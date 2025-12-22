Warner Bros. Discovery: Οι άνθρωποι του Τραμπ στο επίκεντρο της μάχης Netflix – Paramount

Η επιχειρηματική σκακιέρα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης… φλέγεται, καθώς δύο κολοσσοί, Netflix και Paramount, βρίσκονται σε μια «αναμέτρηση δισεκατομμυρίων» για την τύχη της Warner Bros. Discovery (WBD). Ωστόσο, η μάχη αυτή δεν δίνεται μόνο στις αίθουσες συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και στους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της σύγκρουσης είναι η στρατολόγηση των πλέον επιδραστικών προσώπων από το περιβάλλον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια σκληρή ρυθμιστική και πολιτική μάχη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το στρατόπεδο του Netflix: Η «Dream Team» της επιρροής

Το Netflix, επιδιώκοντας μια συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση των στούντιο της Warner και του HBO Max, έχει επενδύσει σε πρόσωπα με βαθιές ρίζες στον Λευκό Οίκο. Κορυφαίο όνομα είναι η Κέλιαν Κόνγουεϊ, η εμβληματική διευθύντρια της καμπάνιας του Τραμπ το 2016. Η Κόνγουεϊ, μέσω της εταιρείας της KAConsulting, παρέχει στρατηγικές συμβουλές και έρευνα αγοράς, έχοντας στο πλευρό της τον Τομ Ιωάννου, επίσης βετεράνο της κυβέρνησης Trump.

Παράλληλα, το Netflix επιστράτευσε τον Μπράιαν Μπάλαρντ, τον επονομαζόμενο «mega lobbyist» της Φλόριντα, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Η συμμετοχή του Μπάλαρντ είναι κρίσιμη, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης θα είναι αυτό που θα διενεργήσει τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο της συγχώνευσης. Το επιτελείο συμπληρώνουν η Μέι Μέιλμαν, πρώην σύμβουλος πολιτικής στον Λευκό Οίκο, και ο Κλιτ Γουίλεμς, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων (Chief Global Affairs Officer) του Netflix, αξιοποιώντας την εμπειρία του από το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο.

Η αντεπίθεση της Paramount: Εμπειρία και Επικοινωνία

Στον αντίποδα, η Paramount καταθέτει μια προσφορά 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο της Warner Bros. Discovery. Για να θωρακίσει τη θέση της, προσέλαβε τον Μακάν Ντελραρίμ, τον πρώην επικεφαλής του αντιμονοπωλιακού τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης επί Τραμπ. Ο Ντελραρίμ, ως Chief Legal Officer πλέον της Paramount, είναι ο άνθρωπος-κλειδί για την πλοήγηση στα περίπλοκα ρυθμιστικά μονοπάτια.

Στο επικοινωνιακό μέτωπο, η Paramount (μέσω επενδυτή της) εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Τζέισον Μίλερ, ενός από τους μακροβιότερους συμβούλους του Τραμπ. Ο Μίλερ εργάζεται για να αναδείξει τα «κόκκινα σημαία» που εγείρει μια ενδεχόμενη εξαγορά από το Netflix, χρησιμοποιώντας την επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενισχύοντας τις φωνές Ρεπουμπλικανών νομοθετών που εκφράζουν σκεπτικισμό.

Warner Bros. Discovery: Οι αρχιτέκτονες της στρατηγικής

Η ίδια η Warner Bros. Discovery δεν μένει αμέτοχη. Έχει προσλάβει τον Κρις ΛαΣίβιτα, έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της εκλογικής επιστροφής του Τραμπ το 2024. Ο ΛαΣίβιτα παρέχει συμβουλές μηνυμάτων και στρατηγικής, ρόλο που έχει παίξει με επιτυχία και σε άλλες μεγάλες διεθνείς συμφωνίες. Μαζί του βρίσκεται ο Τόνι Φαμπρίτζιο, ο κορυφαίος δημοσκόπος του Τραμπ, ο οποίος προσφέρει την πολυετή εμπειρία του στην ανάλυση της κοινής γνώμης και των πολιτικών τάσεων.

Το διακύβευμα

Η μάχη για τη Warner Bros. Discovery αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα του πώς οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στην Αμερική είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με την πολιτική ισχύ. Ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Affinity Partners αποσύρθηκαν από τη διεκδίκηση, η παρουσία τόσων «ανθρώπων του Προέδρου» υποδηλώνει ότι η τελική έκβαση θα κριθεί όχι μόνο από τα δολάρια, αλλά και από την ικανότητα κάθε πλευράς να πείσει τη νέα κυβέρνηση ότι η δική της πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα το εθνικό συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό.

Πηγή: ΟΤ