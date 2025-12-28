Μπριζίτ Μπαρντό: Όταν συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή στην καριέρα της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό. Αρχές δεκαετίας του ΄60 και ο Έλληνας συνθέτης βρίσκεται στο Παρίσι, όπου εμφανίζεται σε μπουάτ και συνεργάζεται με διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής.

Εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα το 1962, ο σκηνοθέτης Λουί Μαλ επέλεξε τον Γιάννη Σπανό να συνθέσει μουσική για την ταινία «Vie Privée» («Ιδιωτική ζωή»).

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μπριζίτ Μπαρντό αναλαμβάνει και τη φωνητική απόδοση του τραγουδιού «Sidonie», το οποίο έγινε μέρος του soundtrack της ταινίας.

Το ερμηνεύει πλάι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Sidonie: Το τραγούδι που έφερε τη γνωριμία και τη συνεργασία τους

Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως δίσκος 45 στροφών το 1962, σημειώνοντας επιτυχία και προβάλλοντας το ταλέντο του Σπανού σε ένα διεθνές κοινό.

Η υπόθεση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από μια διάσημη ηθοποιό (την Jill, που υποδύεται η Μπαρντό) της οποίας η ιδιωτική ζωή καταστρέφεται από τους θαυμαστές, με έναν άντρα (τον Fabio, που παίζει ο Mastroianni) να προσπαθεί να την προστατεύσει από τη δόξα και την εισβολή στην προσωπική της ζωή.

Μπαρντό – Σπανός: Η συνεργασία τους

Η διάσημη ηθοποιός δεν έγραψε μόνο αυτό αλλά ηχογράφησε ακόμη τρία τραγούδια γραμμένα από τον Σπανό, μεταξύ των οποίων τα «Les amis de la musique», «Rosed’eau» και «Une histoire de plage» — όλα με στίχους του Γάλλου ποιητή J.M. Rivière και κυκλοφορημένα το 1963.

Το 1982, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία, η Μπριζίτ Μπαρντό τραγούδησε για μία τελευταία φορά Γιάννη Σπανό, το τραγούδι με τίτλο «Lachasse».