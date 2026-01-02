magazin
«Ήξερε τα πάντα από τα 12 της» – Η άλλη Μπαρντό και η τελευταία υπόσχεση στη Μπριζίτ
Go Fun 02 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

«Ήξερε τα πάντα από τα 12 της» – Η άλλη Μπαρντό και η τελευταία υπόσχεση στη Μπριζίτ

Η Μιζανού Μπαρντό, η μικρότερη αδελφή της Μπριζίτ, έχει ένα τελευταίο μήνυμα για την τολμηρή αδελφή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο θάνατος της αμφιλεγόμενης Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον παγκόσμιο κινηματογράφο και το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων.

Μέσα στον παγκόσμιο θρήνο για την απώλεια του απόλυτου συμβόλου της γαλλικής θηλυκότητας, και με τις ιστορίες για τη βάναυση σχέση της με τον αποξενωμένο γιο της να βγαίνουν στο φως, ένα τρυφερό και γεμάτο μυστικισμό «αντίο» ξεχωρίζει.

Είναι το αντίο της άλλης Μπαρντό, της μικρότερης αδελφής της Μπριζίτ, Μιζανού, που υπενθυμίζει την ανθρώπινη πλευρά ενός μύθου που έζησε πάντα με τους δικούς του όρους.

Η Μιζανού Μπαρντό, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσει για την απώλεια και να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που η κληρονομιά της διχάζει.

«Η Μπριζίτ μου, αυτή που αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε, αυτή που ήδη ήξερε τα πάντα στα 12 της χρόνια, και μπορείτε να το δείτε σε αυτή τη φωτογραφία της σε εκείνη την ηλικία, τώρα γνωρίζει το μεγαλύτερο μυστήριο» έγραψε σε ανάρτηση της.

«Ξέρει επίσης αν τα αγαπημένα μας κατοικίδια μας περιμένουν στην άλλη πλευρά. Θεέ μου, σε παρακαλώ ας γίνει αυτό, ώστε να μην νιώθει μόνη, αλλά να είναι μαζί τους, με τον μικρό της φύλακα άγγελο να την προσέχει. Σε παρακαλώ ας μην φοβάται, αλλά αντίθετα να γεμίζει με αγάπη και χαρά που θα ξανασμίξει μαζί τους όλους».

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Μιζανού επικαλείται το κοινό τους πάθος που τις έδενε βαθιά: την αγάπη για τα ζώα.

«Η σκέψη της για την αδελφή της είναι μια γλυκιά προσευχή, καθώς φαντάζεται όλα τα πλάσματα που η Μπριζίτ υπερασπίστηκε με σθένος να την υποδέχονται στην άλλη ζωή, ώστε να μην νιώθει μοναξιά. Η κατάληξη του μηνύματος, αυτό το ‘να μη φοβάται’, αντηχεί ως μια τελευταία καθησυχαστική κουβέντα ανάμεσα σε δύο αδελφές» σημειώνει η Le Figaro.

H άλλη Μπαρντό

Η Μαρί-Ζαν Μπαρντό, γνωστή σε όλους ως Μιζανού, γεννήθηκε στο Παρίσι τον Μάιο του 1938, τέσσερα χρόνια μετά τη διάσημη αδελφή της.

Μεγαλώνοντας σε μια αστική οικογένεια, η Μιζανού βρέθηκε από νωρίς αντιμέτωπη με τη σαρωτική επιτυχία της Μπριζίτ.

Παρά τη σύγκριση που ήταν αναπόφευκτη, η ίδια έδειξε τη δική της κλίση προς τις τέχνες. Μόλις πήρε το απολυτήριο του λυκείου, ζήτησε την άδεια των γονέων της για να δοκιμάσει την τύχη της στην υποκριτική.

Το ντεμπούτο της έγινε το 1956 στην ταινία Λέσχη Γυναικών, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Ζαν-Λουί Τριντινιάν.

Μια ειρωνεία της τύχης, καθώς ο Τριντινιάν ήταν ο άνθρωπος που συνδέθηκε ερωτικά με την αδελφή της στην ταινία Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, την ίδια ακριβώς χρονιά.

Αυτή που είπε όχι

Η Μιζανού διέφερε από την Μπριζίτ στον τρόπο που διαχειριζόταν τη θηλυκότητά της μπροστά στην κάμερα. Σε μια εποχή που η αδελφή της γινόταν το σύμβολο της απόλυτης απελευθέρωσης, η Μιζανού έθετε αυστηρά όρια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία περιλαμβάνει ταινίες όπως το C’est la faute d’Adam και το Ramuntcho, αρνήθηκε κατηγορηματικά να εμφανιστεί γυμνή στην οθόνη.

Στον αντίποδα της Μπριζίτ Μπαρντό που έκανε την τόλμη στην οθόνη, επανάσταση, η Μιζανού επέλεξε το αντίθετο, όχι ως συντηρητική αλλά ως μια γυναίκα που ήθελε να ορίζει την εικόνα της και να αποδείξει ότι η αξία της ως ηθοποιός.

Άλλωστε δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να αντιγράψει το πρότυπο που είχε καθιερώσει η Μπε Μπε.

Η οριστική ρήξη

Στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα, η Μιζανού πήρε μια απόφαση που εξέπληξε πολλούς: εγκατέλειψε οριστικά τον κόσμο του θεάματος.

Παντρεμένη με τον Βέλγο ηθοποιό Πατρίκ Μποσό, η Μιζανού αποφάσισε να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, η «άλλη Μπαρντό» μεταμορφώθηκε σε μια επιτυχημένη επιχειρηματία.

Ίδρυσε την εταιρεία Espace Loggia, η οποία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και την κατασκευή επίπλων, αποδεικνύοντας ότι διέθετε ένα οξυδερκές εμπορικό πνεύμα που ελάχιστα θύμιζε την εύθραυστη εικόνα των στάρλετ της εποχής της.

Κοινή μοίρα

Παρά το γεγονός ότι οι δύο αδελφές ζούσαν σε διαφορετικές ηπείρους και είχαν να συναντηθούν από κοντά σχεδόν είκοσι χρόνια, η επικοινωνία τους δεν διακόπηκε ποτέ.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε δηλώσει πως το τηλέφωνο ήταν η γέφυρά τους, μέσα από την οποία μοιράζονταν τις αγωνίες και τις χαρές τους. Αυτό που τις κρατούσε πραγματικά ενωμένες ήταν ο κοινός σκοπός: η προστασία των ζώων.

Η Μιζανού στήριζε πάντα το έργο της αδελφής της, ενώ και η ίδια στην προσωπική της ζωή ακολουθούσε τις ίδιες αρχές.

Σήμερα, μετά την απώλεια της Μπριζίτ, η Μιζανού υπόσχεται να αφοσιωθεί στην αποστολή της αγαπημένης της «Μπρι» για τα δικαιώματα των ζώων έχοντας καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή απόλυτα δική της, χαράσσοντας μια πορεία μακριά από τη λάμψη της Σαιν-Τροπέ.

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

