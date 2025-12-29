magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Culture Live 29 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, προσωποποίησε τη Γαλλία με κυριολεκτικό τρόπο: το 1969, έγινε η πρώτη διασημότητα που χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο για τη Μαριάν, το σύμβολο της Δημοκρατίας που κοσμεί τα δημαρχεία της χώρας, καθώς και επίσημα έγγραφα, γραμματόσημα και νομίσματα από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης.

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα, είχε ξεκινήσει την τηλεοπτική της εκπομπή «Le Show Bardot», φορώντας μόνο μπότες μέχρι το μηρό και μια γαλλική σημαία, ενώ ο εθνικός ύμνος έπαιζε και στη συνέχεια μεταμορφωνόταν γρήγορα σε ένα ζωηρό νέο ποπ τραγούδι.

Η B.B., όπως ήταν γνωστή, ήταν η νέα Γαλλία: τολμηρή, ελεύθερη και αντισυμβατική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brigitte Bardot (@welovebbardot)

Ακύρωσε μόνη της τον εαυτό της

Ωστόσο, η Μπαρντό δεν ήταν μια ομόφωνη φιγούρα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν από τις πρώτες προβληματικές σταρ της σύγχρονης εποχής: δεχόταν θαυμασμό και κατάρες εναλλάξ, ή ακόμα και ταυτόχρονα, ήταν μια σταρ που κατηγορούνταν ότι ήταν κακή ηθοποιός, μια ιδιότροπη, αδιάκριτη μισάνθρωπος που λειτουργούσε ως σύμβολο της νεωτερικότητας και της απελευθέρωσης, και μια ακούραστη μαχητής για τα δικαιώματα των ζώων που συμπάθησε την ακροδεξιά του Εθνικού Μετώπου και καταδικάστηκε πολλές φορές για «υποκίνηση φυλετικού μίσους» εναντίον των Μουσουλμάνων της Γαλλίας.

Η Μπαρντό δεν χρειάστηκε κανέναν να την ακυρώσει, όμως: κατά κάποιον τρόπο, το έκανε η ίδια, εγκαταλείποντας την υποκριτική το 1973, σε ηλικία μόλις 38 ετών. Σε αντίθεση με πολλές άλλες αποχωρήσεις διασημοτήτων πριν και μετά, αυτή ήταν οριστική.

Πολλοί μπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτό της άφησε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να μπλέξει σε φασαρίες, αλλά, για καλό ή για κακό, ήθελε να έχει τον έλεγχο της ζωής της και τον πήρε.

Υπό τη σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, η Μπαρντό απελευθέρωσε μια αισθησιακή, αδιαμφισβήτητη σεξουαλικότητα που έδωσε την αίσθηση ότι ξαφνικά άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα της Γαλλίας και άφησε να μπει μια αναζωογονητική ριπή φρέσκου αέρα

Αδιαμφισβήτητη σεξουαλικότητα

Πολύ πριν γίνει η Μαριάν, η Μπαρντό κουβαλούσε ένα ακόμη βαρύτερο φορτίο: ήταν συνώνυμη με την ίδια τη γυναικεία φύση. Άλλωστε, η ταινία που την έκανε σταρ στα 20 της ήταν το μελόδραμα «… Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», το 1956.

Υπό τη σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, η Μπαρντό απελευθέρωσε μια αισθησιακή, αδιαμφισβήτητη σεξουαλικότητα που έδωσε την αίσθηση ότι ξαφνικά άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα της Γαλλίας και άφησε να μπει μια αναζωογονητική ριπή φρέσκου αέρα.

Σε άρθρο του στο The New York Times το 2018, ο δημοσιογράφος A.O. Σκοτ περιέγραψε την ταινία ως «ένα σημείο καμπής στην κινηματογραφική ιστορία του σεξ, του ήλιου και μιας συγκεκριμένης εικόνας της Γαλλίας».

Η Μαργκερίτ Ντουράς έγραψε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η βασίλισσα Μπαρντό» το 1958

YouTube thumbnail

Τα εγκωμιαστικά άρθρα

Και καθώς βρισκόμασταν στη Γαλλία, δεν άργησε η Μπαρντό να τραβήξει την προσοχή των διανοουμένων και των λογοτεχνικών κύκλων. Η Μαργκερίτ Ντουράς έγραψε ένα άρθρο με τον τίτλο «Η βασίλισσα Μπαρντό» το 1958.

