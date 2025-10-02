magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σεζάρ 2026: Ο Τζιμ Κάρεϊ θα τιμηθεί με το κορυφαίο «γαλλικό Όσκαρ»
02 Οκτωβρίου 2025 | 12:20

Σεζάρ 2026: Ο Τζιμ Κάρεϊ θα τιμηθεί με το κορυφαίο «γαλλικό Όσκαρ»

Η λαμπερή τελετή των «γαλλικών Όσκαρ» θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Ο Τζιμ Κάρεϊ θα λάβει το τιμητικό Σεζάρ για το σύνολο της καριέρας του στην 51η τελετή απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Γαλλίας.

Βραβεία Σεζάρ: Σε ποιες προσωπικότητες έχει δοθεί

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Κρίστοφερ Νόλαν, Πενέλοπε Κρουζ και Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το 2010, ο Κάρεϊ έλαβε το Μετάλλιο του Τάγματος των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Φρεντερίκ Μιτεράν  για τη σημαντική του συμβολή στην τέχνη και τον κινηματογράφο.

Τζιμ Κάρεϊ: Όλα ξεκίνησαν από τη stand-up comedy

Γεννημένος στον Καναδά, ξεκίνησε την καριέρα του στη stand-up comedy και στη συνέχεια καθιερώθηκε στην τηλεόραση, κυρίως με τη συμμετοχή του στο σόου «In Living Color». Η ανάδειξή του στη μεγάλη οθόνη ήρθε το 1994 με τα φιλμ «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask», και «Dumb and Dumber».

«Σε αυτές τις ταινίες δημιουργεί εξωφρενικούς, ανεξέλεγκτους και αξέχαστους χαρακτήρες που έχουν γίνει βασικό μέρος της λαϊκής κουλτούρας», όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στράφηκε σε δραματικούς ρόλους με τις ταινίες «The Truman Show», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Man on the Moon», οι οποίες του χάρισαν δύο Χρυσές Σφαίρες Α’ Ανδρικού Ρόλου.

«Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία: στον κινηματογράφο, εναλλάσσεται μεταξύ εμπορικών επιτυχιών και του σινεμά auteur (δημιουργών) σκηνοθετών.

Στην τηλεόραση, η συγκινητική και ευαίσθητη ερμηνεία του στη σειρά «Kidding» του Showtime επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το εύρος του ταλέντου του», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία.

Εκτός από κινηματογράφο τα εικαστικά και η συγγραφή

Ως εικαστικός καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκθέσεις ενώ έχει αρθρογραφήσει και σε περιοδικά.

Το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Memoirs and Misinformation», (σε συνεργασία με τον Ντάνα Βασόν), το οποίο έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times. Επιπλέον, αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του υποψήφιου για Emmy ντοκιμαντέρ «Jim & Andy: The Great Beyond».

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Olympia Theater, ενώ θα μεταδοθεί από το Canal+, το οποίο είναι επίσημος συνεργάτης των Βραβείων Σεζάρ.

googlenews

Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Εναλλακτικά σενάρια 02.10.25

Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Συνέντευξη 02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Συμπερίληψη 02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Διασφάλιση επάρκειας 02.10.25

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
Τα προβλήματα υγείας 02.10.25

«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
