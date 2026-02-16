magazin
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Culture Live 16 Φεβρουαρίου 2026, 18:10

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Υπάρχει μια υπέροχη γοητεία και γλυκύτητα σε αυτό το ντεμπούτο του Ιρακινού σκηνοθέτη Χασάν Χάντι, μια περιπέτεια στο στυλ του Βρετανικού Bake Off για ένα μικρό κορίτσι στο Ιράκ των αρχών της δεκαετίας του ’90, το οποίο υποχρεώνεται από το σχολείο του να φτιάξει μια τούρτα γενεθλίων προς τιμήν του Σαντάμ Χουσεΐν, παρά τις κυρώσεις και την επακόλουθη έλλειψη όλων των συστατικών για την παρασκευή τούρτας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian και συνεχίζει:

«Ο Χασάν Χαντί είναι πρώην μέλος του Sundance Lab και η ταινία του έχει ως εκτελεστικούς παραγωγούς τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, Κρις Κολόμπους και Έρικ Ροθ, οι οποίοι ίσως να έπεισαν τον Χαντί να προσθέσει λίγη παλιομοδίτικη γλυκύτητα στο μείγμα. Η στιγμή που το κοριτσάκι κοιτάζει το είδωλό του στο ποτάμι είναι σίγουρα εμπνευσμένη από το The Lion King».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The President’s Cake (@the.presidents.cake)

Μια απελπισμένη αποστολή για ψώνια

«Μεταξύ του σε μεγάλο βαθμό μη επαγγελματικού καστ βρίσκεται η αβίαστα εξαιρετική Baneen Ahmad Nayyef στο ρόλο της εννιάχρονης Lamia, του οποίου η άπληστη δασκάλα καταβροχθίζει το μήλο που έχει φέρει στο σχολείο για το μεσημεριανό της» σχολιάζει ο Peter Bradshaw.

«Αυτός ο φανφαρόνος ανακοινώνει ότι η τάξη πρέπει να κληρώσει ποιος θα φτιάξει το κέικ του Σαντάμ, και η κλήρωση πέφτει στη Lamia. Επιπλέον, ο φίλος της Saeed (που υποδύεται ο Sajad Mohama Qasem) -ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Lamia- πρέπει να προμηθεύσει τα φρούτα για αυτό το πάρτι, στο οποίο μόνο ο δάσκαλος θα τρώει με λαιμαργία».

«Η Lamia ξεκινάει για την πόλη με τη γιαγιά της Bibi (την Waheed Thabet Khreibat) σε μια απελπισμένη αποστολή για ψώνια, κουβαλώντας το κατοικίδιο, το κοκόρι της, τον Hindi, ο οποίος δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία και του οποίου τα απρόβλεπτα λαλητά αναγκάζουν σαφώς τους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάσουν τις ατάκες τους γύρω του» προχωρά ο Peter Bradshaw την αφήγησή του στον Guardian.

YouTube thumbnail

«Λατρεύω τα κέικ!»

«Συναντούν τον Saeed, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί ως πορτοφολάς από τον επαίτη πατέρα του και ο οποίος σκοπεύει να κλέψει είτε φρούτα είτε κάτι άλλο για να το πουλήσει για φρούτα. Αυτοί οι αναζητητές συστατικών για κέικ, στα ταξίδια τους, όπως οι κλέφτες ποδηλάτων του παρελθόντος, συναντούν μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες, όπως έναν μπακάλη που δίνει σπάνια λιχουδιά σε μια έγκυο πελάτισσα σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες και, σε μια ζοφερή σκηνή, έναν παιδόφιλο που προσφέρεται να πάει τη Lamia στο διαμέρισμά του για λίγο μπέικιν πάουντερ.

»Από την άλλη, υπάρχει ο ταχυδρόμος που παίρνει τη Lamia και τη Bibi με το αυτοκίνητό του ενθουσιάζεται πολύ με την αποστολή τους: “Λατρεύω τα κέικ! Είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας!” αναφωνεί».

Τελικά;

Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, σε κάθε ευτυχισμένη στιγμή και σε κάθε θλιβερή, υπάρχουν πλακάτ και αφίσες του Σαντάμ. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία σκηνή στο δρόμο που να μην περιπλέκεται από μια διαδήλωση με αφίσες του Σαντάμ και διαδηλωτές που σπρώχνουν την κάμερα φωνάζοντας την πίστη τους. Ένας ακόμη χαρακτήρας είναι ένας άντρας που τυφλώθηκε από μια αμερικανική βόμβα και είναι αρραβωνιασμένος με κάποια που δεν έχει δει ποτέ.

«Η ταινία προχωράει αργά και με κύκλους, επιταχύνοντας περιστασιακά σε μια τρελή κούρσα για τις πολλές σκηνές στις οποίες τα παιδιά κυνηγιούνται από ενήλικες. Η γευσιγνωσία του κέικ αποδεικνύεται μια εκρηκτικά σημαντική κορύφωση» καταλήγει ο Peter Bradshaw την κριτική του στον Guardian.

*Η ταινία «The President’s Cake» προβάλλεται τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

*Προπώληση εισιτηρίων inTickets

*Με στοιχεία από theguardian.com

Xρηματιστήριο Αθηνών
Φυσικό αέριο
inWellness
inTown
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Σύνταξη
Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