Την επόμενη χρονιά, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η Μπριζίτ Μπαρντό και το σύνδρομο της Λολίτας» για το Esquire, ένα εγκωμιαστικό άρθρο που ανέφερε την αγάπη της νεαρής ηθοποιού για τα ζώα και τελείωνε με τη σκέψη «Ελπίζω ότι δεν θα συμβιβαστεί με την ασήμαντη θέση της για να κερδίσει δημοτικότητα. Ελπίζω ότι θα ωριμάσει, αλλά δεν θα αλλάξει».

Μετά την επιτυχία της το 1956, η Μπαρντό βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας δίνης που δεν την έκανε να νιώθει άνετα. Την κυνηγούσαν οι παπαράτσι, είχε πολλές σχέσεις και γάμους στην αναζήτηση του έρωτα και γύριζε ταινίες με φρενήρη ρυθμό.

Η ανατροπή του στερεότυπου της «χαζής ξανθιάς»

Στο δοκίμιό της «Η Μπριζίτ Μπαρντό ή το πρόβλημα της γυναικείας κωμωδίας», η ακαδημαϊκός Ζινέτ Βινσεντό επεσήμανε ότι η προσοχή που συγκέντρωνε η Μπαρντό τείνει να επικεντρώνεται στο σεξ απίλ της, αλλά ότι οι περισσότερες επιτυχίες της ήταν κωμωδίες, ξεκινώντας από το «Naughty Girl» (Η Σκανταλιάρα) το 1956, που επωφελήθηκαν από τον παιχνιδιάρικο φυσικό της χαρακτήρα και την ενέργειά της, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο ανέτρεπε το στερεότυπο της «χαζής ξανθιάς».

Ενώ αυτές οι ταινίες τείνουν να είναι χρυσωρυχεία για το box office, η Μπαρντό επίσης επιχειρεί με επιτυχία πιο σοβαρές ταινίες, με πιο αξιοσημείωτες το νουάρ δράμα του Ανρί-Ζορζ Κλουζό «Η Αλήθεια» (1960 /La Vérité) και τον μεθυστικό ύμνο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ στον κινηματογράφο, «Η Περιφρόνηση» (1963 / Le Mépris‎‎).

Αδιάφορες, μπερδεμένες και πικάντικες ερμηνείες

Η δεκαετία του 1960 ήταν η δεκαετία της Μπαρντό. Εκτός από τις κινηματογραφικές της δραστηριότητες, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «Sidonie», το 1962 (που συμπεριλήφθηκε στην πρώτη της ταινία με τον Λουί Μαλ, «A Very Private Affair» / Η Ιδιωτική μου Ζωή) και στη συνέχεια δημιούργησε μια εντυπωσιακή δισκογραφία που χαρακτηριζόταν από αδιάφορες, μπερδεμένες και πικάντικες ερμηνείες.

Μια τηλεοπτική εκπομπή που προβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1968 έγινε αυτομάτως cult, ενισχυμένη από ευφάνταστες σκηνοθετικές εκδοχές νέων τραγουδιών του Σερζ Γκενσμπούρ, όπως τα «Comic Strip», «Bonnie & Clyde» και «Harley Davidson».

Η αληθινή, ερωτική ηχογράφηση με τον Γκενσμπούργκ

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Έντγκαρ Μορίν έγραψε στο βιβλίο του «The Stars» (1972) ότι η Μπαρντό είχε «αξιοθαύμαστες ιδιότητες ακραίας αθωότητας και ακραίου ερωτισμού», ένα παράδοξο που την έκανε ενδιαφέρουσα.

Είχε τη φήμη ότι ήταν σεξουαλικά τολμηρή, για παράδειγμα, αλλά ζήτησε από τον Γκενσμπούργκ να μην κυκλοφορήσει το αισθησιακό ντουέτο τους «Je T’Aime … Moi Non Plus», το οποίο είχαν ηχογραφήσει το 1967, όταν είχαν μια ερωτική επαφή.

Αυτός δέχτηκε και το ηχογράφησε ξανά το 1969 με μια άλλη ερωμένη του, την Τζέιν Μπίρκιν, και έγινε επιτυχία. (Η έκδοση με την Μπαρντό κυκλοφόρησε τελικά το 1986).

Της άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι που συνέχισε την καριέρα της και μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο: το τελευταίο της single, «Toutes Les Bêtes Sont à Aimer» («Όλα τα ζώα πρέπει να αγαπιούνται»), κυκλοφόρησε το 1982, περίπου μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο.

