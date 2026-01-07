magazin
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Fizz 07 Ιανουαρίου 2026 | 14:50

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο θέρετρο Σαιν-Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας για την κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, της εμβληματικής μορφής του γαλλικού κινηματογράφου που απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 91 ετών.

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Μέσα στην εκκλησία, ήταν αναρτημένη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μπαρντό να αγκαλιάζει μια φώκια-μωρό, με τη φράση «Merci Brigitte» (Ευχαριστούμε, Μπριζίτ). Έξω, ένας άνδρας κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Τα ζώα ευχαριστούν τη Μπριζίτ Μπαρντό».

Η Λεπέν στην κηδεία της Μπαρντό / REUTERS/Manon Cruz

Η Λεπέν στην κηδεία της Μπαρντό / REUTERS/Manon Cruz

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μπαρντό στο Σαιν-Τροπέ / REUTERS/Manon Cruz

Η Ορόρ Μπερζέ, υπουργός ισότητας του Μακρόν και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, ήταν εκεί για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. REUTERS/Alexandre Dimou

Η Μακρόν και η Μπερζέ

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς διάσημη στα 20 της χρόνια με την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», με τα ανακατεμένα μαλλιά και την έντονη ενέργειά της να εκπέμπουν έναν σεξουαλικό μαγνητισμό που χαρακτήριζε την απελευθερωμένη θηλυκότητα στη Γαλλία της δεκαετίας του 1950.

Αργότερα, έγινε ακούραστη μαχητής για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ οι πολιτικές της συμπάθειες μετατοπίστηκαν προς την ακροδεξιά του Εθνικού Μετώπουτ. Οι προκλητικές δηλώσεις της για τη μετανάστευση, το Ισλάμ και την ομοφυλοφιλία την οδήγησαν σε πολλαπλές καταδίκες για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Η ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λε Πεν ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στην κηδεία της. Η Ορόρ Μπερζέ, υπουργός ισότητας του Μακρόν και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, ήταν εκεί για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση.

Μετά την κηδεία, η Μπαρντό θα ταφεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα νεκροταφείο στην πολυτελή πόλη όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πίσω από ψηλούς τοίχους, περιτριγυρισμένη από μια συλλογή από γάτες, σκύλους και άλογα

YouTube thumbnail

  

Η Μιρέιγ Ματιέ. REUTERS/Alexandre Dimou

Ο Μαξ Γκουαζίνι, γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, φεύγει μετά την κηδεία της αείμνηστης γαλλίδας σταρ του κινηματογράφου, στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας, στις 7 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Manon Cruz

Η μυστική ταφή

«Για μένα, η Μπριζίτ Μπαρντό είναι η Γαλλία», δήλωσε η 79χρονη τραγουδίστρια Μιρέιγ Ματιέ, η οποία έχει κληθεί για να τραγουδήσει στην κηδεία.

«Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» είπε η Ματιέ στους δημοσιογράφους πριν μπει στην εκκλησία, επαινώντας «την ελευθερία που είχε η Μπαρντό, την τόλμη να λέει αυτό που σκεφτόταν».

Μετά την κηδεία, η Μπαρντό θα ταφεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα νεκροταφείο στην πολυτελή πόλη όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πίσω από ψηλούς τοίχους, περιτριγυρισμένη από μια συλλογή από γάτες, σκύλους και άλογα.

Μια εκδήλωση προς τιμήν της, ανοιχτή στους ντόπιους και τους θαυμαστές της, θα πραγματοποιηθεί αργότερα στην περιοχή Pre des Pecheurs, στην παλιά πόλη που ονομάζεται La Ponche, το ιστορικό κέντρο του πρώην ψαροχώριου.

