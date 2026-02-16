Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

«Υπάρχει μια υπέροχη γοητεία και γλυκύτητα σε αυτό το ντεμπούτο του Ιρακινού σκηνοθέτη Χασάν Χάντι, μια περιπέτεια στο στυλ του Βρετανικού Bake Off για ένα μικρό κορίτσι στο Ιράκ των αρχών της δεκαετίας του ’90, το οποίο υποχρεώνεται από το σχολείο του να φτιάξει μια τούρτα γενεθλίων προς τιμήν του Σαντάμ Χουσεΐν, παρά τις κυρώσεις και την επακόλουθη έλλειψη όλων των συστατικών για την παρασκευή τούρτας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian και συνεχίζει:

«Ο Χασάν Χαντί είναι πρώην μέλος του Sundance Lab και η ταινία του έχει ως εκτελεστικούς παραγωγούς τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, Κρις Κολόμπους και Έρικ Ροθ, οι οποίοι ίσως να έπεισαν τον Χαντί να προσθέσει λίγη παλιομοδίτικη γλυκύτητα στο μείγμα. Η στιγμή που το κοριτσάκι κοιτάζει το είδωλό του στο ποτάμι είναι σίγουρα εμπνευσμένη από το The Lion King».

Μια απελπισμένη αποστολή για ψώνια

«Μεταξύ του σε μεγάλο βαθμό μη επαγγελματικού καστ βρίσκεται η αβίαστα εξαιρετική Baneen Ahmad Nayyef στο ρόλο της εννιάχρονης Lamia, του οποίου η άπληστη δασκάλα καταβροχθίζει το μήλο που έχει φέρει στο σχολείο για το μεσημεριανό της» σχολιάζει ο Peter Bradshaw.

«Αυτός ο φανφαρόνος ανακοινώνει ότι η τάξη πρέπει να κληρώσει ποιος θα φτιάξει το κέικ του Σαντάμ, και η κλήρωση πέφτει στη Lamia. Επιπλέον, ο φίλος της Saeed (που υποδύεται ο Sajad Mohama Qasem) -ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Lamia- πρέπει να προμηθεύσει τα φρούτα για αυτό το πάρτι, στο οποίο μόνο ο δάσκαλος θα τρώει με λαιμαργία».

«Η Lamia ξεκινάει για την πόλη με τη γιαγιά της Bibi (την Waheed Thabet Khreibat) σε μια απελπισμένη αποστολή για ψώνια, κουβαλώντας το κατοικίδιο, το κοκόρι της, τον Hindi, ο οποίος δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία και του οποίου τα απρόβλεπτα λαλητά αναγκάζουν σαφώς τους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάσουν τις ατάκες τους γύρω του» προχωρά ο Peter Bradshaw την αφήγησή του στον Guardian.

«Λατρεύω τα κέικ!»

«Συναντούν τον Saeed, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί ως πορτοφολάς από τον επαίτη πατέρα του και ο οποίος σκοπεύει να κλέψει είτε φρούτα είτε κάτι άλλο για να το πουλήσει για φρούτα. Αυτοί οι αναζητητές συστατικών για κέικ, στα ταξίδια τους, όπως οι κλέφτες ποδηλάτων του παρελθόντος, συναντούν μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες, όπως έναν μπακάλη που δίνει σπάνια λιχουδιά σε μια έγκυο πελάτισσα σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες και, σε μια ζοφερή σκηνή, έναν παιδόφιλο που προσφέρεται να πάει τη Lamia στο διαμέρισμά του για λίγο μπέικιν πάουντερ.

»Από την άλλη, υπάρχει ο ταχυδρόμος που παίρνει τη Lamia και τη Bibi με το αυτοκίνητό του ενθουσιάζεται πολύ με την αποστολή τους: “Λατρεύω τα κέικ! Είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας!” αναφωνεί».

Τελικά;

Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, σε κάθε ευτυχισμένη στιγμή και σε κάθε θλιβερή, υπάρχουν πλακάτ και αφίσες του Σαντάμ. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία σκηνή στο δρόμο που να μην περιπλέκεται από μια διαδήλωση με αφίσες του Σαντάμ και διαδηλωτές που σπρώχνουν την κάμερα φωνάζοντας την πίστη τους. Ένας ακόμη χαρακτήρας είναι ένας άντρας που τυφλώθηκε από μια αμερικανική βόμβα και είναι αρραβωνιασμένος με κάποια που δεν έχει δει ποτέ.

«Η ταινία προχωράει αργά και με κύκλους, επιταχύνοντας περιστασιακά σε μια τρελή κούρσα για τις πολλές σκηνές στις οποίες τα παιδιά κυνηγιούνται από ενήλικες. Η γευσιγνωσία του κέικ αποδεικνύεται μια εκρηκτικά σημαντική κορύφωση» καταλήγει ο Peter Bradshaw την κριτική του στον Guardian.

*Η ταινία «The President’s Cake» προβάλλεται τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

