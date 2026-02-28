magazin
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Culture Live 28 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
ΣυνέντευξηΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Ο Μορτ Κλωναράκη αποφεύγει το τελικό σίγμα από το επίθετό του και όλα τα στερεότυπα γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Επιλέγει τη δική του ταυτότητα χωρίς να δίνει και πολλές-πολλές εξηγήσεις. Αφουγκράζεται τη ρευστότητα της εποχής μέσα από τα ασυμβίβαστα μάτια του ενώ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, με τον υπέροχο τίτλο, Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ, που ήδη έχει κάνει τον γύρο των σόσιαλ μίντια σαν το «ελληνικό Καράτε Κιντ».

Εμείς μιλήσαμε τον Μορτ Κλωναράκη για τούτα και ‘κείνα αλλά κυρίως για τον ρόλο του στην Πάττυ δίπλα στον Βαγγέλη Μουρίκη, τον Τάσο Νούσια και τη Φιλίππα Κουτούπα.

-Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου στην ταινία Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ;

Ήταν ένα open call (ανοιχτή πρόσκληση/audition) το οποίο μου το έστειλε μία φίλη μου, ήταν μάλιστα 1-2 μέρες πριν το deadline. Είχα μόλις τελειώσει το πρώτο έτος και δεν είχα μπει ακόμα στη διαδικασία του στέλνω σε audition, παρόλα αυτά έστειλα cause why not. Βέβαια δεν μπορούσα ποτέ να περιμένω αυτό που εν τέλει έζησα. Πόσα πράγματα έμαθα, πόσο έντονη και όμορφη ήταν αυτή η εμπειρία. Αν δεν έστελνα σε αυτή την ακρόαση θα γύρναγα τον χρόνο πίσω και θα με χτύπαγα.

-Πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Πάρα πολλά, διάβασα το σενάριο και χαρακτηριστικά είπα στο Γιώργο ότι είναι σαν να το έχει γράψει πάνω μου. Είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στο νησί του και έρχεται στην Αθήνα να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα. Αυτό το «ψάρωμα» που έχει η Πάττυ σε όλη την ταινία είναι τελείως βιωματικό. Θα μπορούσε η Πάττυ να είναι η μικρή αδελφή μου.

-Η Δάφνη που υποδύεσαι στην ταινία και είναι μια αθλήτρια του Τζούντο ακολουθεί τον Δάσκαλο Γιούρι κυνηγώντας το όνειρό της. Πιστεύεις ότι όλοι έχουμε ανάγκη έναν Δάσκαλο;

Νομίζω ότι η ζωή είναι πιο εύκολη με έναν δάσκαλο, να σε κατευθύνει και να σε στηρίζει. Εγώ έχω τον δάσκαλο μου στον ταεκβοντό, που για μένα είναι οικογένειά μου. Ο δάσκαλος μου και το άθλημα μου με έχουν διαμορφώσει σαν άνθρωπο. Το ταεκβοντό είναι αμυντική πολεμική τέχνη, ορίζεις απόσταση. Μέσα από αυτό έχω μάθει να σέβομαι τους «αντιπάλους» μου χάνω – κερδίσω. Και ότι δεν έχει πάντα σημασία η νίκη αλλά το πώς φτάνεις εκεί. Θέματα δηλαδή που πραγματεύεται και η ταινία Όσο μεγαλώνω έχω καινούργιους δασκάλους, στη ζωή, στη δουλειά. Σίγουρα και στην ταινία είχα πολλούς δασκάλους και πολλή βοήθεια. Και τον Γιώργο θα τον έλεγα δάσκαλο αλλά ξέρω ότι δεν του αρέσει.

