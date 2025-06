Νυρεμβέργη: Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ είναι έτοιμοι για τις πιο ανατριχιαστικές δίκες της ιστορίας

Η Sony Pictures Classics απέκτησε τα δικαιώματα της Βόρειας Αμερικής για το θρίλερ του Τζέιμς Βάντερμπιλτ για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Νυρεμβέργη.

Στο ιστορικό δράμα πρωταγωνιστούν ο Ράσελ Κρόου, ως ο Γερμανός εγκληματίας πολέμου Χέρμαν Γκέρινγκ και ο Ράμι Μάλεκ ως ο Ντάγκλας Κέλι, ο ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού που πήρε συνέντευξη από το δεξί χέρι του Χίτλερ στη φυλακή μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξαγορά επανασυνδέει την SPC με τον Βάντερμπιλτ, αφού ο ειδικός διανομέας κυκλοφόρησε το 2015 το Truth του σκηνοθέτη, μια ταινία για το σκάνδαλο Rathergate.

Η δίκες της Νυρεμβέργης

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η SPC σχεδιάζει την κινηματογραφική κυκλοφορία της Νυρεμβέργης στις 7 Νοεμβρίου 2025, χρονικά τοποθετημένη γύρω από την 80ή επέτειο των δικών της Νυρεμβέργης από τους Συμμάχους για να δικάσουν τους κορυφαίους ηττημένους ηγέτες των Ναζί. Η Νυρεμβέργη επικεντρώνεται στον ψυχίατρο Κέλι που ζυγίζει κατά πόσο οι Ναζί κρατούμενοι είναι ικανοί να δικαστούν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν, για να μπει σε μια διανοητική διαμάχη με τον Γκέρινγκ.

Το ιστορικό δράμα από την Walden Media και την Bluestone Entertainment γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Βάντερμπιλτ και βασίζεται στο βιβλίο The Nazi and the Psychiatrist του συγγραφέα Τζακ Ελ-Χάι. Στη Νυρεμβέργη πρωταγωνιστούν επίσης οι Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Λίο Γούνταλ, Τζον Σλάτερι, Μαρκ Ο’μπράιαν, Κόλιν Χανκς, Λίντια Πέκχαμ, Ρεν Σμιτ, Λότε Βέρμπικ και Αντρέας Πίτσμαν.

Παραγωγοί της Νυρεμβέργης είναι οι Ρίτσαρντ Σαπερστάιν, Μπραντ Φίσερ, Βάντερμπιλτ, Ουίλιαμ Σέρακ, Φρανκ Σμιθ, Μπέντζαμιν Τάππαν, Σέριλυν Χάουρις, Ίστβαν Μέιτζορ και Τζορτζ Φρίμαν. Την εκτελεστική παραγωγή μοιράζονται οι Ελ Χάι, Μπρουκ Σείπερστιν, Άννι Σείπερστιν, Μπο Τέρπιν, Πόρτερ Πέιν Τζούνιορ, Πολ Νάισταϊν, Széchenyi Funds Géza Deme και Τάμας Χάιναλ.

Τι δήλωσε σχετικά ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξανασυναντηθώ με τον Μάικλ και τον Τομ και όλη την ομάδα της Sony Pictures Classics, που πριν από 10 χρόνια με εμπιστεύτηκαν ως πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη και που η κληρονομιά τους στην προώθηση σπουδαίων ταινιών τους καθιστά έναν απίστευτο συνεργάτη», ανέφερε ο Βάντερμπιλτ σε δήλωσή του.

Η SPC πρόσθεσε στη δική της δήλωση: «Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ, η Νυρεμβέργη είναι ένα σημαντικό έργο, ένα καθηλωτικό θέμα, ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα, που θα μιλήσει σε κοινό όλων των ηλικιών. Ο Ράσελ Κρόου, ο Μάικλ Σάνον, ο Ράμι Μάλεκ και ο Λίο Γούντολ βρίσκονται εδώ στο καλύτερο σημείο της καριέρας τους. Η Νυρεμβέργη θα ξεχωρίσει στους κινηματογράφους αυτό το φθινόπωρο».

Ο Βάντερμπιλτ έγραψε επίσης το Zodiac για τον Ντέιβιντ Φίντσερ και έχει γράψει και κάνει παραγωγή σε περισσότερες από 20 ταινίες. Η Νυρεμβέργη χρηματοδοτείται από τις Bluestone Entertainment, Walden Media και Széchenyi Funds of Hungary. Η Mythology Entertainment ανέπτυξε το έργο μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων του πρωτότυπου άρθρου και στη συνέχεια του βιβλίου του Ελ- Χάι το 2011.

Η WME Independent εκπροσώπησε τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας και διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με την SPC για λογαριασμό των δημιουργών.

*Πηγή: The Hollywood Reporter, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Ράμι Μάλεκ στην ταινία Νυρεμβέργη όπως παρουσιάζεται στο imdb.com