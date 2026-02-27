Όσκαρ 2026: Ποιοι θα είναι οι παρουσιάστες της φετινής τελετής
Η 98η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος 'Αντζελες.
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
- Νέο μήνυμα Οτσαλάν - Πιστεύει στο «ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία
- Πράσινο φως στην ΕΕ για το συνδυαστικό εμβόλιο Covid και γρίπης της Moderna
Η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η οποία ήταν ένα από τα φαβορί στα περσινά Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» αλλά τελικά έχασε το βραβείο από τη Μάικι Μάντισον (Mikey Madison) για το «Anora», θα δώσει το «παρών» στη φετινή τελετή ως παρουσιάστρια.
Η Μάγια Ρούντολφ (Maya Rudolph), η σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και κόρη της Μίνι Ρίπερτον (Minnie Riperton) η οποία κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 το 1975 με το «Lovin’ You», θα είναι επίσης στη σκηνή όπως και η Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti), μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ερχόμενη δεύτερη από το «Sinners».
Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί με Μουρ – Ρούντολφ
‘Αλλοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν είναι οι Χαβιέρ Μπαρδέμ (Javier Bardem), Κρις Έβανς (Chris Evans) και Κουμέιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani). Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι περσινοί νικητές Έιντριεν Μπρόντι (Adrien Brody), Μάικι Μάντισον, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόε Σαλντάνια (Zoe Saldaña) θα βραβεύσουν τους φετινούς νικητές.
Η 98η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Λος ‘Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και μέσω live streaming από το Hulu.
Ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) θα είναι ο οικοδεσπότης για δεύτερη συνεχή χρονιά με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Κέιτι Μουλάν (Katy Mullan) και Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor).
Οι υποψηφιότητες
Στον πίνακα των υποψηφιοτήτων, μετά τις ταινίες «Sinners» και One Battle After Another» ακολουθούν τα «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value» με εννέα και το «Hamnet» με οκτώ.
- Όσκαρ 2026: Ποιοι θα είναι οι παρουσιάστες της φετινής τελετής
- Λουτράκι: Συνελήφθη ο 17χρονος για την αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και έναν τραυματία
- Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
- Υπουργείο Εξωτερικών: Οι Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε Ιράν, Ισραήλ και Παλαιστινιακά Εδάφη
- Τραγικός θάνατος 67χρονης στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
- Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
- Νέες έρευνες με σκυλιά στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
- Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει προσωρινά τη λειτουργία δεκάδων ΜΚΟ στη Γάζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις