Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
08 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Την ώρα που το Σαιν-Τροπέ αποχαιρετούσε την Μπριζίτ Μπαρντό σε μια συγκινητική τελετή, το παρασκήνιο για την κληρονομιά των 69,5 εκατομμυρίων ευρώ παίρνει φωτιά αποκαλύπτει η ιταλική Il Messaggero.

Ο αποξενωμένος μοναχογιός της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, αλλά και ο τελευταίος της σύζυγος, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, ξεκίνησαν ήδη τις νομικές διαδικασίες για να προσβάλλουν τη διαθήκη της αμφιλεγόμενης ντίβας, η οποία επέλεξε να θωρακίσει οικονομικά το ίδρυμά της για τα ζώα, αφήνοντας την οικογένειά της σε δεύτερη μοίρα.

Η συνολική περιουσία της Μπαρντό, η οποία απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, υπολογίζεται στα 69,5 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, ένα ποσοστό, περίπου 20%, αποτελείται από κρατικά ομόλογα της Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ισπανίας (ύψους 9-10 εκατ. ευρώ), καθώς και επενδυτικά κεφάλαια. Τα υπόλοιπα είναι ακίνητα, δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία, των οποίων την κυριότητα είχε ήδη μεταβιβάσει στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό από το 1986 πριν το θάνατό της.

Η διευθύντρια του ιδρύματος, Γκισλέν Καλμέλ-Μποκ, καλείται τώρα να διαχειριστεί αυτή την τεράστια κληρονομιά εν μέσω των δικαστικών προσφυγών που απειλούν να «παγώσουν» τη ροή των κεφαλαίων.

Ο Νικολά, ο οποίος γεννήθηκε το 1960 από τον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ, έλαβε ένα μερίδιο που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής περιουσίας. Το ποσοστό θεωρείται από την πλευρά του ως παραβίαση των κληρονομικών του δικαιωμάτων. Η σχέση τους υπήρξε ιστορικά τραυματική, με την Μπαρντό να δηλώνει επανειλημμένα ότι δεν επιθυμούσε τη μητρότητα.

Από την άλλη, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σύζυγός της από το 1992, κινείται δικαστικά παρόλο που ο γαλλικός νόμος δεν του παρέχει αυτόματα δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα παρουσία τέκνου.

Ο νομικός εμπειρογνώμονας Αλεσάντρο Ορσενίγκο εξηγεί πως αν και το γαλλικό δίκαιο δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στον διαθέτη, προστατεύει τους απογόνους μέσω της «αναγκαστικής κληρονομιάς». Στην περίπτωση του Νικολά, ως μοναχοπαίδι, δικαιούται το 50% της κληρονομιάς.

Το επίκεντρο της μάχης θα είναι οι δωρεές που έκανε η Μπαρντό στο ίδρυμά της τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αν υπερβαίνουν το «διαθέσιμο μέρος» της περιουσίας, μπορούν να ακυρωθούν ή να μειωθούν δικαστικά προς όφελος του γιου.

«Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το χώμα στον τάφο της Μπριζίτ Μπαρντό στο Σαιν-Τροπέ και η αυτοκρατορία που άφησε πίσω της μετατρέπεται σε πεδίο δικαστικής μάχης» γράφει στο ρεπορτάζ του το Vanity Fair καθώς ο μοναχογιός της και ο τελευταίος της σύζυγος αμφισβητούν τις προθέσεις της ντίβας.

Ο θάνατος της Μπριζίτ Μπαρντό στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έχει εκθέσει το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, τον οργανισμό που η ίδια ίδρυσε το 1986 για την προστασία των ζώων, σε μια σκληρή μάχη.

«Διαμάντι του στέμματος» της περιουσίας είναι η περίφημη έπαυλη La Madrague στην Κυανή Ακτή, η αξία της οποίας εκτιμάται μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η έπαυλη ανήκει ήδη από το 1991 στο ίδρυμά της, το οποίο σήμερα φιλοξενεί εκεί περίπου 300 ζώα, από σκύλους και γάτες μέχρι άλογα και τραυματισμένα άγρια ζώα.

Το ρεπορτάζ της Il Messaggero επιβεβαιώνει το διπλό χτύπημα ενάντια στη διαθήκη της Μπαρντό. Για πολλούς η επίθεση του Νικολά-Ζακ Σαριέ είναι και το τελευταίο κεφάλαιο της εκδίκησής του στη μητέρα του που τον απέρριψε δημόσια όταν έγραψε στην αυτοβιογραφία της το 1996 πως «θα προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα σκυλάκι». Τότε ο Νικολά την είχε μηνύσει τότε για προσβολή της ιδιωτικής του ζωής.

Παρά τη μερική επαναπροσέγγιση των τελευταίων ετών, ο Νικολά θεωρεί ότι θίγονται τα νόμιμα κληρονομικά του δικαιώματα.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, τα παιδιά είναι «αναγκαστικοί κληρονόμοι» και στην περίπτωση ενός μόνο παιδιού, αυτό δικαιούται τουλάχιστον το 50% της κληρονομιάς.

Κανείς δεν περίμενε, σημειώνει το δημοσίευμα, πως θα έμπαινε στο δικαστικό παιχνίδι ο τέταρτος σύζυγος της ντίβας, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, ο οποίος ήταν στο πλευρό της από το 1992. Ο πρώην πολιτικός και επιχειρηματίας ξεκίνησε μια παράλληλη αγωγή, αν και η θέση του είναι νομικά πιο επισφαλής. Στη Γαλλία, ο επιζών σύζυγος δεν έχει αυτόματο δικαίωμα σε «νόμιμη μοίρα» όταν υπάρχει απευθείας απόγονος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Η δική του κίνηση κινείται σε διαφορετικό επίπεδο και αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη δικαστική διαδικασία λέει ο Ορσενίγκο, από τους κορυφαίους ειδικούς στο γαλλικό δίκαιο κληρονομιών και εταίρος του γραφείου Orsenigo & Valentini.

Η κηδεία της ντίβας τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption στο Σαιν-Τροπέ, με την παρουσία περίπου 400 καλεσμένων.

Εκατοντάδες θαυμαστές παρακολούθησαν την τελετή από γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στο λιμάνι. Το φέρετρο, κατασκευασμένο από μπαμπού και καλυμμένο με απλά λουλούδια -μαργαρίτες, ζέρμπερες και μιμόζες, χωρίς καθόλου τριαντάφυλλα μετά από απαίτηση της οικογένειας- ξεκίνησε από την κατοικία La Madrague, και έφτασε σε πομπή στις 11:20.

Το υποδέχθηκε ο γιος της Νικολά-Ζακ Σαριέ, συνοδευόμενος από τρία παιδιά με κεριά.

Στην τελετή έδωσαν το παρών προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, όπως η Μιρέιγ Ματιέ, ο Πολ Γουάτσον, ο Πολ Μπελμοντό και η Μαρίν Λεπέν, ενώ στεφάνι κατέθεσε και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά τη λειτουργία, η Μπαρντό ετάφη στο Ναυτικό Κοιμητήριο του Σαιν-Τροπέ, δίπλα στους γονείς της και τον πρώτο της σύζυγο, Ροζέ Βαντίμ.

Παρά τη γαλήνη της τελετής, η επόμενη μέρα βρίσκει την υστεροφημία της Μπαρντό εγκλωβισμένη σε μια σκληρή νομική αντιπαράθεση που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Σύνταξη
Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
