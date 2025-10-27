Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Από το 2021, όταν και έγινε επίσημα γνωστό ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ θα βγάλει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν κατάφεραν να… τερματίσουν. Και τις ίδιες δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζει και η Amazon MGM που ανέλαβε εδώ και μερικούς μήνες ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του επιτυχημένου franchise.

Ωστόσο η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να ρίξει λίγο τον ρυθμό – ναι, έδωσε το σενάριο στον Στίβεν Νάιτ και την καρέκλα του σκηνοθέτη στον Ντενί Βιλνέβ, ωστόσο πρωταγωνιστή δεν έχει βρει ακόμα.

Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι θα ασχοληθεί με τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον νέο 007 από το 2026, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τα στοιχηματικά γραφείο να βγάζουν λίστες κάθε δεύτερη εβδομάδα. Και μαζί με αυτές να παρουσιάζουν και ένα φρέσκο φαβορί για Τζέιμς Μποντ.

Ο τελευταίος που μπήκε σε αυτή τη λίστα είναι ο Τζορτζ ΜακΚέι. Στα 33 του χρόνια έχει ένα δυνατό βιογραφικό, είναι παιδί του Λονδίνου, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο και συγγραφέα Μαρκ Ο’Κόνελ έχει όλο το πακέτο για τον ρόλο.

Και ο Τζορτζ ΜακΚέι δεν θα έλεγε όχι – αρκεί να του γινόταν η πρόταση. Ο γνωστός ηθοποιός, που ζει αρκετά κάτω από ραντάρ κρατώντας την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και το χαμόγελο που «γεννήθηκε» στο πρόσωπό του τα έλεγε όλα.

«Τι με ρωτάς τώρα; Εννοώ είναι ο Τζέιμς Μποντ, σίγουρα θα με ενδιέφερε» απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί πάντως ότι ακόμα δεν τον έχει πλησιάσει κάποιος από την Amazon MGM για τον ρόλο.

«Αλλά, είναι ωραίο να είσαι στο παιχνίδι. Και για εμένα ο Ντενί Βιλνέβ είναι ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες» τόνισε.

