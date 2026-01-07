Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο θέρετρο Σαιν-Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας για την κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, της εμβληματικής μορφής του γαλλικού κινηματογράφου που απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 91 ετών.

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Μέσα στην εκκλησία, ήταν αναρτημένη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μπαρντό να αγκαλιάζει μια φώκια-μωρό, με τη φράση «Merci Brigitte» (Ευχαριστούμε, Μπριζίτ). Έξω, ένας άνδρας κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Τα ζώα ευχαριστούν τη Μπριζίτ Μπαρντό».

Η Μακρόν και η Μπερζέ

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς διάσημη στα 20 της χρόνια με την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», με τα ανακατεμένα μαλλιά και την έντονη ενέργειά της να εκπέμπουν έναν σεξουαλικό μαγνητισμό που χαρακτήριζε την απελευθερωμένη θηλυκότητα στη Γαλλία της δεκαετίας του 1950.

Αργότερα, έγινε ακούραστη μαχητής για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ οι πολιτικές της συμπάθειες μετατοπίστηκαν προς την ακροδεξιά του Εθνικού Μετώπουτ. Οι προκλητικές δηλώσεις της για τη μετανάστευση, το Ισλάμ και την ομοφυλοφιλία την οδήγησαν σε πολλαπλές καταδίκες για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Η ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λε Πεν ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στην κηδεία της. Η Ορόρ Μπερζέ, υπουργός ισότητας του Μακρόν και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, ήταν εκεί για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση.

Μετά την κηδεία, η Μπαρντό θα ταφεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα νεκροταφείο στην πολυτελή πόλη όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πίσω από ψηλούς τοίχους, περιτριγυρισμένη από μια συλλογή από γάτες, σκύλους και άλογα

Η μυστική ταφή

«Για μένα, η Μπριζίτ Μπαρντό είναι η Γαλλία», δήλωσε η 79χρονη τραγουδίστρια Μιρέιγ Ματιέ, η οποία έχει κληθεί για να τραγουδήσει στην κηδεία.

«Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» είπε η Ματιέ στους δημοσιογράφους πριν μπει στην εκκλησία, επαινώντας «την ελευθερία που είχε η Μπαρντό, την τόλμη να λέει αυτό που σκεφτόταν».

Μετά την κηδεία, η Μπαρντό θα ταφεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα νεκροταφείο στην πολυτελή πόλη όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πίσω από ψηλούς τοίχους, περιτριγυρισμένη από μια συλλογή από γάτες, σκύλους και άλογα.

Μια εκδήλωση προς τιμήν της, ανοιχτή στους ντόπιους και τους θαυμαστές της, θα πραγματοποιηθεί αργότερα στην περιοχή Pre des Pecheurs, στην παλιά πόλη που ονομάζεται La Ponche, το ιστορικό κέντρο του πρώην ψαροχώριου.

Η B.B. αγαπούσε (μόνο) τα ζώα

Γνωστή με το χαϊδευτικό όνομα B.B. από πολλούς στη Γαλλία, οι ρόλοι της Μπαρντό την έκαναν όχι μόνο σύμβολο του σεξ, αλλά και icon της ποπ κουλτούρας και σημείο αναφοράς για την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων.

Έγινε η πρώτη διασημότητα που ποζάρισε για ένα προτομή της Μαριάν, το παραδοσιακό σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας που κοσμεί τα γαλλικά δημαρχεία.

Η Μπαρντό θεωρούσε ότι η ζωή των διασημοτήτων την απομόνωνε και την αποσπούσε από τις απλές απολαύσεις της ζωής. Έκανε την τελευταία της ταινία το 1973 και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, αφιερώνοντας τον εαυτό της στην προστασία των ζώων.

Η ακροδεξιά Μπαρντό

Η Μπαρντό είχε υποστηρίξει δημοσίως τους διαδοχικούς ηγέτες του Εθνικού Μετώπου, τον Ζαν-Μαρί Λεπέν και την κόρη του Μαρίν, την οποία κάποτε χαρακτήρισε ως «την Ιωάννα της Λωραίνης του 21ου αιώνα».

Η Μπαρντό δήλωσε στη Le Monde το 2018 ότι επιθυμούσε να ταφεί σε μια ήσυχη γωνιά του κήπου της. Ωστόσο, η Νομαρχία του Βαρ δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ αίτημα για ιδιωτική ταφή, το οποίο θα ήταν απαραίτητο για να ταφεί στον κήπο της.

Τι είπε ο σύζυγος της για την ημέρα του θανάτου της

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου.

«Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από το θάνατό της τον περασμένο μήνα, αποκάλυψε ο σύζυγός της» πρόσθεσε ο Μπερνάρ ντ’Ορμάλ.

Η Μπαρντό πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 91 ετών στις 28 Δεκεμβρίου στο La Madrague — το σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ της Γαλλίας — μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο και σοβαρούς πόνους στην πλάτη, δήλωσε ο ντ’Ορμάλ στο γαλλικό περιοδικό Paris Match πριν από την κηδεία της ηθοποιού, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Ο ντ’Ορμάλ, ο οποίος παντρεύτηκε την Μπαρντό το 1992, μίλησε στο περιοδικό για τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του: «Δεν έφυγα ποτέ από το πλευρό της. Την φρόντιζα, με τη βοήθεια νοσοκόμων που έρχονταν διακριτικά κάθε μέρα».

«Το πρωί, της σερβίριζα το πρωινό που της άρεσε. Σαν παιδί, έτρωγε και το απογευματινό της σνακ: τσάι με γάλα και κρουασάν» είπε στο περιοδικό.

Θυμήθηκε το πρωί της μέρας που πέθανε η Μπαρντό: «Ήμουν μισοκοιμισμένος δίπλα της. Σηκώθηκα όταν την άκουσα να λέει «Pioupiou», το μικρό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσαμε μεταξύ μας όταν ήμασταν μόνοι, και τότε όλα τελείωσαν», όπως ανέφερε το Paris Match.

Ο ντ’Ορμάλ πρόσθεσε στο περιοδικό: «Μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας κατέκλυσε το πρόσωπό της. Και ξανάγινε απίστευτα όμορφη, όπως στην νεότητά της. Δεν θα πίστευες ότι ήταν 91 ετών».

*Με στοιχεία από reuters.com και people.com