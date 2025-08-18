Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η νέα ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι, Americana, είναι ένα ηχηρό φιάσκο στο αμερικανικό box office, καθώς η εμπορική της πορεία επηρεάστηκε άμεσα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ηθοποιός με την αμφιλεγόμενη διαφημιστική καμπάνια της American Eagle

Η Σίντνεϊ Σουίνι μετράει την πρώτη μεγάλη αποτυχία στης με την ταινία Amricana, ένα αστυνομικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Τόνι Τοστ, στην οποία πρωταγωνιστεί με τους Πολ Γουόλτερ Χάουζερ και την τραγουδίστρια/ηθοποιό Halsey, έκανε ένα καταστροφικό ντεμπούτο σε 1.100 κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία κατέλαβε τη 16η θέση στις εισπράξεις, συγκεντρώνοντας μόλις 778.000€, με μέσο όρο μόλις 428€ ανά αίθουσα.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία παραγωγής Lionsgate υποστήριξε ότι η ταινία αποτελεί μέρος μιας «στρατηγικής πολλαπλών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής της μέσω VOD», και πως οι επιδόσεις της στα ταμεία δεν «είναι σε καμία περίπτωση απογοητευτικές».

Παρόμοια δημοσιεύματα από το Deadline ανέφεραν ότι η ταινία «αναμένεται να είναι κερδοφόρα για την Lionsgate, υπό την ετικέτα της Lionsgate Premiere Releasing». Ωστόσο ο αμερικανικός Τύπος ήδη εικάζει ότι η Σουίνι πληρώνει το τίμημα για την αμφιλεγόμενη και διχαστικής διαφήμιση της.

Πριν από λίγες ημέρες, η 27χρονη ηθοποιός είχε προωθήσει την ταινία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας μια σειρά από φωτογραφίες στα παρασκήνια της παραγωγής.

«Πριν από μερικά χρόνια, γύρισα αυτή τη μικρή ταινία με μερικούς φίλους και τώρα μπορείτε να γνωρίσετε την Πένι Τζο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, αναφερόμενη στον ρόλο της ως σερβιτόρα που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια της κάντρι. Ωστόσο, τα σχόλια γέμισαν γρήγορα με επικριτικά μηνύματα, καθώς πολλοί χρήστες της θύμισαν την πρόσφατη πολιτική διαμάχη γύρω από το όνομά της.

Η «καταιγίδα» ξεκίνησε όταν η Σουίνι πρωταγωνίστησε σε διαφήμιση της American Eagle, με την οποία οι χρήστες των social media την κατηγόρησαν ότι προωθεί «ναζιστική προπαγάνδα», παίζοντας με τις λέξεις «genes» (γονίδια) και «jeans» (τζιν).

Σε μία από τις διαφημίσεις, η Σουίνι, με το χαρακτηριστικό σεξ απίλ της μιλούσε για τον τρόπο που τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, η προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών. Το βίντεο τελείωνε με την ηθοποιό να κοιτά την κάμερα και να λέει: «My jeans are blue».

Η διαφήμιση υποστηρίχθηκε με πάθος από το κίνημα των MAGA ενώ έλαβε την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την χαρακτήρισε «φανταστική» και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς.

Παράλληλα, τα δημόσια αρχεία ψηφοφόρων αποκάλυψαν ότι η Σουίνι έχει δηλωθεί ως μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Φλόριντα από τον Ιούνιο του 2024.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από θαυμαστές και τα καυστικά, ειρωνικά σχόλια από διασημότητες όπως η Doja Cat και η Lizzo, η American Eagle εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας: «Θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε το πώς ο καθένας φορά τα τζιν της AE με αυτοπεποίθηση, με τον δικό του τρόπο».

Προφανώς, ωστόσο, η δήλωση της εταιρείας δεν ήταν αρκετή για να κατευνάσει τα πνεύματα, με την αποτυχία της ταινίας της Σουίνι να δείχνει πως ο χώρος του Χόλιγουντ μπορεί να είναι αμείλικτος, ειδικά όταν οι καλλιτέχνες παίρνουν ανοιχτά θέση σε πολιτικά ζητήματα και συμμετέχουν σε project που ρίχνουν λάδι στη φωτιά μιας Αμερικής με ανοιχτά τραύματα συστημικού ρατσισμού.