«The Amateur»: Όλα όσα μάθαμε βλέποντας το trailer της νέας ταινίας του Ράμι Μάλεκ

Αν σας έλειψε ο Ράμι Μάλεκ, τότε χαρμόσυνα νέα σας περιμένουν, καθώς ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Μάλιστα, το πρώτο τρέιλερ της ταινίας που θα φέρει τον τίτλο «The Amateur» κυκλοφόρησε και μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση.

Το trailer του «The Amateur»

«Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κάνουν με όλα αυτά που ξεθάβετε γι’ αυτούς;» ρωτάει η γυναίκα του Τσάρλι Χέλερ. «Δεν είναι αυτή η δουλειά μου», απαντά ο αποκωδικοποιητής της CIA. «Πρέπει να εμπιστεύομαι ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Ίσως είναι καλύτερα να μην ξέρω».

Τότε οι δολοφονικοί τρομοκράτες χτυπούν.

Έτσι ξεκινά το trailer της ταινίας «The Amateur», με τον Ράμι Μάλεκ στον ρόλο ενός πανέξυπνου αλλά βαθιά εσωστρεφούς ανθρώπου της CIA, ο οποίος εξαγριώνεται μετά τον θάνατο της γυναίκας του (Ρέιτσελ Μπρόσναν) σε επίθεση – πλάνα της οποίας βλέπει – και τα αφεντικά του αρνούνται να αναλάβουν δράση. Θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά ένας από τους προϊσταμένους του γνωμοδοτεί: «Χα χα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να νικήσεις μια 90χρονη καλόγρια σε αγώνα πάλης με τα χέρια».

Τότε, εισέρχεται ο εκπαιδευτής της CIA. Αλλά η πρώτη του συνάντηση με τον Χέλερ δεν πηγαίνει καλά.

«Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνω εγώ, όσο κι αν σου κάνω τρέιλερ», του λέει. «Απλά δεν είσαι δολοφόνος, Τσάρλι».

Αλλά η ευφυής θέληση του Χέλερ χρησιμεύει ως το απόλυτο όπλο για να ξεφύγει από τους διώκτες του και να πάρει την εκδίκησή του.

Οι ηθοποιοί της ταινίας

Οι Καϊτριόνα Μπάλφε, Τζον Μπέρνταλ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Χολτ Μακκάλανι, Τζούλιαν Νίκολσον, Αντριάν Μαρτίνεζ και Ντάνι Σαπάνι πρωταγωνιστούν επίσης στο θρίλερ που σκηνοθέτησε ο σκηνοθέτης του «Slow Horses» Τζέιμς Χόις. Οι Κεν Νόλαν και Γκάρι Σπινέλι έγραψαν το σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Λίτελ.

Οι παραγωγοί του «The Amateur»

Παραγωγοί του «The Amateur» είναι οι Χατς Πάρκερ, Νταν Γουίλσον, Μάλεκ και Τζόελ B. Μάικλς, ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τζόναθαν Χουκ.

Που και πότε πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα

Οι κύριες λήψεις ξεκίνησαν στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2023. Οι τοποθεσίες γυρισμάτων έχουν τοποθετηθεί γύρω από τη νοτιοανατολική Αγγλία, καθώς και στη Γαλλία και την Τουρκία. Τα γυρίσματα διακόπηκαν τον Ιούλιο λόγω της απεργίας της SAG-AFTRA του 2023 και συνεχίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ο Τακεχίρο Χίρα ήταν επίσης στο καστ.

Η κινηματογραφική πορεία του Ράμι Μάλεκ

Ο Ράμι Μάλεκ σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Evansville και ξεκίνησε τη καριέρα του στο Χόλιγουντ σε guest ρόλους σε διάφορα τηλεοπτικά σόου πριν κάνει το ντεμπούτο του στη ταινία «Μια Νύχτα στο Μουσείο» (2006). Συμμετείχε στη κωμική σειρά του FOX, «The War at Home» (2005-2007) και στη σειρά του HBO, «The Pacific» (2010). Ο Μάλεκ συμμετείχε στο «Η Περίπτωση Λάρι Κράουν» (2011) και είχε ένα σημαντικό ρόλο στο «The Master» (2012) και στη ταινία Χαραυγή – Μέρος 2 (2012). Το 2013, εμφανίστηκε στην ανεξάρτητη ταινία «Ain’t Them Bodies Saints», στο remake του «Oldboy» και πρωταγωνίστησε στο «Short Term 12». Την επόμενη χρονιά, εμφανίστηκε στο «Need for Speed», στο «Μια Νύχτα στο Μουσείο: Το Μυστικό του Φαραώ» και στο «Da Sweet Blood of Jesus».

Το 2015, ο Μάλεκ πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Έλιοτ Άλντερσον στη σειρά του USA Network, «Mr. Robot», από την οποία και τον έμαθε τον άπαν σύμπαν, και δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Josh στο βιντεοπαιχνίδι «Until Dawn». Το 2018 πρωταγωνίστησε στην βιογραφική ταινία «Bohemian Rhapsody», στον ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι και κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Ταινία, το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και το BAFTA Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Η ταινία της 20th Century Studios, «The Amateur», θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Απριλίου 2025.

*Πηγή: Deadline