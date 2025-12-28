Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69

«Τον Αύγουστο του ’69 η Μπριζίτ Μπαρντό απολαμβάνει το μπάνιο της στην παραλία της Βουλιαγμένης με την Γαλλίδα φίλη της Λεμπέλ, φορώντας ένα υπέροχο μπικίνι και ένα μεγάλο καπέλο για να αποφύγει τα φλας των φωτογράφων που κατακλύζουν τον χώρο για να την απαθανατίσουν» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο δημοσιογράφος και συλλέκτης Άρης Λουπάσης εστιάζοντας σε μια εποχή αθωότητας, πολύ πριν η Γαλλίδα σταρ συνδεθεί με την ακροδεξιά και την οικογένεια Μαρί Λεπέν προβαίνοντας σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις.

«Με την άφιξη της στην Ελλάδα μαζί με τον τότε σύντροφό της Πάτρικ Ζιλ και δύο φίλες της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εμπρός» αρχικά επιβιβάζεται σε σκάφος για μια μίνι κρουαζιέρα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Εντυπωσιασμένη από τις ομορφιές του τόπου επιστρέφει με την παρέα της στην Αθήνα όπου διαμένει στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης προκαλώντας «χαμό» με τις εμφανίσεις της, απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα, γεύεται την ελληνική κουζίνα και περπατάει ξυπόλυτη στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας. Την τελευταία μέρα των διακοπών της εκφράζει όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα την έκπληξη της όταν λαμβάνει τον λογαριασμό καθώς όπως δηλώνει στους φίλους της είναι η πρώτη φορά που της ζητείται να πληρώσει την διαμονή της σε ξενοδοχείο, ωστόσο αναχωρεί με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Ελλάδα.

»Τη συγκεκριμένη περίοδο είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας ταινίας της «Les Femmes» που έκανε πρεμιέρα στους κιν/φους τον Νοέμβριο και βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκ/βιομηχανίας «Opel» Γκίντερ Σακς με τον οποίο πήρε επίσημα το διαζύγιο τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Η γνωριμία τους γίνεται το ’66 όταν εκείνος νοικιάζει μια βίλα δίπλα στην δική της στο Σεν Τροπέ και με ελικόπτερο της στέλνει χιλιάδες τριαντάφυλλα εκφράζοντας τον θαυμασμό του στο πρόσωπό της. Η γνωριμία εξελίσσεται σε ένα μεγάλο έρωτα και τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς σε γάμο, με την θρυλική «Μπε Μπε» να δηλώνει πως ζει σε ένα παραμύθι με ένα αληθινό πρίγκιπα, η αποξένωση όμως του ζευγαριού στην συνέχεια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων θα οδηγήσει στην λήξη του γάμου.

«Η πανέμορφη Γαλλιδούλα που κατάφερε να γίνει το «απόλυτο είδωλο» και ένας μύθος του γαλλικού και παγκόσμιου σινεμά καθώς και «ιέρεια» και μούσα σπουδαίων καλλιτεχνών, σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή με την ομορφιά, το στυλ και την ανυπέρβλητη θηλυκότητά της».

