Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Ήταν Ιούνιος του 2025 όταν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια τελετή που στοίχισε πολλά εκατομμύρια και έκανε έξαλλους τους κατοίκους της Βενετίας. Η ελίτ των επιχειρηματιών και της σόουμπιζ ήταν στην ιταλική πόλη, ωστόσο κάποιες παρουσίες προκάλεσαν ερωτήματα. Όπως αυτή της Σίντνεϊ Σουίνι.

Η 28χρονη σταρ του Euphoria μπορεί να είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο του θεάματος, αλλά έως τώρα δεν είχε καμιά επαφή ούτε με τον γνωστό δισεκατομμυριούχο ούτε με τη σύζυγό του. Τελικά μερικές εβδομάδες μετά όλες οι απορίες λύθηκαν.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Σάντσεζ φαίνεται να πιστεύουν πολύ στα ταλέντα της Σίντνεϊ Σουίνι, με αποτέλεσμα να έχουν επενδύσει σε μερικές από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εκτός κινηματογράφου – όπως τη νέα σειρά εσωρούχων που ετοιμάζεται να λανσάρει η ηθοποιός.

Ωστόσο, την ίδια ώρα τη φαντάζεται και ως το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ και κάνει τα πάντα να το πετύχει από τότε που η Amazon MGM ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του επιτυχημένου franchise.

Βέβαια σε αυτό το διάστημα, οι περισσότεροι είχαν στραμμένη την προσοχή τους στο ποιος θα είναι ο επόμενος 007, με την αναζήτηση έως σήμερα να μην είναι επιτυχημένη. Ωστόσο, μιλώντας στο Variety, η Σίντνεϊ Σουίνι κλήθηκε να απαντήση στη συγκεκριμένη φήμη. Και το έκανε με ένα στυλ «ξέρω, δεν σας λέω».

«Δεν μπορώ» παύση επτά δευτερολέπτων. «Δεν ξέρω» παύση δέκα δευτερολέπτων, σύμφωνα με το Variety, προτού αρχίσει να μιλάει με ολοκληρωμένες προτάσεις.

«Να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω όλες τις φήμες που κυκλοφορούν για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ. Αλλά είμαι θαυμάστρια του franchise και είμαι περίεργη και ενθουσιασμένη να δω τι θα κάνουν» είπε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Ωστόσο, στο κατά πόσο την ενδιαφέρει ο ρόλος, ήταν λίγο Πυθία. «Εξαρτάται από το σενάριο. Νομίζω θα είχε περισσότερο πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ» απάντησε και οι παραδοσιακοί θαυμαστές του 007 θα έπαθαν μερικά μικρά εγκεφαλικά σκεπτόμενοι αυτή την πιθανότητα.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni