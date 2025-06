Highlander: Ράσελ Κρόου όπως Σον Κόνερι, Χένρι Κάβιλ όπως Κρίστοφερ Λαμπέρ στην επιστροφή του απέθαντου ήρωα

Ο Μονομάχος Ράσελ Κρόου συναντάει τον Σούπερμαν Χένρι Κάβιλ στο ριμέικ του Highlander, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των Amazon MGM Studiow και United Artists.

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Χένρι Καβίλ, στην επιστροφή του αθάνατου ήρωα φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία που έγινε κινηματογραφικό χιτ το 1986.

Ο Κρόου θα υποδυθεί τον χαρακτήρα του θρυλικού Σον Κόνερι, τον μέντορα Ραμίρεζ του πρωταγωνιστή Κάβιλ.

Τη σκηνοθεσία στο πολυαναμενόμενο ριμέικ υπογράφει ο Τσαντ Σταχέλσκι γνωστός από τη σειρά ταινιών John Wick, σε σενάριο του Μάικλ Φιντς και ένα ακόμη franchise επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Την παραγωγή της νέας ταινίας θα αναλάβουν οι Σκοτ Στούμπερ και Νικ Νέσμπιτ από την United Artists, μαζί με τον Νιλ Μόριτζ, την 87Eleven Entertainment του Σταχέλσκι, τον Τζος Ντέιβις μέσω της Davis Panzer Productions και την Λουίζ Ρόσνερ.

Η UA έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του αρχικού φιλμ, το οποίο ανέπτυξε η Lionsgate, με δυνατότητα και μιας νέας τηλεοπτικής σειράς, όπως αναφέρει το Deadline.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος, με το χρυσό αγαλματίδιο για τον Μονομάχο πρωταγωνιστής, έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. Ο Κρόου συμπρωταγωνιστεί με τους Ράμι Μάλεκ και Μάικλ Σάνον στο δράμα Nuremberg, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα για το θρίλερ Unabom στο Netflix, ενώ δύο ακόμη ταινίες του (τα Billion Dollar Spy και το θρίλερ δράσης Bear Country) πρόκειται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Highlander, ένα έπος

Το Highlander, η ταινία του 1986 σε σκηνοθεσία του Ράσελ Μάλκαχι, δεν ήταν ακόμη μια ταινία φαντασίας, ήταν η γέννηση ενός κινηματογραφικού μύθου που θα άφηνε το στίγμα του στην ποπ κουλτούρα σημειώνει το Little Lies.

Με την αλησμόνητη μουσική των Queen και την επιβλητική παρουσία του Σον Κόνερι και του Κρίστοφερ Λαμπέρ, το Highlander δημιούργησε ένα μοναδικό σύμπαν, όπου αθάνατοι πολεμιστές ζουν κρυφά ανάμεσά μας, περιμένοντας τητελική αναμέτρηση.

Στην αρχική ταινία το κοινό γνωρίζει τον Κόνορ ΜακΛάουντ, έναν Σκωτσέζο πολεμιστή που το 1536 ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος. Μετά από έναν θανάσιμο τραυματισμό στη μάχη, ο Κόνορ ανασταίνεται μυστηριωδώς, γεγονός που οδηγεί στην εξορία του από το χωριό του. Τότε εμφανίζεται ο Χουάν Σάντσεζ Βιγιαλόμπος Ραμίρεζ (Σον Κόνερι), ένας αθάνατος Ισπανός ευγενής, ο οποίος γίνεται ο μέντορας του.

Ο Ραμίρεζ του αποκαλύπτει την αλήθεια: υπάρχουν αθάνατοι πολεμιστές που μπορούν να σκοτωθούν μόνο με αποκεφαλισμό, και πρέπει να πολεμήσουν μέχρι να μείνει μόνο ένας, αυτός που θα κερδίσει το Βραβείο, μια άγνωστη δύναμη.

Η αφήγηση της ταινίας κινείται αριστοτεχνικά ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Από τις ομιχλώδεις εκτάσεις της Σκωτίας του 16ου αιώνα, μέχρι τη ζωντανή, γεμάτη νέον Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980, παρακολουθούμε τον Κόνορ ΜακΛάουντ να ζει μέσα στους αιώνες, να αγαπά, να χάνει και να πολεμά, κρύβοντας την αλήθεια της ύπαρξής του από τους θνητούς.

Ο κύριος ανταγωνιστής είναι ο Κούργκαν, ένας βάρβαρος και αδίστακτος αθάνατος, του οποίου ο απώτερος στόχος είναι να γίνει ο τελευταίος επιζών.

Συμμαχία με Queen

Η επιτυχία του Highlander οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην εμβληματική μουσική επένδυση των Queen.

Τα τραγούδια τους, όπως τα A Kind of Magic, Princes of the Universe, Gimme the Prize ή το Who Wants to Live Forever, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ατμόσφαιρας και της συναισθηματικής φόρτισης της ταινίας. Η συνεργασία τους με τη συγκεκριμένη ταινία θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Δεύτερον, στις εξαιρετικές ερμηνείες. Ο Κρίστοφερ Λαμπέρ δίνει μια υποβλητική ερμηνεία ως Κόνορ ΜακΛάουντ, μεταφέροντας το βάρος της αιώνιας ζωής και της μοναξιάς. Ο Σον Κόνερι, αν και με περιορισμένο χρόνο εμφάνισης, είναι κλέφτης σκηνών ως ο σοφός και εκκεντρικός Ραμίρεζ, προσφέροντας χιούμορ και βαρύτητα στην ιστορία. Η χημεία μεταξύ των δύο είναι αδιαμφισβήτητη.

Αν και στην αρχική του κυκλοφορία το Highlander δεν ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, απέκτησε σταδιακά καλτ status και μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών. Η μοναδική του ιδέα, οι εντυπωσιακές σκηνές μάχης με ξίφη και η αξέχαστη μουσική του, το κατέστησαν διαχρονικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Η ταινία οδήγησε σε μια σειρά από συνέχειες (αν και καμία δεν έφτασε το επίπεδο της πρώτης), τηλεοπτικές σειρές, κινούμενα σχέδια, βιβλία και κόμικς, διευρύνοντας το σύμπαν των Αθανάτων.

Ο επόμενος Αθάνατος

Σε συνέντευξή του το 2023, ο κασκαντέρ και σκηνοθέτης Τσαντ Σταχέλσκι μίλησε για τον τρόπο που σκοπεύει να φέρει το «αθάνατο» franchise πάλι στην μεγάλη οθόνη, καθώς και γιατί επέλεξε τον Χένρι Κάβιλ για τον εμβληματικό ρόλο του Κόνορ ΜακΛέοντ.

Με το χαρακτηριστικό tagline του Στο Τέλος Θα Μείνει Μόνο Ενας το νέο Highlander θα είναι ένα μόνο κομμάτι από την επανεκκίνηση του franchise.

Μιλώντας στο podcast Happy Sad Confused, ο Σταχέλσκι αποκάλυψε ότι στοχεύει να δημιουργήσει μια σειρά ταινιών που θα εμβαθύνουν στην πλούσια μυθολογία και ιστορία των αθανάτων πολεμιστών του franchise ενώ έχει πρόθεσή να φέρει στην ταινία στοιχεία από την τηλεοπτική σειρά Highlander του 1992.

Με έξι σεζόν υλικό, ο Σταχέλσκι και η ομάδα του εργάζονται για να ενσωματώσουν γνωστούς χαρακτήρες επεκτείνοντας το franchise ενώ είπε για την πρώτη ταινία του 1986 ότι είναι «μία από τις καλύτερες χειρότερες ταινίες όλων των εποχών».

Ο Σταχέλσκι δουλεύει επάνω στο πρότζεκτ από το 2016 και αφοσιώθηκε στο να βρει τον διάδοχο του Λαμπέρ.

«Ο Χένρι [Κάβιλ] έχει προφανώς τον σωματότυπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά αν δεν μπορείς να κουβαλάς και την ενσυναίσθηση ενός χαρακτήρα που έζησε 500 χρόνια», είπε για την επιλογή του πρωταγωνιστή του.

Στα πλεονεκτήματα της ταινίας είναι και το πάθος του ίδιου του Κάβιλ για το είδος φαντασίας (gamer γαρ) και την ιστορία του Highlander.