Είχε τη φήμη ότι ήταν σεξουαλικά τολμηρή, για παράδειγμα, αλλά ζήτησε από τον Γκενσμπούργκ να μην κυκλοφορήσει το αισθησιακό ντουέτο τους «Je T’Aime … Moi Non Plus», το οποίο είχαν ηχογραφήσει το 1967, όταν είχαν μια ερωτική επαφή

YouTube thumbnail

Η Μπαρντό και η κατσίκα

Η αποφασιστική στιγμή ήρθε όταν γυρνούσε την τελευταία της ταινία, «The Edifying and Joyous Story of Colinot» (1973). Είχε παρατηρήσει ότι ένας από τους κομπάρσους είχε μια μικρή κατσίκα και έμαθε ότι η κατσίκα προοριζόταν για μπάρμπεκιου.

Τρομοκρατημένη, η Μπαρντό αγόρασε το ζώο για να το σώσει — ένα επεισόδιο που, όπως είπε αργότερα, την ώθησε να εγκαταλείψει την υποκριτική και να ασχοληθεί με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.

Σε συνέντευξή της στο The New York Times το 1994, η Μπαρντό είπε ότι πάντα αγαπούσε τα ζώα: «Αλλά όταν γύριζα ταινίες, ανακάλυψα ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ του να αγαπάς τα ζώα και του να αγωνίζεσαι για αυτά — και δεν είχα χρόνο να αγωνίζομαι για αυτά. Γι’ αυτό εγκατέλειψα τον κινηματογράφο. Σταμάτησα να γυρίζω ταινίες για να φροντίζω τα ζώα».

YouTube thumbnail

«Είμαι εμμονική»

Αποσύρθηκε στη μεσογειακή πόλη του Σαιν-Τροπέ, όπου είχε δύο ακίνητα, ένα από τα οποία ήταν διάσημο από το τραγούδι της «La Madrague». Από εκεί, αφιερώθηκε πλήρως σε ένα είδος ριζοσπαστισμού που δεν επιδεικνύουν συχνά οι διασημότητες.

«Ζω μόνο στον κόσμο της προστασίας των ζώων», είπε σε συνέντευξη το 1994. «Μιλάω μόνο για αυτό. Σκέφτομαι μόνο αυτό. Είμαι εμμονική». Και τίποτα άλλο δεν φαινόταν να έχει σημασία — το 1986, βοήθησε στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Brigitte Bardot, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την προστασία των ζώων, πουλώντας πολλά από τα υπάρχοντά της.

Νωρίτερα φέτος, εξέφρασε την υποστήριξή της στους Ζεράρ Ντεπαρντιέ και Νικολά Μπεντό, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και οι δύο για σεξουαλική επίθεση

Η Μπαρντό σε διεθνές συνέδριο για τον ευνουχισμό αδέσποτων σκύλων στο Βουκουρέστι.

«Δεν άλλαξε»

Με το πέρασμα των δεκαετιών, η Μπαρντό έγινε εξίσου διάσημη για τις πολιτικές της απόψεις όσο ήταν κάποτε για την καριέρα της. Έδινε τακτικά συνεντεύξεις και εξέφραζε ελεύθερα τις σκέψεις της, συνήθως για να θρηνήσει την κατάσταση του κόσμου γενικά και της χώρας της ειδικότερα.

Πίστευε, για παράδειγμα, ότι μόνο η πολιτική δεξιά — μέχρι τα άκρα του Εθνικού Μετώπου και του διαδόχου του, του Εθνικού Συναγερμού — μπορούσε να σώσει μια παρακμιακή Γαλλία. Νωρίτερα φέτος, εξέφρασε την υποστήριξή της στους Ζεράρ Ντεπαρντιέ και Νικολά Μπεντό, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και οι δύο για σεξουαλική επίθεση.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde για τα 90α γενέθλιά της, η Μπαρντό είπε: «Δεν χρειάζομαι τίποτα. Έχω όλα όσα χρειάζομαι για τον τρόπο ζωής μου. Δεν θέλω ποτέ περισσότερα από αυτά που έχω».

Όπως ήλπιζε η Ντε Μποβουάρ, δεν άλλαξε. Αυτή ήταν από την αρχή.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Σκηνή από την ταινία The Edifying and Joyous Story of Colinot με την Μπριζίτ Μπαρντό και τον Φρανσίς Ουστέρ (1973) 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

ΑΔΜΗΕ: Ουρά επενδυτών για την ΑΜΚ – Ώρα αποφάσεων για κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Συνεντεύξεις
Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα το κεντρικό διακύβευμα των εκλογών για την οικονομία

inWellness
inTown
Stream magazin
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο για το 2025 ανέρχεται στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes – Από τις πρώτες 40 μόνο οι δύο είναι ποδοσφαιρικές

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Μπάσκετ 29.12.25

Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League και… βλέπει NBA.

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο