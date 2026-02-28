Ο αμερικανικός τηλεοπτικός και κινηματογραφικός όμιλος Paramount Skydance θα αποκτήσει τον ανταγωνιστικό του όμιλο Warner Bros Discovery (WBD), αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη με το Netflix (εικόνα, επάνω, από το Reuters).

Η νέα οντότητα θα περιλαμβάνει τα στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros και Paramount, όπως και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN και τις υπηρεσίες streaming HBO Max και Paramount+, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Netflix είχε γνωστοποιήσει προχθές ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά που υπέβαλε για την εξαγορά του ομίλου κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών Warner Bros Discovery ανταγωνιζόμενη αυτήν της Paramount Skydance, κρίνοντας πως η συναλλαγή δεν θα ήταν σε αυτήν την περίπτωση οικονομικά συμφέρουσα.

Οι επικεφαλής του γίγαντα του streaming ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της WBD την έκρινε «ανώτερη».

Η Paramount Skydance προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 30 προηγουμένως, που σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη οφειλές της WBD, η αξία της θα ανέλθει σε περίπου 110 δισ. δολάρια.

Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Ελισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance Ντέιβιντ Ελισον.

Στην αγκαλιά του Τραμπ

Η WBD προγραμμάτισε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 20ή Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον της.

Ο Λάρι Ελισον υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — αυτός ο τελευταίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο με πελώριο κατάλογο και των καναλιών του, ιδίως του CNN.