Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι ήταν ειλικρινής σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ως ο πρώτος 007 του κινηματογράφου, ο ηθοποιός καθόρισε και ήταν υπεύθυνος για την τεράστια δημοτικότητα του χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτού του είδους η προσοχή δεν ήταν πάντα εύκολη ή άνετη ως προς τη διαχείρηση, παραδέχτηκε στην Μπάρμπαρα Γουόλτερς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του 1987 με τη δημοσιογράφο να σημειώνει ότι «απομακρύνθηκε και έμοιαζε θυμωμένος».

Ο Κόνερι πρωταγωνίστησε σε πέντε συνεχόμενες ταινίες Μποντ από το 1962 έως το 1967. Αφού έμεινε εκτός μιας ταινίας, επιτρέποντας στον Τζορτζ Λέιζενμπι να αναλάβει τη μοναδική ταινία με το On Her Majesty’s Secret Service το 1967, ο Κόνερι επέστρεψε για την τελευταία του ταινία Μποντ το 1971 με το Diamonds Are Forever.

Η τεράστια δημοσιότητα

«Αυτή η εμπειρία, αυτό το είδος πίεσης της γυάλας του χρυσόψαρου που βρισκόμουν… μου ήταν πολύ δύσκολο να ελέγξω τη συμπεριφορά μου…» εξήγησε. «Αλλά η δημοσιότητα και η έκθεση ήταν τεράστια – για παράδειγμα, ο κόσμος ερχόταν στο πλατό και γίνονταν όλα πολύ, πολύ πιο δύσκολα».

«Και οι ταινίες ήταν δύσκολες! Και γίνονταν όλο και πιο δύσκολες για μένα, επειδή ποτέ δεν ήταν καλά σχεδιασμένες. Πάντα γράφονταν στον αέρα… σαν την ουρά που κουνάει ο σκύλος… και αυτό δεν μου αρέσει».

Ο Κόνερι ήταν ειλικρινής σχετικά με την «προσοχή» που αποτελούσε μέρος του προβλήματος με τη συνέχιση του ρόλου. «Η μόνη σύγκριση ήταν, θα έλεγε κανείς, με τους Beatles» αστειεύτηκε. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπήρχαν «τέσσερις από αυτούς» στο αγγλικό ροκ συγκρότημα για να μοιράσουν όλη την προσοχή μεταξύ τους, ενώ ο Σον ήταν μόνος του.

«Αλλά όταν είσαι μόνος σου, σε κάνει… ξέρεις… Στην Ιαπωνία ο Τύπος με ακολούθησε με τις κάμερες στην τουαλέτα. Ήταν πραγματικά εξωφρενικό».

«Όταν ήταν Ρώσος καπετάνιος υποβρυχίου στο Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη και σε όλες τις ταινίες που έκανε, εξακολουθούσε να είναι Σκωτσέζος»

Ένας παγκόσμιος Σκωτσέζος

Ο θρύλος του Μποντ πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 2020 στο σπίτι του στις Μπαχάμες σε ηλικία 90 ετών. Ο καλός του φίλος κι οδηγός αγώνων Σερ Τζάκι Στιούαρτ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι ο Κόνερι ήταν «πάνω απ’ όλα Σκωτσέζος».

«Δεν υπήρχε κανείς πιο Σκωτσέζος από τον Σον και δεν το άλλαξε ποτέ» είχε πει τότε ο Στιούαρτ στο People. «Όταν ήταν Ρώσος καπετάνιος υποβρυχίου στο Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη και σε όλες τις ταινίες που έκανε, εξακολουθούσε να είναι Σκωτσέζος. Η σκωτσέζικη φωνή ήταν ακόμα παρούσα, και ήταν πάντα ‘Sean from Scotland’. Ένας πολύ, πολύ περήφανος Σκωτσέζος».

«Η Σκωτία ήταν στην καρδιά του, ήταν το σπίτι του» πρόσθεσε ο Στιούαρτ. «Ο Σον Κόνερι ήταν πάνω απ’ όλα Σκωτσέζος. Αλλά ήταν ένας παγκόσμιος Σκωτσέζος».

*Με στοιχεία από people. com