«Κανείς δεν είναι ασφαλής όταν με ερωτεύεται» – Οι τέσσερις γάμοι και τα διάσημα love story της Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δεκαετίας του 1950 και του 1960, πριν γίνει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στα επόμενα χρόνια.

Η Γαλλίδα μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιός έγινε πρωτοσέλιδο για πρώτη φορά όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Elle σε ηλικία μόλις 15 ετών. Στη συνέχεια, έγινε διεθνές σύμβολο του σεξ και, αργότερα, αφοσιωμένη ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, αφού αποσύρθηκε από τον κόσμο του θεάματος το 1973.

Το 1996, η Μπαρντό δημοσίευσε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο Initiales B. B: Mémoires, στο οποίο εξέφρασε την υποστήριξή της στον ηγέτη του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου, Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Είχε επίσης κατηγορηθεί αρκετές φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους σε σχέση με σχόλια που έκανε σε άρθρα και συνεντεύξεις, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού το 2008, όπου της επιβλήθηκε πρόστιμο 16.800 δολαρίων για αντιμουσουλμανικές δηλώσεις σε επιστολή προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών, Νικολά Σαρκοζί.

Αλλεργική στη φήμη

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Μπαρντό είχε αρκετές διάσημες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γάμων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1992 και ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν, μέσα στο 2025.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Περιφρόνηση» του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ ήταν επίσης μητέρα ενός γιου, του Νικολά, τον οποίο απέκτησε με τον δεύτερο σύζυγό της, Ζακ Σαριέ, και με τον οποίο είχε τεταμένες σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους κι ο οποίος απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2025.

Παρά την επιτυχία της στην οθόνη, η Μπαρντό είναι γνωστή για την ανάγκη της για μυστικότητα όσον αφορά την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της. Στην πραγματικότητα, ο πρώτος σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Ροζέρ Βαντίμ, είπε κάποτε ότι δεν την ενδιέφερε ποτέ ιδιαίτερα η λάμψη και η γοητεία του Χόλιγουντ.

«Δεν έλαβε πολλή αγάπη από τους γονείς της και όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, δεν ήθελε κοσμήματα, αλλά έναν σκύλο» είπε ο Βαντίμ για τη Μπαρντό και την αγάπη της για τα ζώα. «Ήταν πάντα αλλεργική στη φήμη, την εξουσία και όλα όσα συνδεόντουσαν με την επιτυχία. Η αθωότητα και η ειλικρίνεια των ζώων την καθησύχαζαν».

Μια αναδρομή στην ερωτική ιστορία της Μπριζίτ Μπαρντό

Ροζέ βαντίμ

Η Μπαρντό γνώρισε τον Γάλλο σκηνοθέτη Ροζέρ Βαντίμ όταν ήταν 16 ετών και εκείνος 22. Η Μπαρντό και ο Βαντίμ παντρεύτηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 1952, τρεις μήνες μετά τα 18α γενέθλιά της.

Ο Βαντίμ σκηνοθέτησε την Μπαρντό στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα», το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το 1956. Στο πλατό, ξεκίνησε μια σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της Ζαν-Λουί Τρεντινιάν. Η Μπαρντό και ο Βαντίμ χώρισαν φιλικά τον Απρίλιο του 1957.

«Ήξερα τι συνέβαινε και μάλλον το περίμενα» είπε αργότερα ο Βαντίμ, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald. «Πάντα θα προτιμούσα να έχω μια τέτοια σύζυγο, γνωρίζοντας ότι μου είναι άπιστη, παρά να έχω μια γυναίκα που αγαπάει μόνο εμένα και κανέναν άλλο… Ήθελα μια γυναίκα με πνεύμα, με joie de vivre… μια γυναίκα με αίσθηση περιπέτειας και σεξουαλική περιέργεια».

Ο Βαντίμ παντρεύτηκε στη συνέχεια τη Τζέιν Φόντα, με την οποία απέκτησε την κόρη Βανέσα Βαντίμ.

