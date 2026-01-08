Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Την ώρα που το Σαιν-Τροπέ αποχαιρετούσε την Μπριζίτ Μπαρντό σε μια συγκινητική τελετή, το παρασκήνιο για την κληρονομιά των 69,5 εκατομμυρίων ευρώ παίρνει φωτιά αποκαλύπτει η ιταλική Il Messaggero.

Ο αποξενωμένος μοναχογιός της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, αλλά και ο τελευταίος της σύζυγος, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, ξεκίνησαν ήδη τις νομικές διαδικασίες για να προσβάλλουν τη διαθήκη της αμφιλεγόμενης ντίβας, η οποία επέλεξε να θωρακίσει οικονομικά το ίδρυμά της για τα ζώα, αφήνοντας την οικογένειά της σε δεύτερη μοίρα.

Η συνολική περιουσία της Μπαρντό, η οποία απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, υπολογίζεται στα 69,5 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, ένα ποσοστό, περίπου 20%, αποτελείται από κρατικά ομόλογα της Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ισπανίας (ύψους 9-10 εκατ. ευρώ), καθώς και επενδυτικά κεφάλαια. Τα υπόλοιπα είναι ακίνητα, δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία, των οποίων την κυριότητα είχε ήδη μεταβιβάσει στο Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό από το 1986 πριν το θάνατό της.

Η διευθύντρια του ιδρύματος, Γκισλέν Καλμέλ-Μποκ, καλείται τώρα να διαχειριστεί αυτή την τεράστια κληρονομιά εν μέσω των δικαστικών προσφυγών που απειλούν να «παγώσουν» τη ροή των κεφαλαίων.

Ο Νικολά, ο οποίος γεννήθηκε το 1960 από τον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ, έλαβε ένα μερίδιο που αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής περιουσίας. Το ποσοστό θεωρείται από την πλευρά του ως παραβίαση των κληρονομικών του δικαιωμάτων. Η σχέση τους υπήρξε ιστορικά τραυματική, με την Μπαρντό να δηλώνει επανειλημμένα ότι δεν επιθυμούσε τη μητρότητα.

Από την άλλη, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σύζυγός της από το 1992, κινείται δικαστικά παρόλο που ο γαλλικός νόμος δεν του παρέχει αυτόματα δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα παρουσία τέκνου.

Ο νομικός εμπειρογνώμονας Αλεσάντρο Ορσενίγκο εξηγεί πως αν και το γαλλικό δίκαιο δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στον διαθέτη, προστατεύει τους απογόνους μέσω της «αναγκαστικής κληρονομιάς». Στην περίπτωση του Νικολά, ως μοναχοπαίδι, δικαιούται το 50% της κληρονομιάς.

Το επίκεντρο της μάχης θα είναι οι δωρεές που έκανε η Μπαρντό στο ίδρυμά της τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αν υπερβαίνουν το «διαθέσιμο μέρος» της περιουσίας, μπορούν να ακυρωθούν ή να μειωθούν δικαστικά προς όφελος του γιου.

«Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το χώμα στον τάφο της Μπριζίτ Μπαρντό στο Σαιν-Τροπέ και η αυτοκρατορία που άφησε πίσω της μετατρέπεται σε πεδίο δικαστικής μάχης» γράφει στο ρεπορτάζ του το Vanity Fair καθώς ο μοναχογιός της και ο τελευταίος της σύζυγος αμφισβητούν τις προθέσεις της ντίβας.

Ο θάνατος της Μπριζίτ Μπαρντό στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έχει εκθέσει το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, τον οργανισμό που η ίδια ίδρυσε το 1986 για την προστασία των ζώων, σε μια σκληρή μάχη.

«Διαμάντι του στέμματος» της περιουσίας είναι η περίφημη έπαυλη La Madrague στην Κυανή Ακτή, η αξία της οποίας εκτιμάται μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η έπαυλη ανήκει ήδη από το 1991 στο ίδρυμά της, το οποίο σήμερα φιλοξενεί εκεί περίπου 300 ζώα, από σκύλους και γάτες μέχρι άλογα και τραυματισμένα άγρια ζώα.

Το ρεπορτάζ της Il Messaggero επιβεβαιώνει το διπλό χτύπημα ενάντια στη διαθήκη της Μπαρντό. Για πολλούς η επίθεση του Νικολά-Ζακ Σαριέ είναι και το τελευταίο κεφάλαιο της εκδίκησής του στη μητέρα του που τον απέρριψε δημόσια όταν έγραψε στην αυτοβιογραφία της το 1996 πως «θα προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα σκυλάκι». Τότε ο Νικολά την είχε μηνύσει τότε για προσβολή της ιδιωτικής του ζωής.

Παρά τη μερική επαναπροσέγγιση των τελευταίων ετών, ο Νικολά θεωρεί ότι θίγονται τα νόμιμα κληρονομικά του δικαιώματα.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, τα παιδιά είναι «αναγκαστικοί κληρονόμοι» και στην περίπτωση ενός μόνο παιδιού, αυτό δικαιούται τουλάχιστον το 50% της κληρονομιάς.

Κανείς δεν περίμενε, σημειώνει το δημοσίευμα, πως θα έμπαινε στο δικαστικό παιχνίδι ο τέταρτος σύζυγος της ντίβας, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, ο οποίος ήταν στο πλευρό της από το 1992. Ο πρώην πολιτικός και επιχειρηματίας ξεκίνησε μια παράλληλη αγωγή, αν και η θέση του είναι νομικά πιο επισφαλής. Στη Γαλλία, ο επιζών σύζυγος δεν έχει αυτόματο δικαίωμα σε «νόμιμη μοίρα» όταν υπάρχει απευθείας απόγονος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Η δική του κίνηση κινείται σε διαφορετικό επίπεδο και αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη δικαστική διαδικασία λέει ο Ορσενίγκο, από τους κορυφαίους ειδικούς στο γαλλικό δίκαιο κληρονομιών και εταίρος του γραφείου Orsenigo & Valentini.

Η κηδεία της ντίβας τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption στο Σαιν-Τροπέ, με την παρουσία περίπου 400 καλεσμένων.

Εκατοντάδες θαυμαστές παρακολούθησαν την τελετή από γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στο λιμάνι. Το φέρετρο, κατασκευασμένο από μπαμπού και καλυμμένο με απλά λουλούδια -μαργαρίτες, ζέρμπερες και μιμόζες, χωρίς καθόλου τριαντάφυλλα μετά από απαίτηση της οικογένειας- ξεκίνησε από την κατοικία La Madrague, και έφτασε σε πομπή στις 11:20.

Το υποδέχθηκε ο γιος της Νικολά-Ζακ Σαριέ, συνοδευόμενος από τρία παιδιά με κεριά.

Στην τελετή έδωσαν το παρών προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής, όπως η Μιρέιγ Ματιέ, ο Πολ Γουάτσον, ο Πολ Μπελμοντό και η Μαρίν Λεπέν, ενώ στεφάνι κατέθεσε και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Μετά τη λειτουργία, η Μπαρντό ετάφη στο Ναυτικό Κοιμητήριο του Σαιν-Τροπέ, δίπλα στους γονείς της και τον πρώτο της σύζυγο, Ροζέ Βαντίμ.

Παρά τη γαλήνη της τελετής, η επόμενη μέρα βρίσκει την υστεροφημία της Μπαρντό εγκλωβισμένη σε μια σκληρή νομική αντιπαράθεση που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.