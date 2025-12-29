magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
Fizz 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:20

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπριζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Άφησε πίσω της μια σημαντική περιουσία, που εκτιμάται σε περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών ακινήτων στο Σαιν-Τροπέ, τις Κάννες και το Παρίσι, καθώς και εισοδήματα από δικαιώματα ταινιών, δικαιώματα εικόνας και υπολειπόμενα κέρδη από την εκτενή κινηματογραφική της καριέρα.

Η περιουσία, η οποία προοριζόταν σε μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Brigitte Bardot, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας νομικής διαμάχης μεταξύ του γιου της, Νικολά Σαριέ, και του ιδρύματος που ίδρυσε το 1986 για την υποστήριξη της ευημερίας των ζώων.

Η Μπαρντό δώρισε ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία στο ίδρυμα κατά τη διάρκεια της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της περίφημης περιουσίας της στο Σαιν-Τροπέ, La Madrague, όπου διατήρησε το δικαίωμα να ζει μέχρι το θάνατό της.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός της περιουσίας της αντανακλούσε τη μακροχρόνια δέσμευσή της για την προστασία των ζώων, αλλά ο γαλλικός νόμος περί κληρονομιάς παρουσιάζει επιπλοκές.

Πλούτος και φιλανθρωπία, ακίνητα και επενδύσεις

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι. Για δεκαετίες, συγκέντρωσε σημαντικά έσοδα από ταινίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις, δικαιώματα και διαφημίσεις, καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες οικονομικά ηθοποιούς της Γαλλίας.

Το ίδρυμά της έλαβε σημαντική χρηματοδότηση μέσω δημοπρασιών κοσμημάτων, δωρεών και πωλήσεων προσωπικών αντικειμένων. Αυτό του επέτρεψε να υλοποιήσει προγράμματα διάσωσης, να παρέχει κτηνιατρική περίθαλψη και να οργανώσει εκστρατείες κατά της κακοποίησης των ζώων.

Η ζωή της Μπαρντό μετά την υποκριτική εστίασε στον ακτιβισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών κατά του κυνηγιού φώκιας, των ταυρομαχιών, της βιομηχανικής κτηνοτροφίας και άλλων μορφών εκμετάλλευσης των ζώων.

Η φιλανθρωπική της δράση αντανακλούσε τόσο το προσωπικό της πάθος όσο και την επιθυμία της να δημιουργήσει μια διαχρονική κληρονομιά πέρα από τον κινηματογράφο.

Το γαλλικό αστικό δίκαιο επιβάλλει μια «réserve héréditaire», η οποία εγγυάται στα παιδιά ένα μέρος της περιουσίας των γονιών τους. Ως μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της Μπαρντό, ο Νικολά Σαριέ δικαιούται αυτόματα το 50% της υπόλοιπης περιουσίας, ανεξάρτητα από τυχόν προσωπικές επιθυμίες που μπορεί να είχε εκφράσει η Μπαρντό υπέρ του ιδρύματός της

Η διαμάχη για την κληρονομιά – Γαλλικός νόμος περί κληρονομιάς

Το γαλλικό αστικό δίκαιο επιβάλλει μια «réserve héréditaire», η οποία εγγυάται στα παιδιά ένα μέρος της περιουσίας των γονιών τους. Ως μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της Μπαρντό, ο Νικολά Σαριέ δικαιούται αυτόματα το 50% της υπόλοιπης περιουσίας, ανεξάρτητα από τυχόν προσωπικές επιθυμίες που μπορεί να είχε εκφράσει η Μπαρντό υπέρ του ιδρύματός της.

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο ίδρυμα, όπως το La Madrague, προστατεύονται από νομικές διεκδικήσεις, αλλά η διανομή των υπόλοιπων ακινήτων, των δικαιωμάτων και άλλων κεφαλαίων πρέπει τώρα να διευκρινιστεί μέσω των δικαστηρίων.

Νομικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια, δεδομένης της πολυπλοκότητας των μεταβιβάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής και του συνδυασμού προσωπικών και φιλανθρωπικών περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκονται.

Νομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό, άλλα μέρη της περιουσίας παραμένουν υποκείμενα σε διανομή, πράγμα που σημαίνει ότι η τελική κατανομή θα εξισορροπήσει τα νόμιμα δικαιώματα κληρονομιάς με τις φιλανθρωπικές προθέσεις της Μπαρντό

Οικογενειακές εντάσεις

Η σχέση της Μπαρντό με τον Νικολά ήταν από καιρό τεταμένη. Στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο του 1996, περιέγραψε την εγκυμοσύνη της ως «ένας όγκος που με κατατρώει», προκαλώντας νομική απάντηση με μήνυση από τον γιο της και τον πατέρα του για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Τα δικαστήρια τελικά απένειμαν μικρή αποζημίωση στον Νικολά και τον πατέρα του, υπογραμμίζοντας το βάθος της προσωπικής ρήξης.

Αν και αργότερα υπήρξε κάποια συμφιλίωση, με τον γιο της να επισκέπτεται περιστασιακά το La Madrague, η διαμάχη για την κληρονομιά αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού για την τεταμένη σχέση τους.

Ο συνδυασμός νομικών και προσωπικών εντάσεων καθιστά αυτή τη διαμάχη για την κληρονομιά ένα ακόμη παράδειγμα διαμάχης μεταξύ μελών διασημοτήτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων στη Γαλλία.

Ο ρόλος του ιδρύματος -Χρηματοδότηση της προστασίας των ζώων

Το Ίδρυμα Brigitte Bardot αποτελεί από καιρό το κύριο όχημα της Μπαρντό για το φιλανθρωπικό της έργο. Συνεχίζει να διοργανώνει εκστρατείες κατά της κακοποίησης των ζώων, να υλοποιεί προγράμματα διάσωσης και κτηνιατρικής περίθαλψης και να υποστηρίζει πρωτοβουλίες προστασίας της άγριας ζωής.

Η Μπαρντό δώρισε σημαντική περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο ίδρυμα κατά τη διάρκεια της ζωής της, εξασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει την αποστολή της μετά το θάνατό της.

Νομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό, άλλα μέρη της περιουσίας παραμένουν υποκείμενα σε διανομή, πράγμα που σημαίνει ότι η τελική κατανομή θα εξισορροπήσει τα νόμιμα δικαιώματα κληρονομιάς με τις φιλανθρωπικές προθέσεις της Μπαρντό.

Περίληψη της διαμάχης και της κληρονομιάς

·         Η Μπαρντό άφησε κληρονομιά αξίας 65 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων στο Σαιν-Τροπέ, στις Κάννες και στο Παρίσι, καθώς και δικαιωμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

·         Ο γιος της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, έχει νόμιμο δικαίωμα στο 50% της υπολειπόμενης κληρονομιάς σύμφωνα με το γαλλικό κληρονομικό δίκαιο, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της.

·         Το Ίδρυμα Brigitte Bardot έλαβε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ζωής της Μπαρντό για να συνεχίσει το έργο της για την προστασία των ζώων.

·         Οι αναφορές της Μπαρντό στις αναμνήσεις της, όπου περιγράφει τον γιο της ως «ένας όγκος», προκάλεσαν νομικές ενέργειες τη δεκαετία του 1990, αποτυπώνοντας τις μακροχρόνιες εντάσεις στην οικογένεια.

·         Η περιουσία αποτελεί τόσο οικονομικό όσο και συμβολικό πεδίο μάχης, ισορροπώντας τις οικογενειακές υποχρεώσεις της Μπαρντό και το φιλανθρωπικό της όραμα.

·         Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη μεταβιβαστεί στο ίδρυμα, όπως το La Madrague, πιθανότατα θα παραμείνουν προστατευμένα από τις αξιώσεις του γιου της.

Προοπτικές -Διανομή της περιουσίας και μέλλον του ιδρύματος

Ενώ ο Νικολά Σαριέ έχει εξασφαλισμένο το νόμιμο μερίδιο της περιουσίας, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία προορίζονται για τη στήριξη του Ιδρύματος Brigitte Bardot, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση του έργου της για την προστασία των ζώων. Οι νομικές διαδικασίες θα αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι δωρεές κατά τη διάρκεια της ζωής και η διαθήκη αλληλεπιδρούν με το γαλλικό κληρονομικό δίκαιο.

Η περιουσία της Μπαρντό αποτελεί πλέον ένα οικονομικό και συμβολικό πεδίο μάχης, αντανακλώντας την αφοσίωσή της στην προστασία των ζώων παράλληλα με τις οικογενειακές της ευθύνες. Η περιουσία και τα ακίνητά της αναμένεται να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν εκστρατείες προστασίας των ζώων για τα επόμενα χρόνια, ενώ η περίπλοκη οικογενειακή και νομική κληρονομιά της παραμένει θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος.

*Με στοιχεία από euroweeklynews.com

