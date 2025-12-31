Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν θα παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην κηδεία της σταρ του κινηματογράφου των δεκαετιών του 1950 και 1960 Μπριζίτ Μπαρντό, ανακοίνωσε μέλος της ομάδας της την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την Κυριακή χαρακτήρισε τη Μπαρντό «θρύλο», δεν θα παραστεί ωστόσο στην κηδεία της, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του.

Η Μπαρντό, η οποία απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, δέχτηκε κριτική τα τελευταία χρόνια της ζωής της για τις αντι-μεταναστευτικές της απόψεις και για την υποστήριξή της στην ακροδεξιά. Καταδικάστηκε αρκετές φορές από τα δικαστήρια για ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων και κατά των μουσουλμάνων.

Εθνική αποχαιρετιστήρια τελετή

Η υπέρμαχος της προστασίας των ζώων υποστήριξε τη Λεπέν όταν αυτή κατέθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2012 και το 2017, περιγράφοντάς την ως μια σύγχρονη «Ιωάννα της Λωραίνης» που θα μπορούσε να σώσει τη χώρα.

Η προεδρία πρότεινε στην οικογένεια της Μπαρντό να διοργανώσει μια εθνική τελετή προς τιμήν της, αλλά δεν έχουν απαντήσει, πρόσθεσε η πηγή από το γραφείο του Μακρόν.

Ο συντηρητικός πολιτικός Ερίκ Σιοτί ζήτησε να γίνει εθνική αποχαιρετιστήρια τελετή για την ξανθιά σταρ του Νέου Κύματος, όπως αυτή που οργανώθηκε το 2018 για τον Γάλλο ροκ σταρ Τζόνι Χάλιεντεϊ. Ωστόσο, πολλοί από την αριστερά είναι αντίθετοι με την ιδέα.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορέ αντιτάχθηκε, ειδικά καθώς, όπως είπε, η Μπαρντό «καταδικάστηκε επανειλημμένα για ρατσισμό».

Επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο της

Το ίδρυμα για τα ζώα της Μπαρντό ανακοίνωσε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου σε μια εκκλησία στην πόλη Σαιν-Τροπέ, στη νότια Γαλλία, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Η πρώην ηθοποιός είχε δηλώσει το 2018 ότι επιθυμούσε να ταφεί στον κήπο της, για να αποφύγει «ένα πλήθος ηλιθίων» να ποδοπατήσει τους τάφους των γονιών και των παππούδων της.

Η δήμαρχος του Σαιν-Τροπέ, Σιλβί Σίρι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι τελευταίες επιθυμίες της Μπαρντό έχουν γίνει σεβαστές, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αγάπη της Μπαρντό για τους Λεπέν

Ο τέταρτος σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ήταν σύμβουλος του αείμνηστου ηγέτη της ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν, του οποίου η κόρη Μαρίν ανέλαβε στη συνέχεια το κόμμα του.

Η Λεπέν ενδέχεται να αποκλειστεί από την τέταρτη υποψηφιότητά της για το Ελιζέ το 2027 λόγω καταδίκης για διαφθορά. Ωστόσο, το κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, βλέπει την καλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να κερδίσει την προεδρία στις επερχόμενες εκλογές, με τον Μακρόν να αποχωρεί μετά από δύο συνεχόμενες θητείες.

Η έφεση της Λεπέν στην υπόθεση διαφθοράς ξεκινά τον Ιανουάριο.

*Με στοιχεία από lemonde.fr