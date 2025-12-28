«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

«Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα», έγραψε η Μπαρντό στις αναμνήσεις της με τίτλο Initiales B.B. που εκδόθηκαν τη δεκαετία του 1990. «Δεν είμαι αρκετά ώριμη — ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί». Παρ’ όλα αυτά, η Μπαρντό και ο τότε σύζυγός της Ζακ Σαριέ απέκτησαν ένα γιο, τον Νικολά-Ζακ Σαριέ, το 1960.

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ από το 1952 έως το 1957, με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ από το 1959 έως το 1962, με τον Γερμανό εκατομμυριούχο Γκίντερ Ζακς από το 1966 έως το 1969 και με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ το 1992.

Εκείνη και ο Σαριέ καλωσόρισαν τον γιο τους Νικολά στο Παρίσι στις 11 Ιανουαρίου 1960, κατά τη διάρκεια ενός τοκετού στο διαμέρισμά τους. Στα απομνημονεύματά της, η Μπαρντό μίλησε σκληρά για την εγκυμοσύνη της και την έλλειψη επιθυμίας της να γίνει μητέρα.

«Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπητή φίλη στην οποία επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου», έγραψε. Όταν η Μπαρντό και ο Σαριέ χωρίσαν, ο τελευταίος κράτησε την επιμέλεια του Νικολά.

Πριν από το θάνατό της σε ηλικία 91 ετών, η Μπαρντό είχε δεχτεί πολλές φορές κριτική για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της: το 2018, χαρακτήρισε το κίνημα #MeToo «υποκριτικό και γελοίο», ενώ το 2008 της επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 25.000 δολαρίων για την δήλωσή της ότι οι μουσουλμάνοι στη Γαλλία «καταστρέφουν τη χώρα μας».

Ας δούμε την ιστορία της Μπριζίτ Μπαρντό και του γιου της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, από την αρχή

Η Μπαρντό τον γέννησε στο σπίτι

Στις 11 Ιανουαρίου 1960, η Μπαρντό καλωσόρισε τον γιο της Νικόλα με τον Σαριέ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση γέννησης στην εφημερίδα The New York Times, ο Νικολά γεννήθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο Παρίσι και ζύγιζε 3,2 κιλά.

Μεγάλωσε με τους παππούδες του από την πλευρά του πατέρα του

Η Μπαρντό και ο Σαριέ χώρισαν το 1962 και ο Νικολά συνέχισε να ζει κυρίως με τους γονείς του πατέρα του.

«Δεν μεγάλωσα τον Νικολά επειδή χρειαζόμουν υποστήριξη, ρίζες», είπε αργότερα η Μπαρντό σε έναν δημοσιογράφο. «Δεν μπορούσα να γίνω οι ρίζες του Νικολά, επειδή ήμουν εντελώς ξεριζωμένη, ανισόρροπη, χαμένη σε αυτόν τον τρελό κόσμο».

Ο Νικολά προσπάθησε να λογοκρίνει τις αναμνήσεις της Μπαρντό

Πριν από την κυκλοφορία του Initiales B.B., ο Νικολά και ο πατέρας του, ο Σαριέ, προσπάθησαν να λογοκρίνουν τα αποσπάσματα του βιβλίου της που τους αφορούσαν. Δεν τα κατάφεραν, και τα τμήματα στα οποία η Μπαρντό περιέγραφε τον Νικολά ως «το αντικείμενο της δυστυχίας μου» έγιναν τα πιο πολυσυζητημένα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου.

Η Μπαρντό έγραψε επίσης ότι είχε κάνει δύο εκτρώσεις πριν από την εγκυμοσύνη της, μία από τις οποίες ήταν σχεδόν θανατηφόρα, σύμφωνα με το Newsweek. Στο βιβλίο, αποκάλυψε επίσης ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει επειδή ο Σαριέ της απαγόρευσε να συνεχίσει να παίζει για να μπορέσει να γεννήσει το μωρό τους.

