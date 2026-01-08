Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Η Μπαρντό πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 91 ετών στις 28 Δεκεμβρίου στο La Madrague — το σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας — μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο και σοβαρούς πόνους στην πλάτη, όπως δήλωσε ο Μπερνάρ ντ’Ορμάλ στο γαλλικό περιοδικό Paris Match πριν από την κηδεία της ηθοποιού, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Ο ντ’Ορμάλ, ο οποίος παντρεύτηκε την Μπαρντό το 1992, μίλησε στο περιοδικό για τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: «Δεν έφυγα ποτέ από το πλευρό της. Την φρόντιζα, με τη βοήθεια νοσοκόμων που ήταν παρόντες διακριτικά κάθε μέρα».

«Το πρωί, της σερβίριζα το πρωινό που της άρεσε. Σαν παιδί, έτρωγε και το απογευματινό της σνακ: τσάι με γάλα και κρουασάν» δήλωσε στο περιοδικό, ενώ ανέτρεξε στο πρωινό της ημέρας που πέθανε η Μπαρντό: «Ήμουν μισοκοιμισμένος δίπλα της. Σηκώθηκα όταν την άκουσα να φωναζει “Pioupiou”, το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσαμε μεταξύ μας όταν ήμασταν μόνοι, και τότε όλα τελείωσαν» ανέφερε o ντ’Ορμάλ στο Paris Match.

Ο Μπερνάρ ντ’Ορμάλ πρόσθεσε: «Μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας κατέκλυσε το πρόσωπό της. Και έγινε ξανά απίστευτα όμορφη, όπως στην νεότητά της. Δεν θα πίστευες ότι ήταν 91 ετών».

«Με απόλυτη διακριτικότητα»

Το ίδρυμα της Μπριζίτ Μπαρντό επιβεβαίωσε τον θάνατο της Γαλλίδας ηθοποιού σε μια δήλωση στις 28 Δεκεμβρίου, γράφοντας ότι ανακοινώνει «με μεγάλη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της κυρίας Brigitte Bardot, μιας παγκοσμίου φήμης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει την περίφημη καριέρα της για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην προστασία των ζώων και στο Ίδρυμά της».

Μετά την τελετή στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption στο Σαιν-Τροπέ την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, η Μπαρντό τάφηκε «με απόλυτη διακριτικότητα» σε ένα νεκροταφείο με θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στον κόσμο να αποτίνει φόρο τιμής στο θέρετρο της Γαλλικής Ριβιέρας, όπου έζησε για πάνω από 50 χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον κόσμο της υποκριτικής, σύμφωνα με το Associated Press.

Η σύνδεσή της με το Σαιν-Τροπέ

Το τουριστικό γραφείο του Σαιν-Τροπέ έγραψε στο Facebook μετά την είδηση του θανάτου της Μπαρντό ότι η ηθοποιός «θα παραμείνει για πάντα συνδεδεμένη με το Σαιν-Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπερή πρέσβειρα».

«Με την παρουσία, την προσωπικότητα και την αύρα της, σημάδεψε την ιστορία της πόλης μας και συνέβαλε στη διάδοση του Σαιν-Τροπέ σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε η ανάρτηση. «Πέρα από τη σταρ, οι κάτοικοι του Σαιν-Τροπέ θα κρατήσουν στη μνήμη τους μια γυναίκα που, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, επέλεξε, εν μέσω της διεθνούς δόξας, να εγκατασταθεί μόνιμα στο Σαιν-Τροπέ, στη La Madrague, για να αφιερωθεί στην υπεράσπιση και την προστασία των ζώων».

Η είδηση του θανάτου της Μπαρντό ήρθε μετά την αναφορά των μέσων ενημέρωσης, τον Οκτώβριο, ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας».

Ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχόλια

Η Μπαρντό άφησε πίσω της μια περίπλοκη κληρονομιά όταν πέθανε. Έγινε θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου και απέκτησε διεθνή φήμη με τον ρόλο της στην ταινία του 1956 «Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα», αλλά τα τελευταία χρόνια, η Μπαρντό προκάλεσε αντιπαραθέσεις λόγω ορισμένων από τις πιο προβληματικές και προσβλητικές απόψεις της και αντιμετώπισε νομικά προβλήματα λόγω ρατσιστικών και ξενοφοβικών σχολίων.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του Elle το 1950 σε ηλικία 15 ετών, πριν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το Crazy for Love και το The Girl in the Bikini το 1952, και το Dear Brigitte το 1965 με τον Τζέιμς Στιούαρτ.

Η Μπαρντό, που έγινε διεθνής σταρ και θεωρήθηκε σεξ σύμβολο της εποχής της, αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973 σε ηλικία 39 ετών και ξεκίνησε μια νέα καριέρα: τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ιδρύοντας το 1986 το Ίδρυμα Brigitte Bardot για την Ευημερία και την Προστασία των Ζώων.

Παρόλο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, αντιμετώπισε επίσης προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Μπαρντό μίλησε για τον αγώνα της με τη φήμη σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2010 στο περιοδικό France, λέγοντας: «Πραγματικά, έχω βρεθεί πολλές φορές στο χείλος της αυτοκτονίας — είναι θαύμα που είμαι ακόμα ζωντανή».

*Με στοιχεία από people.com