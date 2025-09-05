Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποφάσισε να βάλει τέλος στις εικασίες και τις συζητήσεις γύρω από την πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια της με την American Eagle, κατά την παρουσία της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, υποστηρίζοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει το θέμα.

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν. Η ταινία αφορά την Κρίστι και γι’ αυτό θα μιλήσω γι’ αυτήν», δήλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι στο Vanity Fair σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

H αμφιλεγόμενη καμπάνια

Η «σκοτεινή» καρδιά της αντιπαράθεσης είναι η καμπάνια με τίτλο Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Το λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων genes (γονίδια) και jeans (τζιν) αποτέλεσε το κεντρικό μοτίβο, το οποίο ωστόσο προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και κατηγορίες για υποβολιμαία επίκληση σε ιδεολογίες εθνικής υπεροχής.

Η καμπάνια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες στα social media να σχολιάζουν πως η έμφαση σε αισθητικά χαρακτηριστικά δηλώνει ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια παρουσιάζονται ως ανώτερα σε σχέση με άλλα – μοτίβο που ήταν έμμεσα συνυφασμένο με ιστορικές αφηγήσεις φυλετικής υπεροχής.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Σουίνι επέλεξε τη σιωπή, οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες: πολιτικά πρόσωπα απ’ όλο το φάσμα χρησιμοποίησαν την καμπάνια είτε για να την κατακρίνουν είτε για να την υπερασπιστούν, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συντηρητικά ΜΜΕ επαίνεσαν τη διαφήμιση, χαρακτηρίζοντάς την «φανταστική», σύμφωνα με το BBC.

Σε συμπληρωματικά ρεπορτάζ – όπως στην Page Six – επισημαίνεται πως, παρά τον σάλο, η καμπάνια απέδωσε δεόντως: οι πωλήσεις της συνεργασίας με τη Σουίνι εκτοξεύτηκαν, κάποια είδη εξαντλήθηκαν σε λίγες ημέρες, ενώ η ίδια η εταιρεία την περιέγραψε ως την πιο επιτυχημένη της έως σήμερα.