Warner Bros. Discovery: Οι άνθρωποι του Τραμπ στο επίκεντρο της μάχης Netflix – Paramount
Διεθνής Οικονομία 22 Δεκεμβρίου 2025 | 00:45

Warner Bros. Discovery: Οι άνθρωποι του Τραμπ στο επίκεντρο της μάχης Netflix – Paramount

Οι άνθρωποι του Τραμπ στο επίκεντρο της σύγκρουσης Netflix – Paramount για την απόκτηση της Warner Bros. Discovery

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Η επιχειρηματική σκακιέρα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης… φλέγεται, καθώς δύο κολοσσοί, Netflix και Paramount, βρίσκονται σε μια «αναμέτρηση δισεκατομμυρίων» για την τύχη της Warner Bros. Discovery (WBD). Ωστόσο, η μάχη αυτή δεν δίνεται μόνο στις αίθουσες συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και στους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της σύγκρουσης είναι η στρατολόγηση των πλέον επιδραστικών προσώπων από το περιβάλλον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή ρυθμιστική και πολιτική μάχη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το στρατόπεδο του Netflix: Η «Dream Team» της επιρροής

Το Netflix, επιδιώκοντας μια συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση των στούντιο της Warner και του HBO Max, έχει επενδύσει σε πρόσωπα με βαθιές ρίζες στον Λευκό Οίκο. Κορυφαίο όνομα είναι η Κέλιαν Κόνγουεϊ, η εμβληματική διευθύντρια της καμπάνιας του Τραμπ το 2016. Η Κόνγουεϊ, μέσω της εταιρείας της KAConsulting, παρέχει στρατηγικές συμβουλές και έρευνα αγοράς, έχοντας στο πλευρό της τον Τομ Ιωάννου, επίσης βετεράνο της κυβέρνησης Trump.

Παράλληλα, το Netflix επιστράτευσε τον Μπράιαν Μπάλαρντ, τον επονομαζόμενο «mega lobbyist» της Φλόριντα, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Η συμμετοχή του Μπάλαρντ είναι κρίσιμη, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης θα είναι αυτό που θα διενεργήσει τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο της συγχώνευσης. Το επιτελείο συμπληρώνουν η Μέι Μέιλμαν, πρώην σύμβουλος πολιτικής στον Λευκό Οίκο, και ο Κλιτ Γουίλεμς, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων (Chief Global Affairs Officer) του Netflix, αξιοποιώντας την εμπειρία του από το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο.

Η αντεπίθεση της Paramount: Εμπειρία και Επικοινωνία

Στον αντίποδα, η Paramount καταθέτει μια προσφορά 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο της Warner Bros. Discovery. Για να θωρακίσει τη θέση της, προσέλαβε τον Μακάν Ντελραρίμ, τον πρώην επικεφαλής του αντιμονοπωλιακού τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης επί Τραμπ. Ο Ντελραρίμ, ως Chief Legal Officer πλέον της Paramount, είναι ο άνθρωπος-κλειδί για την πλοήγηση στα περίπλοκα ρυθμιστικά μονοπάτια.

Στο επικοινωνιακό μέτωπο, η Paramount (μέσω επενδυτή της) εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Τζέισον Μίλερ, ενός από τους μακροβιότερους συμβούλους του Τραμπ. Ο Μίλερ εργάζεται για να αναδείξει τα «κόκκινα σημαία» που εγείρει μια ενδεχόμενη εξαγορά από το Netflix, χρησιμοποιώντας την επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενισχύοντας τις φωνές Ρεπουμπλικανών νομοθετών που εκφράζουν σκεπτικισμό.

Warner Bros. Discovery: Οι αρχιτέκτονες της στρατηγικής

Η ίδια η Warner Bros. Discovery δεν μένει αμέτοχη. Έχει προσλάβει τον Κρις ΛαΣίβιτα, έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της εκλογικής επιστροφής του Τραμπ το 2024. Ο ΛαΣίβιτα παρέχει συμβουλές μηνυμάτων και στρατηγικής, ρόλο που έχει παίξει με επιτυχία και σε άλλες μεγάλες διεθνείς συμφωνίες. Μαζί του βρίσκεται ο Τόνι Φαμπρίτζιο, ο κορυφαίος δημοσκόπος του Τραμπ, ο οποίος προσφέρει την πολυετή εμπειρία του στην ανάλυση της κοινής γνώμης και των πολιτικών τάσεων.

Το διακύβευμα

Η μάχη για τη Warner Bros. Discovery αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα του πώς οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στην Αμερική είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με την πολιτική ισχύ. Ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Affinity Partners αποσύρθηκαν από τη διεκδίκηση, η παρουσία τόσων «ανθρώπων του Προέδρου» υποδηλώνει ότι η τελική έκβαση θα κριθεί όχι μόνο από τα δολάρια, αλλά και από την ικανότητα κάθε πλευράς να πείσει τη νέα κυβέρνηση ότι η δική της πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες
Η «τέλεια καταιγίδα» 20.12.25

Τέλος η κρατική ενίσχυση για τους αγρότες στις ΗΠΑ - Απώλειες 44 δισ. δολαρίων

Οι αγρότες στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν χαμηλές τιμές στα προϊόντα, υψηλό κόστος εισροών και τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου - Οι απώλειες τους φέτος ενδέχεται να φθάσουν τα 44 δισ. δολάρια

Σύνταξη
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου
Τέρας 21.12.25

Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία επιβεβαιώνουν το πως ο εγκληματίας πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε απολάμβανε την ελευθερία του στο φιλόξενο Μπουένος Άιρες προτού φύγει στη Βραζιλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών
Σφοδρά πυρά 21.12.25

«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η Πατησίων αναφέρεται και στην «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας – Μήνυμα Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

«Καμία ιδρυτική αρχή μας δεν παραβιάστηκε» - Απαντήσεις Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα

Η βουλεύτρια Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του κόμματος

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