Η ορατότητα για μένα έχει αξία όταν προκύπτει φυσικά μέσα από το έργο. Δεν είναι ο σκοπός να φωτίσεις κάτι, είναι αυτό που προκύπτει. Η τέχνη είναι ερέθισμα, όπως λέει και ο Γιώργος οι ταινίες πρέπει να ανοίγουν συζητήσεις

YouTube thumbnail

-Ποιο ήταν το πιο απαιτητικό σημείο των γυρισμάτων; Ποιες οδηγίες του σκηνοθέτη, Γιώργου Γεωργόπουλου έλαβες σοβαρά υπόψη σου και σου άλλαξαν ενδεχομένως τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή;

Θεωρώ ότι αντικειμενικά το πιο δύσκολο γύρισμα ήταν το στάδιο και οι τελικοί αγώνες. Παραγωγικά, υποκριτικά και πρακτικά ήμασταν εκεί ατελείωτες ώρες. Για μένα οποία σκηνή είχε πολύ κόσμο (τζουντόκα, extras κ.τλ) με δυσκόλευε. Ήταν πιο εύκολο για μένα να είμαστε λιγότερα άτομα, όσο περισσότεροι τόσο περισσότερο δυσκολευόμουν. Οι έντονες συναισθηματικά σκηνές δεν μου φάνηκαν δύσκολες ή εύκολες, αφέθηκα στη συνθήκη και ήξερα ότι ο Γιώργος θα με κατευθύνει όπως πρέπει.

-Πόσο σημαντική είναι για εσένα η ορατότητα μέσα από την τέχνη;

Η ορατότητα για μένα έχει αξία όταν προκύπτει φυσικά μέσα από το έργο. Δεν είναι ο σκοπός να φωτίσεις κάτι, είναι αυτό που προκύπτει. Η τέχνη είναι ερέθισμα, όπως λέει και ο Γιώργος οι ταινίες πρέπει να ανοίγουν συζητήσεις. Αν κάποιος βλέποντας την ταινία προβληματιστεί για κάποια πράγματα, σούπερ, αλλά η τέχνη δεν πρέπει να φτιάχνεται μόνο για να υπηρετήσεις αυτό.

-Πες μου ένα τρελό σου όνειρο για το μέλλον;

Με έναν τρόπο ζω το πιο τρελό μου όνειρο, συμμετέχω σε αθλητική ταινία. Από μικρός έχω μια λίστα με ταινίες που θέλω να είμαι: Μια αθλητική, μια με κατασκόπους και μια που έχω μαγικές δυνάμεις Ακόμα πιο τρελό μου όνειρο είναι να είμαι σε ταινία του Tim Burton, λατρεύω τις ταινίες του ειδικά τις animated. Αλλιώς κάτι με Disney. Ξέρω όλες τις ταινίες απέξω και ανακατωτά.

Διάβασα το σενάριο και χαρακτηριστικά είπα στο Γιώργο ότι είναι σαν να το έχει γράψει πάνω μου. Είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στο νησί του και έρχεται στην Αθήνα να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα. Αυτό το «ψάρωμα» που έχει η Πάττυ σε όλη την ταινία είναι τελείως βιωματικό

-Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε νέους ανθρώπους που παλεύουν με την ταυτότητά τους;

Υπάρχει πάντα μια πίεση γύρω από την ταυτότητα. Η κοινωνία μάς καλεί συνεχώς να δηλώσουμε τι είμαστε, τι κάνουμε. Όμως μπορεί να κάνεις μια δουλειά για δέκα χρόνια και μετά να αλλάξεις. Μπορεί κάποια πράγματα να ισχύουν για σένα για ένα διάστημα και μετά όχι, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που λέω συχνά σε μικρότερα παιδιά είναι να δοκιμάζουν, να πειραματίζονται, να πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν οφείλουμε σε κανέναν έναν οριστικό τίτλο. Τα πάντα ρει, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, αλλάζουμε. Αλίμονο στα 18 να έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα είμαστε για όλη μας τη ζωή. Και κάτι που όταν το είπαν σε εμένα άλλαξε πολύ η ματιά μου στα πράγματα. Πάντα υπάρχει χώρος για όλους. Αν δεν ανθίζεις εκεί που βρίσκεσαι, απλά δεν είσαι στο σωστό παρτέρι. Δεν φταις εσύ. Για όλους υπάρχει ένα μέρος όπου μπορούν να νιώσουν ότι ανήκουν.

-Πες μου λίγα λόγια για σένα. Που μεγάλωσες; Σπουδές;

Μεγάλωσα στη Ζάκυνθο, όλοι οι δικοί μου είναι εκεί. Ήρθα στη Αθήνα για να σπουδάσω σε δραματική. Πέρασα και στο Πάντειο από τις πανελλήνιες αλλά δεν με ενδιέφερε, ήξερα τι ήθελα να κάνω. Επίσης να πω ότι αγαπώ πολύ το νησί μου, δεν ήμουν αυτό το παιδί που ήθελε να φύγει από τη επαρχία. Ήταν δύσκολο να έρθω εδώ, πολύ loud πόλη η Αθήνα, αλλά ήμουν και είμαι συγκεντρωμένος στον στόχο μου, γι’ αυτό ήρθα. Ακόμα και τώρα, όσο και να έχω τις παρέες μου εδώ, η δουλειά με κρατάει.

 

-Τι μουσική ακούς;

Έχω μεγαλώσει με ροκ αλλά είμαι ανάλογα με τις ώρες μου μπορεί από τη μια να ακούω musical songs και από τη άλλη Μποφίλιου και Πάνο Βλάχο. Πάντως από τότε που είδα την ταινία ακούω τα τραγούδια της, η μουσική της ταινίας είναι καταπληκτική, σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Γενικώς όλα στη ταινία είναι λίγο «άχρονα», δεν μου έβγαζαν κάποια πράγματα νόημα στα γυρίσματα, αλλά όταν την είδα ολοκληρωμένη όλα «κολύμπησαν». Ειδικά η σκηνή με το τρέξιμο, δεν ήξερα πως θα ήταν. Όταν άκουσα το «θα ‘ναι σαν μπαίνει η άνοιξη» συγκινήθηκα με τη Πάττυ, ένιωσα ότι είναι η τελική της ευθεία.

-Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία όλων των εποχών;

Η All time favourite ταινία για μένα είναι το «How to train your dragon». Την είδα σαν παιδί σε DVD την λάτρεψα, την ξέρω απέξω και με αγγίζει το ίδιο κάθε φορά που την βλέπω Σαν ενήλικας αγάπησα πολύ το «Nausicaä of the Valley of the Wind». Επηρεάστηκα από αυτή την ταινία. Νομίζω δεν υπάρχει ταινία του miyazaki / studio ghibli που να μην με συγκινεί βαθιά. Έχουν κάτι μαγικό χωρίς να το φωνάζουν. Σε ταξιδεύουν με έναν ήσυχο τρόπο και κάθε φορά μιλάνε για κάτι διαφορετικό, τη φύση, την απώλεια, το μεγάλωμα, τη μοναξιά, την αγάπη. Δεν είναι απλώς όμορφα σχέδια, είναι ιστορίες που μένουν μαζί σου και σε κάνουν να νιώθεις. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου παιδικές.

-Ποια φράση σου έχει κολλήσει σαν τσίχλα;

Από την ταινία η φράση του Γιούρι «το τζούντο είναι επαφή», που είναι και αληθινή, την έλεγε ο Δάσκαλος του Γιώργου. Είναι ο συνδετικός κρίκος όλης της ταινίας. Η επαφή των ανθρώπων, που άλλοτε είναι προστατευτική και άλλοτε παρεξηγείται. Η Πάττυ που έρχεται σε επαφή με την «πραγματικότητα» και την ενηλικίωση. Το τζούντο (που είναι επαφή) είναι το μέσο της ταινίας να φωτίσει τις υπόλοιπες «επαφές» της ζωής Κάτι «λιγότερο σοβαρό» που μου έχει μείνει είναι ότι στις πολύ αρχές μου ζήταγε κάτι ο Γιώργος, εγώ του έλεγα «το ΄χω» και εκείνος μου απάνταγε «famous last words» από ένα σημείο και μετά κάναμε αυτό το διάλογο σχεδόν πριν από κάθε λήψη. Ακόμα του το λέω καμία φορά σαν inside joke.

*Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ -Στους κινηματογράφους από την TANWEER στις 26 Φεβρουαρίου

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο