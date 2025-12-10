Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Μια νέα δικαστική εμπλοκή έρχεται να ταράξει το ήδη πυκνό τοπίο γύρω από τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery από τη Netflix, σε μία συμφωνία που αποτιμάται στα 72 δισ. δολάρια και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην αμερικανική αγορά ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Reuters.

Τη Δευτέρα, συνδρομητής της υπηρεσίας HBO Max κατέθεσε ομαδική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι το deal θα πλήξει σοβαρά τον ανταγωνισμό στις συνδρομητικές πλατφόρμες video-on-demand στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αγωγή, η εξαγορά θα εξαφανίσει έναν από τους στενότερους αντιπάλους της Netflix —την HBO Max— δίνοντας στην κορυφαία πλατφόρμα streaming υπερβολική ισχύ και πρόσβαση σε μερικά από τα μεγαλύτερα franchise της Warner Bros, από τον Harry Potter και το DC Universe μέχρι το Game of Thrones.

Παρασκηνιακές πιέσεις και η εχθρική πρόταση της Paramount

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η συμφωνία βρίσκεται ήδη υπό πολιτική και ρυθμιστική πίεση. Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν εκφράσει ανοιχτά επιφυλάξεις, ενώ οι αντιμονοπωλιακές αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά τη συμφωνία. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο μετά την εχθρική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων που κατέθεσε τη Δευτέρα η Paramount Skydance, επιχειρώντας να ανατρέψει την πρόταση της Netflix.

Η Netflix, από την πλευρά της, απάντησε με αιχμηρό ύφος, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «αβάσιμη» και «μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της δημοσιότητας γύρω από το deal». Οι δικηγόροι του ενάγοντος δεν σχολίασαν, σύμφωνα με το Reuters.

Το νομικό πλαίσιο

Η αγωγή υπενθυμίζει ότι η αμερικανική νομοθεσία δίνει στους ίδιους τους καταναλωτές το δικαίωμα να προσφεύγουν κατά εξαγορών που θεωρούν ότι υπονομεύουν τον ανταγωνισμό —αν και τέτοιες υποθέσεις σπανίως καταλήγουν σε ανατροπή συμφωνιών.

Το δικηγορικό γραφείο Bathaee Dunne, που χειρίζεται την υπόθεση, έχει στο παρελθόν στραφεί κατά μεγάλων εταιρειών ψυχαγωγίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ πρόσφατα εκπροσώπησε και συνδρομητές του YouTube TV σε αγωγή κατά της Disney για στρέβλωση του ανταγωνισμού στη ζωντανή συνδρομητική τηλεόραση.

Η Warner Bros Discovery δεν εμπλέκεται ως κατηγορούμενη στην αγωγή, ωστόσο ανακοίνωσε ότι εξετάζει τόσο την πρόταση της Netflix όσο και την ανταγωνιστική προσφορά της Paramount.

Η νέα υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα τεστ για το κατά πόσο οι αμερικανικές δικαστικές αρχές –και οι ίδιοι οι καταναλωτές– μπορούν να παρεμβαίνουν σε έναν κλάδο που συγκεντρώνεται ραγδαία γύρω από λίγους, πανίσχυρους παίκτες.