αν η Σίντνεϊ Σουίνι είναι δηλωμένη Ρεπουμπλικάνα, νομίζω ότι η διαφήμισή της είναι φανταστική!».

Η Σίντνεϊ Σουίνι δήλωσε στο περιοδικό GQ ότι «ήταν σουρεαλιστικό» να σχολιάζουν οι Τραμπ και Βανς τις διαφημίσεις, αλλά δεν έδωσε σημασία στη γενική αντιπαράθεση.

«Απλά έβαλα το τηλέφωνό μου στην άκρη», είπε η ηθοποιός. «Είχα γυρίσματα κάθε μέρα. Γυρνάμε το Euphoria αυτή την περίοδο, οπότε δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο πλατό[…]μετά πηγαίνω σπίτι και κοιμάμαι. Οπότε δεν είδα και πολλά από αυτά».

Ωστόσο, η Σουίνι ήταν ενήμερη για το γεγονός ότι οι μετοχές της American Eagle αυξήθηκαν κατά 38% εν μέσω της διαμάχης.

«Ήμουν ενήμερη για τα νούμερα καθώς εξελίσσονταν τα πράγματα. Έτσι, όταν είδα όλους τους τίτλους των εφημερίδων ότι οι επισκέψεις στα καταστήματα είχαν μειωθεί κατά ένα ορισμένο ποσοστό, [ήξερα] ότι τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια».

Η Σουίνι αυτή τη περίοδο βρίσκεται σε εκστρατεία προώθησης της βιογραφικής ταινίας «Christy», η οποία αφορά την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν.

Σε όσους ενδεχομένως αποφασίσουν να μποϊκοτάρουν τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές παραγωγές που συμμετέχει η ηθοποιός λόγω των αμφιλεγόμενων πολιτικών της θέσεων, η Σουίνι έχει να μοιραστεί ένα μήνυμα μαζί τους: «Πιστεύω ότι αν κάποιος [με αποκλείσει] για κάτι που διάβασε στο διαδίκτυο […]τότε ελπίζω ότι κάτι άλλο θα του ανοίξει τα μάτια ώστε να είναι ανοιχτός στην τέχνη και στη μάθηση».

*Με πληροφορίες από: Variety