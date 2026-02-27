Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- «Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
- Αίθριος ο καιρός την Παρασκευή – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
- Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα – Τουλάχιστον 5 νεκροί
Το ημερολόγιο έγραφε 28 Δεκεμβρίου 2025 όταν ο κόσμος της 7ης Τέχνης έχανε ένα από τα πιο γνωστά του sex symbol και μια ηθοποιό που είχε γράψει τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Η Μπριζίτ Μπαρντό, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, άφηνε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών.
Η «Μπεμπέ» είχε καταφέρει πέρα από σταρ του κινηματογράφου, να γίνει έμβλημα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης στις δεκαετίες του ’50 και 60, φέρνοντας επανάσταση με την εμφάνισή της και την προκλητική συμπεριφορά της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες η λάμψη της είχε χαθεί. Οι ακροδεξιές απόψεις, η στήριξή της στην οικογένεια Λε Πεν, ο «πόλεμός» της με τους μετανάστες και την LGBTQ+ κοινότητα, είχαν ως αποτέλεσμα από ένα λατρεμένο sex symbol να μεταμορφωθεί σε μια αντιπαθητική ντίβα στα μάτια πολλών Γάλλων – και όχι μόνο.
Κάτι που φάνηκε και το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην τελετή των César Awards. Τα «γαλλικά Όσκαρ», όπως είναι γνωστά, δεν θα μπορούσαν να μην τιμήσουν την προσφορά της Μπριζίτ Μπαρντό στην 7η Τέχνη, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο αφιέρωμα στις γιγαντοοθόνες του θεάτρου Ολύμπια στο Παρίσι.
Ωστόσο πολλοί θεατές δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο το αφιέρωμα, φωνάζοντας και γιουχάροντας κατά την προβολή του. Εννοείται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral και η κόντρα συνεχίστηκε στα social media.
Από τη μια οι υποστηρικτές της μίλησαν για «ντροπή» και «απαράδεκτη συμπεριφορά», τονίζοντας ότι η B.B. θα είναι πάντα ένας θρύλος της μεγάλης οθόνης. Από την άλλη, πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του κοινού εξαιτίας των ρατσιστικών απόψεών της.
«Ένα βραβείο César σε όσους γιούχαραν την Μπριζίτ Μπαρντό απόψε. Σας ευχαριστώ» έγραψε ένας χρήστης.
Brigitte Bardot tribute is BOOED at the Cesar Film Awards amid backlash over the actress’ far-right activism and convictions for ‘inciting racial hatred’ before her death https://t.co/i3pR1rjtps
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 27, 2026
Κεντρική φωτογραφία: Το αφιέρωμα των Cesar Awards στην Μπριζίτ Μπαρντό (REUTERS / Sarah Meyssonnier)
- Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
- Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
- Στο επίκεντρο η αποκατάσταση του οδικού δικτύου Δήμου Μετεώρων
- «Ψεύτες με σύμπλεγμα Θεού»: Οργή Πενταγώνου κατά Anthropic για τα όρια της στρατιωτικής ΑΙ
- Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριές
- Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κεφαλονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- Με στόχο το 3/3 η Εθνική κόντρα στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις