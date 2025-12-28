magazin
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπριζίτ Μπαρντό: Όταν συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό
Culture Live 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:04

Μπριζίτ Μπαρντό: Όταν συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό

Η Μπριζίτ Μπαρντό τραγούδησε τέσσερα τραγούδια του Έλληνα συνθέτη.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Spotlight

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή στην καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό. Αρχές δεκαετίας του ΄60 και ο Έλληνας συνθέτης βρίσκεται στο Παρίσι, όπου εμφανίζεται σε μπουάτ και συνεργάζεται με διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής.

Εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα το 1962, ο σκηνοθέτης Λουί Μαλ επέλεξε τον Γιάννη Σπανό να συνθέσει μουσική για την ταινία «Vie Privée» («Ιδιωτική ζωή»).

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μπριζίτ Μπαρντό αναλαμβάνει και τη φωνητική απόδοση του τραγουδιού «Sidonie», το οποίο έγινε μέρος του soundtrack της ταινίας.

Το ερμηνεύει πλάι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Sidonie: Το τραγούδι που έφερε τη γνωριμία και τη συνεργασία τους

Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως δίσκος 45 στροφών το 1962, σημειώνοντας επιτυχία και προβάλλοντας το ταλέντο του Σπανού σε ένα διεθνές κοινό.

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από μια διάσημη ηθοποιό (την Jill, που υποδύεται η Μπαρντό) της οποίας η ιδιωτική ζωή καταστρέφεται από τους θαυμαστές, με έναν άντρα (τον Fabio, που παίζει ο Mastroianni) να προσπαθεί να την προστατεύσει από τη δόξα και την εισβολή στην προσωπική της ζωή.

Μπαρντό – Σπανός: Η συνεργασία τους

Η διάσημη ηθοποιός δεν έγραψε μόνο αυτό αλλά ηχογράφησε ακόμη τρία τραγούδια γραμμένα από τον Σπανό, μεταξύ των οποίων τα «Les amis de la musique», «Rosed’eau» και «Une histoire de plage» — όλα με στίχους του Γάλλου ποιητή J.M. Rivière και κυκλοφορημένα το 1963.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Το 1982, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία, η Μπριζίτ Μπαρντό τραγούδησε για μία τελευταία φορά Γιάννη Σπανό, το τραγούδι με τίτλο «Lachasse».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

inWellness
inTown
Stream magazin
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
5 αστέρια 26.12.25

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο