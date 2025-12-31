magazin
31.12.2025 | 15:40
«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
31 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρδό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν θα παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην κηδεία της σταρ του κινηματογράφου των δεκαετιών του 1950 και 1960 Μπριζίτ Μπαρντό, ανακοίνωσε μέλος της ομάδας της την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την Κυριακή χαρακτήρισε τη Μπαρντό «θρύλο», δεν θα παραστεί ωστόσο στην κηδεία της, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του.

Η Μπαρντό, η οποία απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, δέχτηκε κριτική τα τελευταία χρόνια της ζωής της για τις αντι-μεταναστευτικές της απόψεις και για την υποστήριξή της στην ακροδεξιά. Καταδικάστηκε αρκετές φορές από τα δικαστήρια για ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων και κατά των μουσουλμάνων.

YouTube thumbnail

Εθνική αποχαιρετιστήρια τελετή

Η υπέρμαχος της προστασίας των ζώων υποστήριξε τη Λεπέν όταν αυτή κατέθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2012 και το 2017, περιγράφοντάς την ως μια σύγχρονη «Ιωάννα της Λωραίνης» που θα μπορούσε να σώσει τη χώρα.

Η προεδρία πρότεινε στην οικογένεια της Μπαρντό να διοργανώσει μια εθνική τελετή προς τιμήν της, αλλά δεν έχουν απαντήσει, πρόσθεσε η πηγή από το γραφείο του Μακρόν.

Ο συντηρητικός πολιτικός Ερίκ Σιοτί ζήτησε να γίνει εθνική αποχαιρετιστήρια τελετή για την ξανθιά σταρ του Νέου Κύματος, όπως αυτή που οργανώθηκε το 2018 για τον Γάλλο ροκ σταρ Τζόνι Χάλιεντεϊ. Ωστόσο, πολλοί από την αριστερά είναι αντίθετοι με την ιδέα.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορέ αντιτάχθηκε, ειδικά καθώς, όπως είπε, η Μπαρντό «καταδικάστηκε επανειλημμένα για ρατσισμό».

Ο συντηρητικός πολιτικός Ερίκ Σιοτί ζήτησε να γίνει εθνική αποχαιρετιστήρια τελετή για την ξανθιά σταρ του Νέου Κύματος, όπως αυτή που οργανώθηκε το 2018 για τον Γάλλο ροκ σταρ Τζόνι Χάλιεντεϊ. Ωστόσο, πολλοί από την αριστερά είναι αντίθετοι με την ιδέα

YouTube thumbnail

Επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο της

Το ίδρυμα για τα ζώα της Μπαρντό ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου σε μια εκκλησία στην πόλη Σαιν-Τροπέ, στη νότια Γαλλία, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Η πρώην ηθοποιός είχε δηλώσει το 2018 ότι επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο της, για να αποφύγει «ένα πλήθος ηλιθίων» να ποδοπατήσει τους τάφους των γονιών και των παππούδων της.

Η δήμαρχος του Σαιν-Τροπέ, Σιλβί Σίρι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι τελευταίες επιθυμίες της Μπαρντό έχουν γίνει σεβαστές, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

YouTube thumbnail

Αγάπη της Μπαρντό για τους Λεπέν

Ο τέταρτος σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ήταν σύμβουλος του αείμνηστου ηγέτη της ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν, του οποίου η κόρη Μαρίν ανέλαβε στη συνέχεια το κόμμα του.

Η Λεπέν ενδέχεται να αποκλειστεί από την τέταρτη υποψηφιότητά της για το Ελιζέ το 2027 λόγω καταδίκης για διαφθορά. Ωστόσο, το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, βλέπει την καλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να κερδίσει την προεδρία στις επερχόμενες εκλογές, με τον Μακρόν να αποχωρεί μετά από δύο συνεχόμενες θητείες.

Η έφεση της Λεπέν στην υπόθεση διαφθοράς ξεκινά τον Ιανουάριο.

*Με στοιχεία από lemonde.fr

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο παίκτης που συμπλήρωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως επιβεβαιώθηκε από την IFFHS

Βάιος Μπαλάφας
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Ενάντια στην ακρίβεια 31.12.25

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στο Ιράν - Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