Ζαν-Λουί Τρεντινιάν

Αφού συναντήθηκαν στα γυρίσματα της πρώτης ταινίας της Μπαρντό, «Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα», η Μπαρντό και ο Γάλλος ηθοποιός Ζαν-Λουί Τρεντινιάν είχαν μια σχέση, η οποία τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας κυρίως επειδή έληξε τον γάμο της με τον Βαντίμ και τον γάμο του Τρεντινιάν με τη Στεφάν Οντράν.

Σύμφωνα με τη βιογραφία «Brigitte Bardot: The Life, the Legend, the Movies», η συγγραφέας και ακαδημαϊκός, Ζίνετ Βινσεντό, έγραψε ότι η Μπαρντό και ο Τρεντινιάν έζησαν μαζί για δύο χρόνια πριν χωρίσουν.

Ζακ Σαριέ

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ στις 18 Ιουνίου 1959 στη Λουβσιέν της Γαλλίας, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Ο Σαριέ ήταν ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Η Μπαμπέτ πάει στον Πόλεμο».

Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, τον Νικολά-Ζακ Σαριέ, τον Ιανουάριο του 1960, αλλά η Μπαρντό δεν ήταν ευτυχισμένη με το γεγονός ότι έγινε μητέρα.

«Κοίταζα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπημένη φίλη στην οποία επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου», έγραψε για την εγκυμοσύνη της στο Initiales B. B: Mémoires. Πρόσθεσε ότι θεωρούσε τον αγέννητο γιο της ως «καρκινικό όγκο» που προσπαθούσε να αφαιρέσει χτυπώντας τον εαυτό της στην κοιλιά.

Η Μπαρντό και ο Σαριέ χωρίσαν μετά από τρία χρόνια γάμου και ο τελευταίος κράτησε την επιμέλεια του Νικολά.

«Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα», έγραψε η Μπαρντό. «Δεν είμαι αρκετά ώριμη — ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί».

Το 1997, ο Σαριέ και ο Νικολά μήνυσαν τη Μπαρντό και τον εκδότη της για τις «επιζήμιες παρατηρήσεις» στις αναμνήσεις της — συμπεριλαμβανομένου του ότι «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» και ότι ο Σαριέ ήταν ένας «χυδαίος, δικτατορικός και ανεξέλεγκτος μάτσο τύπος», σύμφωνα με την Irish Times.

Η Μπαρντό υποχρεώθηκε να πληρώσει στον Σαριέ και στον Νικολά συνολικά 36.200 δολάρια, σύμφωνα με την The Independent.

Γκούντερ Σαξ

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, η Μπαρντό γνώρισε τον Γερμανό εκατομμυριούχο Γκούντερ Σακς και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel, στο Σαιν-Τροπέ τον Μάιο του 1966.

«Τον βρήκα υπέροχο», θυμάται στα απομνημονεύματά της. «Ήμουν γοητευμένη… είχε την ίδια Rolls με μένα!» Η Μπαρντό έγραψε ότι την επόμενη μέρα, ο Σακς έστειλε ένα ελικόπτερο να πετάξει πάνω από το σπίτι της και να το γεμίσει με χιλιάδες τριαντάφυλλα.

Η Μπαρντό και ο Σακς παντρεύτηκαν δύο μήνες αργότερα στο Λας Βέγκας, αν και η ευτυχία των νεόνυμφων δεν κράτησε για πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπαρντό ξεκίνησε μια σχέση με τον τραγουδιστή Μάικ Σαρν λίγες μόνο μέρες μετά την επιστροφή τους στο σπίτι.

Μετά από πολλές εξωσυζυγικές περιπέτειες, η Μπαρντό χώρισε τον Σακς το 1969. Ωστόσο, παρέμειναν φίλοι, με τον Σακς να σχολιάζει αργότερα: «Ένα χρόνο με την Μπαρντό αξίζει όσο δέκα με οποιαδήποτε άλλη».

Σερζ Γκενσμπούρ

Ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Σακς, η Μπαρντό έβγαινε ραντεβού με τον Γάλλο τραγουδιστή Σερζ Γκενσμπούρ. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, του ζήτησε να της γράψει ένα ερωτικό τραγούδι.

Αυτός έγραψε δύο, τα οποία έκτοτε έχουν γίνει διάσημα: «Bonnie et Clyde» και «Je T’aime … Moi Non Plus». Όταν ο Γκενσμπούρ και η Μπαρντό ηχογραφούσαν το δεύτερο, οι δύο τους άρχισαν να «έρχονται πολύ κοντά» στο θάλαμο ηχογράφησης, σύμφωνα με τον ηχολήπτη που βρισκόταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.

Αυτοί οι ερωτικοί ήχοι καταγράφηκαν σε κασέτα και μπήκαν στο τραγούδι. Ωστόσο, η Μπαρντό ζήτησε να αποσυρθεί το τραγούδι όταν ο Σακς έμαθε για την ύπαρξή του. Αντ’ αυτού, ο Γκενσμπούρ ηχογράφησε ξανά το κομμάτι με τη νέα του κοπέλα, Τζέιν Μπίρκιν, και το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μπαρντό τελικά κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή της ηχογράφησης το 1986, μετά το χωρισμό της με τον Σακς.

Μπερνάρ ντ’Ορμάλ

Ο τέταρτος γάμος της Μπαρντό αποδεικνύεται ο μακροβιότερος της, αλλά είχε και τον συντομότερο ερωτικό δεσμό. Η Μπαρντό και ο επιχειρηματίας Μπερνάρ ντ’Ορμάλ συναντήθηκαν τον Ιούλιο του 1992 και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τον ντ’Ορμάλ, η σχέση τους ενέπνευσε τη Μπαρντό να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με τον αποξενωμένο γιο της. «Δύο εβδομάδες μετά τη γνωριμία μας», είπε ο ντ’Ορμάλ στο περιοδικό People το 1992, «η Μπριζίτ τηλεφώνησε στον Νικολά γιατί ήθελε να με γνωρίσει και συμφωνήσαμε να πάμε να τον δούμε στη Νορβηγία. Λίγο πριν φύγουμε, είπε: «Γιατί δεν παντρευόμαστε όσο είμαστε εκεί;» Και έτσι κάναμε. Αλλά διακριτικά. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η δημοσιότητα. Μόνο οι στενοί μας φίλοι το ήξεραν».

Ο ντ’Ορμάλε ήταν πρώην σύμβουλος του Ζαν-Μαρί Λε Πεν, του πρώην ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο. Η Μπαρντό έχει γίνει ανοιχτή υποστηρίκτρια του κόμματος, που τώρα είναι γνωστό ως Εθνική Συσπείρωση, και στήριξε δημοσίως την ηγέτιδά του, Μαρίν Λε Πεν, αποκαλώντας την «την Ιωάννα της Λωραίνης του 21ου αιώνα».

Τον Ιούλιο του 2023, κλήθηκε εκτάκτως ασθενοφόρο στο σπίτι της Μπαρντό στη Γαλλία, αφού υπέστη αναπνευστικές δυσκολίες. Ωστόσο, ο ντ’Ορμάλε φέρεται να δήλωσε στην τοπική γαλλική εφημερίδα Var Martin ότι η σύζυγός του αισθανόταν καλύτερα και απέδωσε την υψηλή θερμοκρασία ως αιτία της κατάστασής της.

«Όπως όλοι οι άνθρωποι μιας ορισμένης ηλικίας, δεν αντέχει πλέον τη ζέστη», είπε, σύμφωνα με το Deadline.

Το 2025 ο ντ’Ορμάλε έφυγε από τη ζωή, ενώ η Μπαρντό νοσηλεύτηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο. Λίγες μέρες μετά κυκλοφόρησε σαν fake news ότι είχε φύγει από τη ζωή με την ίδια να είναι πολύ θυμωμένη με το γεγονός αυτό.