Ο Paul Watson φτάνει για να παραστεί στην κηδεία της αείμνηστης γαλλίδας ηθοποιού Brigitte Bardot στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption στο Saint-Tropez της Γαλλίας, στις 7 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Alexandre Dimou

Ο παρουσιαστής Ζαν-Λουκ Ράιχμαν στην κηδεία της Μπαρντό / REUTERS/Manon Cruz

Η B.B. αγαπούσε (μόνο) τα ζώα

Γνωστή με το χαϊδευτικό όνομα B.B. από πολλούς στη Γαλλία, οι ρόλοι της Μπαρντό την έκαναν όχι μόνο σύμβολο του σεξ, αλλά και icon της ποπ κουλτούρας και σημείο αναφοράς για την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων.

Έγινε η πρώτη διασημότητα που ποζάρισε για ένα προτομή της Μαριάν, το παραδοσιακό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας που κοσμεί τα γαλλικά δημαρχεία.

Η Μπαρντό θεωρούσε ότι η ζωή των διασημοτήτων την απομόνωνε και την αποσπούσε από τις απλές απολαύσεις της ζωής. Έκανε την τελευταία της ταινία το 1973 και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, αφιερώνοντας τον εαυτό της στην προστασία των ζώων.

Άνθρωποι μαζί με τα pet τους αποτίουν φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό έξω από την εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption κατά τη διάρκεια της κηδείας της στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας, στις 7 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Alexandre Dimou

Η ακροδεξιά Μπαρντό

Η Μπαρντό είχε υποστηρίξει δημοσίως τους διαδοχικούς ηγέτες του Εθνικού Μετώπου, τον Ζαν-Μαρί Λεπέν και την κόρη του Μαρίν, την οποία κάποτε χαρακτήρισε ως «την Ιωάννα της Λωραίνης του 21ου αιώνα».

Η Μπαρντό δήλωσε στη Le Monde το 2018 ότι επιθυμούσε να ταφεί σε μια ήσυχη γωνιά του κήπου της. Ωστόσο, η Νομαρχία του Βαρ δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ αίτημα για ιδιωτική ταφή, το οποίο θα ήταν απαραίτητο για να ταφεί στον κήπο της.

Τι είπε ο σύζυγος της για την ημέρα του θανάτου της

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου.

«Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από το θάνατό της τον περασμένο μήνα, αποκάλυψε ο σύζυγός της» πρόσθεσε ο Μπερνάρ ντ’Ορμάλ.

Η Μπαρντό πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 91 ετών στις 28 Δεκεμβρίου στο La Madrague — το σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας — μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο και σοβαρούς πόνους στην πλάτη, δήλωσε ο ντ’Ορμάλ στο γαλλικό περιοδικό Paris Match πριν από την κηδεία της ηθοποιού, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Ο ντ’Ορμάλ, ο οποίος παντρεύτηκε την Μπαρντό το 1992, μίλησε στο περιοδικό για τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: «Δεν έφυγα ποτέ από το πλευρό της. Την φρόντιζα, με τη βοήθεια νοσοκόμων που έρχονταν διακριτικά κάθε μέρα».

«Το πρωί, της σερβίριζα το πρωινό που της άρεσε. Σαν παιδί, έτρωγε και το απογευματινό της σνακ: τσάι με γάλα και κρουασάν» είπε στο περιοδικό.

Θυμήθηκε το πρωί της μέρας που πέθανε η Μπαρντό: «Ήμουν μισοκοιμισμένος δίπλα της. Σηκώθηκα όταν την άκουσα να λέει «Pioupiou», το μικρό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσαμε μεταξύ μας όταν ήμασταν μόνοι, και τότε όλα τελείωσαν», όπως ανέφερε το Paris Match.

Ο ντ’Ορμάλ πρόσθεσε στο περιοδικό: «Μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας κατέκλυσε το πρόσωπό της. Και ξανάγινε απίστευτα όμορφη, όπως στην νεότητά της. Δεν θα πίστευες ότι ήταν 91 ετών».

Η εγγονή της Μπριζίτ Μπαρντό από τον δεύτερο άνδρα της, Θία Σαριέ /  REUTERS/Manon Cruz

*Με στοιχεία από reuters.com και people.com

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
«Καλός πατέρας» 07.01.26

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Σύνταξη
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
