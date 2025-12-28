magazin
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

«Τον Αύγουστο του ’69 η Μπριζίτ Μπαρντό απολαμβάνει το μπάνιο της στην παραλία της Βουλιαγμένης με την Γαλλίδα φίλη της Λεμπέλ, φορώντας ένα υπέροχο μπικίνι και ένα μεγάλο καπέλο για να αποφύγει τα φλας των φωτογράφων που κατακλύζουν τον χώρο για να την απαθανατίσουν» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο δημοσιογράφος και συλλέκτης Άρης Λουπάσης εστιάζοντας σε μια εποχή αθωότητας, πολύ πριν η Γαλλίδα σταρ συνδεθεί με την ακροδεξιά και την οικογένεια Μαρί Λεπέν προβαίνοντας σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

«Με την άφιξη της στην Ελλάδα μαζί με τον τότε σύντροφό της Πάτρικ Ζιλ και δύο φίλες της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εμπρός» αρχικά επιβιβάζεται σε σκάφος για μια μίνι κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές του τόπου επιστρέφει με την παρέα της στην Αθήνα όπου διαμένει στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης προκαλώντας «χαμό» με τις εμφανίσεις της, απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα, γεύεται την ελληνική κουζίνα και περπατάει ξυπόλυτη στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας. Την τελευταία μέρα των διακοπών της εκφράζει όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα την έκπληξη της όταν λαμβάνει τον λογαριασμό καθώς όπως δηλώνει στους φίλους της είναι η πρώτη φορά που της ζητείται να πληρώσει την διαμονή της σε ξενοδοχείο, ωστόσο αναχωρεί με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Ελλάδα.

Photo: Aris Loupasis / Instagram

Η Μπριζίτ Μπαρντό στη Μύκονο

»Τη συγκεκριμένη περίοδο είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας της «Les Femmes» που έκανε πρεμιέρα στους κιν/φους τον Νοέμβριο και βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκ/βιομηχανίας «Opel» Γκίντερ Σακς με τον οποίο πήρε επίσημα το διαζύγιο τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Η γνωριμία τους γίνεται το ’66 όταν εκείνος νοικιάζει μια βίλα δίπλα στην δική της στο Σεν Τροπέ και με ελικόπτερο της στέλνει χιλιάδες τριαντάφυλλα εκφράζοντας τον θαυμασμό του στο πρόσωπό της. Η γνωριμία εξελίσσεται σε ένα μεγάλο έρωτα και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς σε γάμο, με την θρυλική «Μπε Μπε» να δηλώνει πως ζει σε ένα παραμύθι με ένα αληθινό πρίγκιπα, η αποξένωση όμως του ζευγαριού στην συνέχεια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων θα οδηγήσει στην λήξη του γάμου.

«Η πανέμορφη Γαλλιδούλα που κατάφερε να γίνει το «απόλυτο είδωλο» και ένας μύθος του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά καθώς και «ιέρεια» και μούσα σπουδαίων καλλιτεχνών, σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή με την ομορφιά, το στυλ και την ανυπέρβλητη θηλυκότητά της».

Ξυπόλητη με τον δεύτερο σύζυγό της, Ζακ Σαριέ, στον μήνα του μέλιτός της, στο Σαιν Τροπέ.

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
