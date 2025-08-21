Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Λίγο καιρό πριν η Σίντνεϊ Σουίνι απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ιστοσελίδες για την καμπάνια της με την American Eagle, υπήρχε μια άλλη συνεργασία με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό η οποία πυροδότησε αντιδράσεις για ποικίλους λόγους.

Η καμπάνια αυτή ήταν για την εταιρεία Dr. Squatch, η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά ένα σαπούνι περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό μπάνιου» της Σουίνεϊ.

Το προϊόν, με την επίσημη ονομασία Sydney’s Bathwater Bliss, εξαντλήθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές κινήσεις;

«Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε στενά τι λέει ο κόσμος», δήλωσε πρόσφατα η Σίντνεϊ Σουίνι στην εφημερίδα The Wall Street Journal, αναφορικά με τη δριμεία κριτική που δέχτηκε για το αμφιλεγόμενο επιχειρηματικό της βήμα.

Όσον αφορά τις οργισμένες αντιδράσεις για το Bathwater Bliss, η ηθοποιός και παραγωγός παρατήρησε ότι «ήταν κυρίως τα κορίτσια που έκαναν σχόλια για αυτό, κάτι που βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Όλες τους λάτρεψαν την ιδέα του Τζέικομπ Ελόρντι».

Η Σουίνι αναφέρεται στο κερί Jacob Elordi’s Bathwater, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024 και είχε αντλήσει έμπνευση από την ταινία «Saltburn», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ελόρντι.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία της Έμεραλντ Φένελ , ο χαρακτήρας του Μπάρι Κέογκαν γίνεται εμμονικός με τον Ελόρντι και ρουφάει το νερό του μπάνιου στο οποίο βυθιζόταν ενώ αυνανιζόταν. Το κερί Elordi Bathwater έγινε viral και δημιούργησε πολλά meme (μπορείτε να φανταστείτε πολλά από αυτά, ειδάλλως μια αναζήτηση σε TikTok θα σας λύσει κάθε απορία).

«Λευκή υπεροχή»

Ωστόσο, οι αντιδράσεις που προκάλεσε το Bathwater Bliss δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τη συζήτηση που ξέσπασε στο διαδίκτυο αυτό το καλοκαίρι για την καμπάνια της Σουίνι με την American Eagle.

Οι διαφημίσεις βασίζονταν στο σλόγκαν «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα jeans» -μια παραλλαγή του «υπέροχα γονίδια». Το βασικό μότο της καμπάνιας καταδικάστηκε ευρέως με το επιχείρημα ότι εξυμνεί «την λευκή υπεροχή».

Μερικοί χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης μάλιστα συνέκριναν ακόμη και τις διαφημίσεις με «ναζιστική προπαγάνδα».

«Το ‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ αφορά τα τζιν. Τα τζιν της. Την ιστορία της. Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας φοράει τα τζιν με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο. Τα ωραία τζιν ταιριάζουν σε όλους», δήλωσε η American Eagle σε μια ανακοίνωση μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Από την δημόσια διαμάχη για την καμπάνια της Σουίνι και τις κατηγορίες περί «φασιστικών προτύπων», δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Λευκός Οίκος, ο οποιός πήρε θέση σχετικά με τις αντιδράσεις, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Σεούνγκ να μιλά για ένα «χαρακτηριστικό παράδειγμα του cancel culture που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο».

*Με πληροφορίες από: Variety