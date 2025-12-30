Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Λεπτομέρειες σχετικά με την αποξενωμένη σχέση της Μπριζίτ Μπαρντό, με το μοναδικό της παιδί, έχουν ξαναεμφανιστεί μετά το θάνατο της ηθοποιού στα 91 της χρόνια.

Η Μπαρντό αφήνει πίσω της τον 65χρονο γιο της, Νικολά Σαριέ, με τον οποίο είχε τεταμένη σχέση λόγω των προηγούμενων σκληρών σχολίων της ότι δεν ήθελε ποτέ να γίνει μητέρα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπαρντό, ηθοποιός και τραγουδίστρια, φάνηκε να αλλάζει την προσέγγισή της όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις της για τη ρήξη.

Μεγάλωσε με τους παππούδες του

«Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλούσα ποτέ για αυτόν στις συνεντεύξεις μου», είπε σε δήλωσή της στο Paris Match, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2024.

Το πρώην μοντέλο απέκτησε τον Νικολά με τον δεύτερο σύζυγό της Ζακ Σαριέ, το 1960. Αφού το ζευγάρι χώρισε το 1962, ο Νικολά ανατράφηκε από τους παππούδες του, τους γονείς του πατέρα του.

«Αντικείμενο της ατυχίας μου»

Ο Νικολά είχε προηγουμένως προσπαθήσει να πείσει τη μητέρα του να μην μιλήσει για τη σχέση τους πριν από την κυκλοφορία των αμφιλεγόμενων απομνημονευμάτων της το 1996, με τίτλο Initiales B.B.

Οι προσπάθειές του για λογοκρισία δεν είχαν επιτυχία, καθώς το βιβλίο έγινε πρωτοσέλιδο την εποχή εκείνη, επειδή η Μπαρντό αναφερόταν στον γιο της ως «αντικείμενο της ατυχίας μου».

«Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα», έγραψε η Μπαρντό στις αναμνήσεις της. «Δεν είμαι αρκετά ώριμη — ξέρω ότι είναι φρικτό να το παραδέχομαι, αλλά δεν είμαι αρκετά ώριμη για να φροντίσω ένα παιδί».

Η Μπαρντό αποκάλυψε ότι προσπάθησε να κάνει έκτρωση, αλλά αναγκάστηκε να φέρει την εγκυμοσύνη σε πέρας επειδή η διαδικασία ήταν παράνομη στη Γαλλία εκείνη την εποχή.

«Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν μια αγαπημένη φίλη στην οποία επρόκειτο να κλείσω το καπάκι ενός φέρετρου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Νικολά επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς μεγάλωνε. Εγκαταστάθηκε στη Νορβηγία με τη σύζυγό του, το μοντέλο Anne-Line Bjerkan, με την οποία έχει αποκτήσει παιδιά και εγγόνια

40.000 δολάρια σε πρόστιμα

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων προκάλεσε επίσης έντονη αντίδραση σε μια συνέντευξη Τύπου την ίδια εποχή, λέγοντας ότι «θα προτιμούσε να γεννήσει ένα κουτάβι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Μετά την έκδοση του βιβλίου, ο Νικολά και ο πατέρας του μήνυσαν τη Μπαρντό για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, με αποτέλεσμα η Μπριζίτ να καταδικαστεί να πληρώσει περίπου 40.000 δολάρια σε πρόστιμα.

Ο Νικολά επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς μεγάλωνε. Εγκαταστάθηκε στη Νορβηγία με τη σύζυγό του, το μοντέλο Anne-Line Bjerkan, με την οποία έχει αποκτήσει παιδιά και εγγόνια.

Σήμερα, σε ηλικία 65 ετών, ο Νικολά είναι επιχειρηματίας, γνωστός για την ίδρυση της παιδικής μάρκας Choupette μαζί με τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, τη Théa και την Anna, και αργότερα τρία εγγόνια.

Τυπικές, πολιτισμένες σχέσεις

Στην ίδια συνέντευξη με το Paris Match πέρυσι, η Μπριζίτ αποκάλυψε ψυχρά ότι έχει δύο εγγονές και τρία δισέγγονα.

«Ναι, είμαι η προγιαγιά τριών μικρών παιδιών από τη Νορβηγία, που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία βλέπω σπάνια» εξήγησε.

Με την πάροδο του χρόνου, η Μπαρντό και ο γιος της φάνηκαν να έχουν τυπικές, πολιτισμένες σχέσεις, καθώς διατηρούσαν περιορισμένη επαφή. Η Μπαρντό παντρεύτηκε τον τέταρτο και τελευταίο σύζυγό της, τον Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, κοντά στο μέρος όπου ζούσε ο Νικολά και η οικογένειά του στη Νορβηγία το 1992.

Η Μπαρντό δήλωσε στο Var Matin το 2018 ότι εκείνη και ο γιος της επισκέπτονταν ο ένας τον άλλον κάθε χρόνο.

Η τελευταία (της) φάση

Ο θάνατος της Μπαρντό την Κυριακή ήρθε μήνες μετά την νοσηλεία της με σοβαρά προβλήματα υγείας -τους τελευταίους μήνες και έμπαινε κι έβγαινε συχνά στο νοσοκομείο.

Τον Οκτώβριο, αναγκάστηκε να εκδώσει μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε πεθάνει, μετά από μια ψευδή αναφορά που δημοσίευσε ένας influencer.

Ανακοίνωσε στο X: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηλίθιος που ξεκίνησε αυτή την ψευδή είδηση για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποσυρθώ. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους σοφούς».

Σύντομα επέστρεψε στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ, μετά από τρεις εβδομάδες θεραπείας για μια ασθένεια που δεν προσδιορίστηκε.

Η σταρ αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973 για να επικεντρωθεί στον παθιασμένο ακτιβισμό της για τα δικαιώματα των ζώων. Ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις με την εμπλοκή της στην ακροδεξιά πολιτική, καθώς υποστήριξε την ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λε Πεν και της επιβλήθηκαν έξι φορές πρόστιμα για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Η Μπαρντό ζούσε απομονωμένη τα τελευταία χρόνια της ζωής της, προτιμώντας να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο απομονωμένο και πολύ ιδιωτικό της κτήμα στο Σαιν-Τροπέ.

*Με στοιχεία από independent.co.uk