Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros
Culture Live 10 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

Αγωγή-φρένο στη mega εξαγορά: Καταναλωτής ζητά να μπλοκαριστεί το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros

Αγωγή καταναλωτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το deal των 72 δισ. της Netflix για τη Warner Bros, με τον ενάγοντα να προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα «πνίξει» τον ανταγωνισμό στο streaming.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Μια νέα δικαστική εμπλοκή έρχεται να ταράξει το ήδη πυκνό τοπίο γύρω από τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery από τη Netflix, σε μία συμφωνία που αποτιμάται στα 72 δισ. δολάρια και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην αμερικανική αγορά ψυχαγωγίας, σύμφωνα με το Reuters.

Τη Δευτέρα, συνδρομητής της υπηρεσίας HBO Max κατέθεσε ομαδική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι το deal θα πλήξει σοβαρά τον ανταγωνισμό στις συνδρομητικές πλατφόρμες video-on-demand στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αγωγή, η εξαγορά θα εξαφανίσει έναν από τους στενότερους αντιπάλους της Netflix —την HBO Max— δίνοντας στην κορυφαία πλατφόρμα streaming υπερβολική ισχύ και πρόσβαση σε μερικά από τα μεγαλύτερα franchise της Warner Bros, από τον Harry Potter και το DC Universe μέχρι το Game of Thrones.

Παρασκηνιακές πιέσεις και η εχθρική πρόταση της Paramount

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η συμφωνία βρίσκεται ήδη υπό πολιτική και ρυθμιστική πίεση. Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν εκφράσει ανοιχτά επιφυλάξεις, ενώ οι αντιμονοπωλιακές αρχές αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά τη συμφωνία. Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο μετά την εχθρική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων που κατέθεσε τη Δευτέρα η Paramount Skydance, επιχειρώντας να ανατρέψει την πρόταση της Netflix.

Η Netflix, από την πλευρά της, απάντησε με αιχμηρό ύφος, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «αβάσιμη» και «μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της δημοσιότητας γύρω από το deal». Οι δικηγόροι του ενάγοντος δεν σχολίασαν, σύμφωνα με το Reuters.

Το νομικό πλαίσιο

Η αγωγή υπενθυμίζει ότι η αμερικανική νομοθεσία δίνει στους ίδιους τους καταναλωτές το δικαίωμα να προσφεύγουν κατά εξαγορών που θεωρούν ότι υπονομεύουν τον ανταγωνισμό —αν και τέτοιες υποθέσεις σπανίως καταλήγουν σε ανατροπή συμφωνιών.

Το δικηγορικό γραφείο Bathaee Dunne, που χειρίζεται την υπόθεση, έχει στο παρελθόν στραφεί κατά μεγάλων εταιρειών ψυχαγωγίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ πρόσφατα εκπροσώπησε και συνδρομητές του YouTube TV σε αγωγή κατά της Disney για στρέβλωση του ανταγωνισμού στη ζωντανή συνδρομητική τηλεόραση.

Η Warner Bros Discovery δεν εμπλέκεται ως κατηγορούμενη στην αγωγή, ωστόσο ανακοίνωσε ότι εξετάζει τόσο την πρόταση της Netflix όσο και την ανταγωνιστική προσφορά της Paramount.

Η νέα υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα τεστ για το κατά πόσο οι αμερικανικές δικαστικές αρχές –και οι ίδιοι οι καταναλωτές– μπορούν να παρεμβαίνουν σε έναν κλάδο που συγκεντρώνεται ραγδαία γύρω από λίγους, πανίσχυρους παίκτες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