«Ήθελα να ελευθερωθώ — με κάθε έννοια της λέξης — ήθελα και δεν μπορούσα, επειδή ήμουν φυλακισμένη του πολύ διάσημου ονόματός μου και της κτητικής φύσης του Ζακ, φυλακισμένη του σώματός μου, του προσώπου μου, του παιδιού μου», έγραψε.

Όταν το Initiales B.B. εκδόθηκε το 1997, ο Σαριέ και ο Νικολά μήνυσαν τη Μπαρντό για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής. Στο βιβλίο, η Γαλλίδα ηθοποιός ισχυριζόταν ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν βίαιος και παρομοίαζε την εγκυμοσύνη της με τον Νικολά με «έναν όγκο που μεγάλωνε μέσα της»

Ο Νικολά και ο Σαριέ μήνυσαν τη Μπαρντό για το βιβλίο

Όταν το Initiales B.B. εκδόθηκε το 1997, ο Σαριέ και ο Νικολά μήνυσαν τη Μπαρντό για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής. Στο βιβλίο, η Γαλλίδα ηθοποιός ισχυριζόταν ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν βίαιος και παρομοίαζε την εγκυμοσύνη της με τον Νικολά με «έναν όγκο που μεγάλωνε μέσα της».

Ένα δικαστήριο του Παρισιού διέταξε αργότερα τη Μπαρντό να πληρώσει περίπου 40.000 δολάρια σε πρόστιμα.

Ο γιος της την μήνυσε επίσης για συναισθηματική βλάβη, αφού εκείνη δήλωσε ότι θα προτιμούσε να έχει «γεννήσει ένα σκυλάκι».

Ο Σαριέ έγραψε μια απάντηση στις αναμνήσεις της Μπαρντό

Το 1997, ο Σαριέ έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αφηγείται τη δική του εκδοχή της σχέσης τους, με τίτλο My Response to Brigitte Bardot. «Δίνοντας τη δική μου εκδοχή των γεγονότων, της κάνω μεγάλη χάρη», δήλωσε κάποτε ο Σαριέ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

«Κατά κάποιον τρόπο, την αποκαθιστώ. Η πραγματικότητα της αγάπης της για τον Νικολά, που επιβεβαιώνεται από τις επιστολές που φύλαξα, είναι πολύ πιο αξιέπαινη από τις φρικαλεότητες που έγραψε».

Ο Σαριέ πέθανε το 2025.

Παρά το παρελθόν τους, η Μπαρντό και ο Νικολά είχαν κάποια επαφή

Το 1992, η Μπαρντό παντρεύτηκε τον τελευταίο της σύζυγο, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, στη Νορβηγία, κοντά στο μέρος όπου ζούσαν ο Νικολά και η οικογένειά του. «Δύο εβδομάδες μετά τη γνωριμία μας, η Μπριζίτ τηλεφώνησε στον Νικολά γιατί ήθελε να με γνωρίσει και συμφωνήσαμε να πάμε να τον δούμε στη Νορβηγία», είπε ο ντ’Ορμάλ στο περιοδικό People το 1992.

«Λίγο πριν φύγουμε, είπε: “Γιατί δεν παντρευόμαστε όσο είμαστε εκεί;”. Και έτσι κάναμε. Αλλά διακριτικά. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η δημοσιότητα. Μόνο οι στενοί μας φίλοι το ήξεραν».

Η Μπαρντό υποσχέθηκε στον γιο της ότι δεν θα μιλούσε για αυτόν

Τον Ιούνιο του 2024, το γαλλικό περιοδικό Paris Match δημοσίευσε ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο στη Μπαρντό. Σε αυτό, αποκάλυψε γιατί δεν μιλούσε δημόσια για τον γιο της, λέγοντας ότι του είχε υποσχεθεί ότι δεν θα μιλούσε πλέον για αυτόν σε συνεντεύξεις, σύμφωνα με το Le Pointe.

H Μπαρντό έγινε γιαγιά και προγιαγιά από τον Νικολά.

*Με στοιχεία από people.com