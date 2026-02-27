Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Δεκεμβρίου 2025 όταν ο κόσμος της 7ης Τέχνης έχανε ένα από τα πιο γνωστά του sex symbol και μια ηθοποιό που είχε γράψει τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Η Μπριζίτ Μπαρντό, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, άφηνε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών.

Η «Μπεμπέ» είχε καταφέρει πέρα από σταρ του κινηματογράφου, να γίνει έμβλημα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης στις δεκαετίες του ’50 και 60, φέρνοντας επανάσταση με την εμφάνισή της και την προκλητική συμπεριφορά της.

Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες η λάμψη της είχε χαθεί. Οι ακροδεξιές απόψεις, η στήριξή της στην οικογένεια Λε Πεν, ο «πόλεμός» της με τους μετανάστες και την LGBTQ+ κοινότητα, είχαν ως αποτέλεσμα από ένα λατρεμένο sex symbol να μεταμορφωθεί σε μια αντιπαθητική ντίβα στα μάτια πολλών Γάλλων – και όχι μόνο.

Κάτι που φάνηκε και το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην τελετή των César Awards. Τα «γαλλικά Όσκαρ», όπως είναι γνωστά, δεν θα μπορούσαν να μην τιμήσουν την προσφορά της Μπριζίτ Μπαρντό στην 7η Τέχνη, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο αφιέρωμα στις γιγαντοοθόνες του θεάτρου Ολύμπια στο Παρίσι.

Ωστόσο πολλοί θεατές δεν υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο το αφιέρωμα, φωνάζοντας και γιουχάροντας κατά την προβολή του. Εννοείται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral και η κόντρα συνεχίστηκε στα social media.

Από τη μια οι υποστηρικτές της μίλησαν για «ντροπή» και «απαράδεκτη συμπεριφορά», τονίζοντας ότι η B.B. θα είναι πάντα ένας θρύλος της μεγάλης οθόνης. Από την άλλη, πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του κοινού εξαιτίας των ρατσιστικών απόψεών της.

«Ένα βραβείο César σε όσους γιούχαραν την Μπριζίτ Μπαρντό απόψε. Σας ευχαριστώ» έγραψε ένας χρήστης.

Brigitte Bardot tribute is BOOED at the Cesar Film Awards amid backlash over the actress’ far-right activism and convictions for ‘inciting racial hatred’ before her death https://t.co/i3pR1rjtps — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 27, 2026

Κεντρική φωτογραφία: Το αφιέρωμα των Cesar Awards στην Μπριζίτ Μπαρντό (REUTERS / Sarah Meyssonnier)